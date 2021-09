Lucerne Festival Simon Rattles grosse Liebe Der Brite verlässt bald das London Symphony Orchestra. Aber der Auftritt des Orchesters unter seinem Chefdirigenten am Lucerne Festival zeigte, wie perfekt ihre Beziehung ist.

Simon Rattle dirigiert das London Symphony Orchestra am Lucerne Festival im KKL. Priska Ketterer/Lucerne Festival

So hat man die Mezzosopranistin Magdalena Kozena noch nie gesehen. Die Haare stacheln gerade in die Höhe, eine Punkfrisur. Heftig irrt der Blick, brennt sich plötzlich in der Ferne ein. Ihre Präsenz füllt das ganze KKL-Rund. Wild und zentriert zugleich. Es ist der passende Auftritt und Spiegel zum aufgeführten Werk «Where Are You?» des tschechischen Komponisten Ondrej Adamek.

Nach den Bamberger Symphonikern am Montag widmet sich mit dem London Symphony Orchestra am Mittwoch diese Woche bereits ein zweites europäisches Top-Orchester für eine Halbzeit aktuellen Klängen. Wie natürlich findet so die zeitgenössische Musik ihren Eintritt in das Hauptprogramm des Lucerne Festivals und bleibt nicht mehr «nur» auf das Lucerne Festival Contemporary Orchestra beschränkt.

Die Moderne ist das neue Normal

Noch vor wenigen Jahren war so eine Ballung unvorstellbar. Auch scheint das Publikum bereit, sich auf solche Abenteuer einzulassen. Der Konzertsaal des KKL ist praktisch ausverkauft. Die Zuhörer sind voll dabei. Es ist eine schöne Ernte für das Team um den Intendanten Michael Haefliger und seine jahrelange Aufbauarbeit im Bereich zeitgenössischer Musik.

Vor allem sind es aber die Musiker unter ihrem Chefdirigenten Simon Rattle, die diese Schweizer Erstaufführung zum Glänzen bringen. Die Komposition von Adamek ist eine Gottessuche über sechs Sprachen. Von der christlichen Andacht bis zur buddhistischen Hymne reicht das Spektrum. Simon Rattle und seine solierende Ehefrau schaffen es, diese Vielfalt unter einen Bogen zu bringen.

Glaubenssuche mit der Brechstange

Zaghaft entweichen erste Luftgeräusche aus dem inneren Nirgendwo. Zögerlich suchen die Worte Sinn und Körper. Langsam mischen sich Instrumente in die flatternde Stimme. Eine lange Steigerung, wo das gross besetzte Blechregister eine erste Erleuchtung bringt. Was folgt, ist ein wilder Ritt auf dem Glaubenspferd. Das Orchester tost, die Sängerin zweifelt. Fast mit der Brechstange sollen die Wege des Allmächtigen gefunden werden. Vielleicht packt der Komponist etwas gar viel in das Stück hinein. Die ständigen Wechsel zwischen hart und weich, die teils plakativ wirkenden Ausbrüche, der Mix aus Volksmusik und Taktlosigkeit bringen viele Stilelemente unter einen Hut. Die Suche nach Gott ist mehr spektakulärer Egotrip, denn innerliche Suche. Aber das Orchester spielt grossartig, setzt präzis die Schläge und zeichnet mit Empathie und Leidenschaft.

Nach diesem Glühen, Kochen und Sehnen ist Beethovens sechste Sinfonie ein Schock. Der liebliche Anfang, diese Mischung aus Seelenfrieden und Glückseligkeit bricht wie ein Meisel in das vorherige Klanggestein. Fast muss man sich wieder etwas an die «alte» Musik gewöhnen. Simon Rattle und seine Musiker kosten die ganze Schönheit dieser «Pastorale» aus. Federnder Schwung, ein Pianissimo am Rande des möglichen, kammermusikalisches Spiel vom Feinsten und eine betörende Mischung der Klangfarben sorgen für einen Beethoven, phasenweise rein wie ein Alpenquell. Ein Beethoven, dem jedoch auch die Kraft und der Zug nicht fehlen.

Wechsel nach München: Auch eine Folge von Corona

Das Orchester und Simon Rattle harmonieren wie aus einem Guss. Er selbst hat schon von «Liebe» gesprochen. Und doch, wie im Januar bekannt wurde, wird er ab 2023 neuer Chefdirigent beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Der Entscheid ist eine konkrete Coronafolge. Da die Orchester in der Hauptstadt nicht gross von der öffentlichen Hand finanziert werden, ist das London Symphony Orchestra gezwungen, ausgedehnte Tourneen zu unternehmen. Rund 100 Tage im Jahr sind sie im Ausland unterwegs.

Als Simon Rattle während des Lockdowns mehr Zeit mit seinen kleinen Kindern verbrachte, hat er «den Unterschied erlebt, den das für unsere Familie bedeutete», wie er in einem Interview ausführte. «Ich konnte mir nicht länger einreden, dass der alte Lebensstil keinen Schaden anrichtet.» Er wird den Londonern jedoch weiterhin als Gastdirigent erhalten bleiben.