Luzern Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt.

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Kunst

Fanfaren für «Lord of the Dance»

Das Jugendblasorchester Luzern mit Ensembles und in Grossformation im KKL.

Erreichte auch da den ersten Rang: das Jugendblasorchester Luzern am Kantonalen Jugendmusikfest in Eschenbach (2018) Bild: PD

Das Jugendblasorchester Luzern (Leitung Sandro Blank), das an kantonalen Musikfesten regelmässig in seiner Kategorie erste Preise gewinnt, bestreitet ein Programm mit konzertanter Musik bekannter Blasmusikkomponisten. Im ersten Teil spielen sich seine verschiedenen Ensembles von Russischen Erinnerungen über rhythmische Schlagzeug-Moves bis hin zu Melodien der Irischen Dance-Show «Lord of the Dance». (mat)

Aus Spielfreude wird Leidenschaft

Das Klaviertrio Gaspard bestreitet ein Lunchkonzert im KKL.

Eines der gefragtesten Klaviertrios seiner Generation: das Trio Gaspard. Bild: Andrej Grilc

So international wie die Zusammensetzung des Trio Gaspard sind die Preise und Auftrittsreferenzen, die sich die jungen Musiker in zehn Jahren erspielt haben. Jetzt laden der Geiger Jonian Ilias Kadesha, die Cellistin Vashti Hunter und der Pianist Nicholas Rimmer zu einer hochkarätigen Entdeckungstour durch die Klaviertrioliteratur: von Haydns spielfreudigem Trio in C-Dur über das hochromantische zweite von Mendelssohn bis zu Paul Juons expressiver Tondichtung «Litaniae». (mat)

Galakonzert zum Neujahr mit Wiener Schmankerl

Jetzt wird das Jahr auch in Luzern mit Wiener Schmankerln eingeläutet: Für das Konzert des Wiener Opernballorchesters gibt es nur noch am Abend Karten.

Innehalten mit Wort und Musik um «zwölfnachzwölf»

Zehn Minuten innehalten ermöglichen auch diese Woche Musikstudenten (fünf Frauen, ein Mann) sowie Luzerner Theologen (vier Männer, zwei Frauen).

Pastoral-Fahrten ins neue Jahr

Das Sinfonieorchester Kanton Schwyz spielt Strauss, Mahler («Lieder eines fahrenden Gesellen») und Beethoven («Pastorale»).

Abendmusik mit ­vierhändiger Orgelmusik

Marco und Eva Brandazza spielen französische Orgelmusik (u. a. Hervé Voisins Variationen über «Il est né le Divin Enfant») und Werke von Bach zu vier Händen.

Dada Ante Portas auf «Hush»-Tour

«Nichts Neues unter der Sonne, aber überraschend frisch und hundert Prozent Dada», schrieb Musik­journalist Pirmin Bossart im Oktober 2019, als «Hush!», die neunte Scheibe der Luzerner Rockband Dada Ante Portas rauskam – und es auf Platz 1 der Schweizer Albumcharts schaffte. «Vollgas geben und ein super Konzert hin­legen» ist auch nach 25 Jahren ihr ­Motto. Nach dreimaliger Verschiebung werden die Dadas ihre «rockigen Popsongs mit hymnischen Refrains» in den Schüür-Saal schmettern. (reg)

Heisser Bluesexport ­aus Österreich

«Der aktuell wahrscheinlich beste österreichische Bluesexport», so nennt Rolf «Tschuppi» Tschuppert die Jörg Danielsen’s fabulous Vienna Blues Association – und holt sie zu sich in die Wonderbar. Der ehemalige Radiomoderator und bekennende Bluesfan muss es wissen.

CD-Taufe von Volksmusik ­im Grenzbereich

«Gesellenwanderung» heisst das neuste Programm der Formation «Gläuffig» und kommt mit entsprechender CD daher. Eigenkompositionen im Grenzbereich von traditioneller Volkskultur und zeitgenössischen Klängen.

Soul, mal straight forward, ­mal laid back

Die Bielerin Irina Mossis mit warmer, gefühlvoller Stimme und der Berner Jonas Zahnd, der Gitarre und Schlagzeug gleichzeitig spielen kann, sind Irina & Jones oder: «Soul auf engstem Raum».

Minifestival: Trilogie zum Thema ­«etwa Glaube, Liebe, Hoffnung»

Vom Wahn und Kern des Menschseins

Mundart-Premiere von «Titanic»

In Altdorf präsentiert die Gruppe «Eigägwächs» den modernen Musical-Klassiker in einer Grossproduktion samt Orchester.

Heimspiel für den schweizweit bekannten Urner Musicalprofi Rolf Sommer. Bild: René Tanner

Das Musical «Titanic» feierte 1997 Uraufführung. Seither gab es viele Adaptionen des Stücks, das sich inhaltlich klar vom Filmhit unterscheidet. In Altdorf ist es nun aber erstmals in Mundart zu erleben. Unter der Regie des Musicalprofis Rolf Sommer hat sich die Theatergruppe «Eigägwächs» eine Grossproduktion vorgenommen: 49 Personen stehen auf der Bühne, unterstützt von 19 Musizierenden im Orchester. (sw)

Zuger Spiillüüt adaptieren«Frau Müller muss weg»

Mit «Frau Müller muss weg» zeigen die Zuger Spiillüüt eine sozialkritische Komödie aus der Feder von Lutz Hübner und Sarah Nemitz, die von Sönke Wortmann prominent verfilmt wurde. In Zug ist das Theaterstück in einer eigens dafür ausgearbeiteten Mundartfassung zu sehen.

Satirisch-musikalische Comedy in Hochdorf

«Die Exfreundinnen» treiben mit ihrem feuchtfröhlichen Programm «SEKTe» ihr Party-Unwesen in der Zentralschweiz. Wie immer bringen die vier Damen dabei klassische Comedy, ­Musiktheater und Gesellschaftssatire unter einen Hut.

Bänz Friedli mit Schweizer Programmpremiere

Mit Bänz Friedli feiert einer der derzeit populärsten Schweizer Kabarettisten in Luzern landesweite Premiere seines neuen Programms «S isch kompliziert».

Kunst von und für Frauen in der Luzerner Galerie Harlekin

Julia Moniewski und Jolanda Masa präsentieren in der Galerie Harlekin vom 13. Januar bis zum 19. Februar unter dem Titel «Painted Identity» Werke, die vorwiegend Frauen darstellen – in verschiedenen Stilrichtungen. Jolanda Masa widmet sich ­sowohl abstrakter als auch gegenständlicher Malerei. Julia Moniewski zeichnet Porträts live oder nach Fotovorlage. Sie verbindet Malerei mit Zeichnen. Vernissage ist heute, Donnerstag, von 16 bis 20 Uhr.Galerie Harlekin, Löwengraben 14, 13. Januar bis 19. Februar 2022

Guslandi und Koch-Vonarburg in der Kornschütte Luzern

Die Künstlerin Carla Koch-Von­arburg und der Künstler Gualtiero Guslandi bespielen gemeinsam die Kornschütte Luzern, und das vom 14. bis zum 30. Januar. Gezeigt werden Bilder und ­Objekte. Vernissage ist heute, Donnerstag, von 18 bis 20 Uhr. Die zwei Künstler geben eine Einführung und Heidi Benz wird auf der Querflöte spielen. Geöffnet ist die Ausstellung jeweils von Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr und am Samstag und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr.