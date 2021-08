Lucerne Festival Das 40min-Konzert ist ein Kurzkonzert vor allem für Experten Das 40min-Kurzkonzert vom Donnerstag machte eher die «Kenner» denn die «Einsteiger und Entdecker» glücklich.

Publikum bei den 40minuten-Konzerten.



Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 17. August 2021)

War der Andrang vor dem KKL am Mittwoch kurz vor sechs noch riesig, so fanden sich am Donnerstag wesentlich weniger Menschen zum 40min-Kurzkonzert um 18.20 Uhr ein. Am Mittwoch standen die Starpianistin Yuja Wang und das Mahler Chamber Orchestra auf dem Programm, am Donnerstag das Lucerne Festival Contemporary Orchestra und die Dirigentinnen Lin Liao und Johanna Malangré.

Mehr Infos im Voraus gibt es zu den Kurzkonzerten bei freiem Eintritt jeweils nicht – und vielleicht ist das ein Fehler. Denn während das Programm mit Yuja Wang selbsterklärend war, wurde es am Donnerstag komplizierter – zumindest für die «Einsteiger und Entdecker», für welche die 40min-Kurzkonzerte ja auch gedacht sind. Auf ihre Kosten kamen am Donnerstag wohl nur die «Kenner».

Mark Sattler, Dramaturg beim Lucerne Festival, begrüsste die Zuhörer, die auf ihren Tickets zwei Namen stehen hatten: Lin Liao und Johanna Malangré. Und vermutlich davon ausgingen, dass in den folgenden 40 Minuten der Fokus auch auf den zwei Dirigentinnen läge. Das war leider nicht der Fall.

Die Ausführungen der australischen Komponistin Kirsten Milenko über ihr neues Orchesterwerk und dessen Zusammenhang mit Buschbränden und Pandemie waren zwar spannend. Viele konnten diesen – auf Englisch – aber wohl weniger gut folgen als dem Text im Programmheft zur Uraufführung am 29. August. Naheliegend auch, dass Wolfgang Rihm, künstlerischer Leiter der Festival-Academy, das Wort ergriff. Vorgestellt wurden aber weder er noch die Zusammenhänge zwischen ihm, den Werken und der Komponisten am Festival. Für Kenner in Ordnung, für Einsteiger etwas frustrierend.