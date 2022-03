Löwengalerie Luzern Eine Antwort auf zwei Jahre Einsamkeit Die Löwengalerie Luzern zeigt den kubanischen Künstler Alfredo Mendoza Bullain in einer Einzelausstellung.

Galerist Andi Schnelli in der Ausstellung «Contacto» von Alfredo Mendoza Bullain. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. März 2022)

Zwei Jahre Pandemie, zwei Jahre Ausnahmezustand. Das gilt auch für Kuba, wo das Klima eigentlich viel Geselligkeit zulässt und die Menschen umso mehr unter den Abstandsregeln litten. So auch der Künstler Alfredo Mendoza Bullain, dessen Ausstellung «Contacto» am Donnerstag, 10. März 2022, in der Löwengalerie Luzern eröffnet.

Ausstellung des kubanischen Künstlers Alfredo Mendoza Bullain in der Löwengalerie Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. März 2022)

Die gezeigten Werke spiegeln die Fragen und Gedanken von Alfredo Mendoza Bullain während der unerwünschten Isolation wider: Was macht man, plötzlich allein? Und was macht der Verlust an Nähe und Zärtlichkeit mit uns? Der Künstler antwortet darauf mit Malerei, die Menschen beim Lesen oder in einer Umarmung zeigt. Mitunter setzt Alfredo Mendoza Bullain Schatten über die Personen – für Galerist Andi Schnelli macht er so die überquellende Emotion deutlich. Auch akzentuiert der Kubaner Gesichter und verwischt sie anschliessend wieder: Der Mensch wird entpersonalisiert, die Figur wird zum Stellvertreter für ein Gefühl – für global erlebte Emotion während der Pandemie.

Getragen von subtiler Andeutung

Geboren 1989 in Media Luna, Kuba, beendete Alfredo Mendoza Bullain 2008 sein Kunststudium und lebt und arbeitet seither in seinem Atelier in Havanna. Seine Bilder zeigen Menschen und Gesichter, die er aus dem Inneren abruft. Alfredo Mendoza Bullain zeichnet und malt mit Kohle, Öl und Acryl, präzise in Strich und Ausdruck. Und doch ist sein Werk getragen von subtiler Andeutung. Galerist Andi Schnelli betont: «Alfredos Bilder wirken stark auf der emotionalen Ebene und besitzen eine grosse Suggestivkraft.» Andi Schnelli fügt hinzu:

«Generell wirken Bilder mehr auf uns, als wir uns bewusst sind.»

Wie sehr, das erforscht die Fotografin und Videokünstlerin Xio Guilarte Marrero, Frau von Alfredo Mendoza Bullain, spielerisch in einem Video: Eine Balletttänzerin steht hypnotisiert vor einem Gemälde und betrachtet es. Was passiert? Wie reagiert die Tänzerin auf das Bild? Auch dieses Video ist zu sehen in «Contacto», der zweiten Einzelausstellung von Alfredo Mendoza Bullain in der Schweiz.

Nachwuchskünstler mit grosser Zukunft

Erstmals war der Kubaner hierzulande im Februar und März 2020 zu sehen, mit «Sentidos», gezeigt in Andi Schnellis damaliger Galerie im Entlebuch. Damals reiste der kubanische Künstler gerade noch vor dem ersten Lockdown nach Hause. Es folgten die eingangs schon erwähnten zwei Jahre Pandemie, die nicht nur seine Kreativität herausforderten, sondern unser aller Kreativität. Mit «Contacto» verweist Alfredo Mendoza Bullain auf stabile Werte wie das Lesen eines Buchs, die Umarmung eines Menschen. Und Andi Schnelli ist sich sicher: «Alfredo ist einer der jungen wilden Nachwuchskünstler Kubas, die eine grosse Zukunft haben.»