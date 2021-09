Literaturpreis Schweizer Buchpreis 2021: Die fünf Nominierten stehen fest Martina Clavadetscher, Thomas Duarte, Michael Hugentobler, Christian Kracht und Veronika Sutter stehen mit ihrem Romanen und Erzählbänden auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises 2021.

Martina Clavadetscher ist bereits zum zweiten Mal für den Schweizer Buchpreis nomiert. Christian Beutler / KEYSTONE

Jurysprecher Daniel Graf sagt zur Wahl: «Auf der Shortlist finden sich: grosse Namen und echte Entdeckungen. Das klassische Erzählen und das Experimentelle. Das Historische und die Zukunftsvision. Das Abgründige und das Humorvolle. Das Politische und das Verschrobene. Mehr muss man zu Vitalität und Vielseitigkeit der Deutschschweizer Gegenwartsliteratur nicht sagen.»

Schweizer Buchpreis Geldsegen für die Literatur Die Auszeichnung ist mit insgesamt 42000 Franken dotiert. Die Preisträgerin oder der Preisträger erhält 30000 Franken; die vier anderen auf der Short List erhalten jeweils 3000 Franken. Die öffentliche Preisverleihung findet am Sonntag, 7. November 2021 um 11 Uhr im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals BuchBasel im Theater Basel statt.

Für den Schweizer Buchpreis 2021 hat die fünfköpfige Jury über 92 Titel aus 65 Verlagen geprüft. Zwei Frauen und drei Männer stehen nun auf der Shortlist. Die Siegerin oder der Sieger wird erst am 7. November bekannt gegeben.

1. Drei Frauen, künstliche Intelligenz und Sexpuppenfabrik in China

In Martina Clavadetschers zweitem Roman «Die Erfindung des Ungehorsams» (Unionsverlag) stehen drei Frauen und die Frage nach künstlicher Intelligenz im Zentrum. Iris, die in Manhattan ungeduldig auf die nächste Dinnerparty wartet. Ling, die in einer Sexpuppenfabrik in China künstliche Frauenkörper auf Herstellungsfehler kontrolliert. Und Ada Lovelace im alten Europa, die visionäre Pläne für neuartige Maschinen entwickelt. Ein Roman über den Kern der Dinge, der durch seine thematische Aktualität und sprachliche Kraft besticht. Clavadetscher war bereits 2017 mit ihrem Roman «Knochenlieder» für den Buchpreis nominiert, den in jenem Jahr dann Jonas Lüscher mit seinem Roman «Kraft» gewonnen hatte.

2. Ein Angestellter verheddert sich in seiner absurden Arbeitswelt

Thomas Duarte Zvg

Der Basler Schriftsteller Thomas Duarte erzählt in seinem Romandebüt «Was der Fall ist» (Lenos Verlag) von einem Sachbearbeiter einer Stiftung, der nach Mitternacht auf einem Polizeiposten erscheint und erzählt, wie sein Leben aus den Fugen geratenen ist. Er wird finanzieller Unregelmässigkeiten verdächtigt, lässt eine illegal arbeitende Frau im Büro wohnen, deren Lebensberichte ihrerseits Teil der Geständnisse sind. Thomas Duarte entfacht ein funkelndes Erzählfeuerwerk und entlarvt dabei ernsthaft wie ironisch die Absurditäten unserer Arbeitswelt.

3. Ein obsessiver Sprachforscher in den Zwängen des Kolonialismus

Michael Hugentobler. Bild: Britta Gut

Michael Hugentoblers zweiter Roman «Feuerland» erzählt von Thomas Bridges, dem Ziehsohn eines englischen Missionars, Dieser wächst Mitte des 19. Jahrhunderts in Südamerika unter den Kindern der Yamana auf. Fasziniert und obsessiv legt er ein Wörterbuch ihrer reichen Sprache an, das später in die Hände eines deutschen Völkerkundlers gerät. Als die Nationalsozialisten in den 1930er Jahren beginnen, Bibliotheken zu plündern, gilt es, das Nachschlagewerk unter allen Umständen in Sicherheit zu bringen. Eine subtil erzählte Geschichte zwischen kolonialen und nazistischen Verheerungen, die ohne Helden auskommt. Hugentobler, der als Reporter und Weltreisender unterwegs ist, hat sich bereits in seinem Roman «Louis oder der Ritt auf der Schildkröte» im Jahr 2018 einer kuriosen Abenteurergeschichte angenommen.

4. Ein Kultautor reist selbstironisch ins Autobiografische

Christian Kracht Bild: Noa Ben-Shalom

Christian Krachts Roman «Eurotrash» (Kiepenheuer&Witsch) ist auch für den Deutschen Buchpreis nominiert. In einer listig arrangierten Autofiktion unternimmt der Erzähler mit Namen Christian Kracht eine Reise mit seiner achtzigjährigen alkohol- und tablettensüchtigen Mutter: von Zürich in die alte Heimat Gstaad und wieder zurück. Dabei möchten sie viel von dem Geld ver-schenken, das die Familie im Beziehungsgeflecht von Altnazis in der BRD angehäuft hatte. So frech und spektakulär kann nur Christian Kracht die «Aufarbeitung» einer Familiengeschichte misslingen lassen.

5. Erzählungen gegen die Scham und die Verdrängung

Veronika Sutter Bild: pd

Eine Überraschung unter den fünf Nominierten ist Veronika Sutter mit ihrem Roman «Grösser als Du» (Verlag Edition 8). Ihre Romanfiguren heissen Gloria, Helen oder Gino und leben allesamt mit einem Geheimnis. Scham und Verleugnung hindern sie, über das zu sprechen, was hinter ihren Wohnungstüren passiert. «Grösser als du» versammelt 15 lose verbundene Erzählungen, die zwischen den Frauenstreiks von 1991 und 2019 angesiedelt sind. Es sind Stücke über Beziehungen und Momente, wo Liebe in Gewalt kippt. Mit präzisen Schnitten und überraschenden Wendungen bringt Veronika Sutter Licht in die dunklen Geschichten.