Luzern Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt.

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Kunst

Festival Strings Lucerne am Gotthard Klassikfestival Horw

Die Strings spielen eine weitere Beethoven-Sinfonie – die Nr. 4 –, ohne Dirigent. Solistin im dritten Klavierkonzert ist die Géza-Anda-Preisträgerin Claire Huangci.

Der Sänger und seine Gitarre

Wegen der Coronapause im letzten Jahr feiert das Bürgenstock Festival zwar erst 2023 seine zehnte Jubiläumsausgabe. Aber auch die diesjährige Star­besetzung nimmt sich wie ein Jubiläumsprogramm aus. In vier Konzerten treten in der Villa Honegg die künstlerischen Leiter Andreas Ottensamer (Klarinette) und José Galliano (Klavier) mit Stars wie dem Countertenor Philippe Jaroussky auf. Begleitet von Gitarre und Klavier singt er Werke vom Barock bis Debussy (4./5. Februar). (mat)

Heinrich-Schütz-Zyklus mit Chor- und Orgelmusik

Die Cappella der Hofkirche Luzern kombiniert Chormusik von Schütz und Palestrina mit Orgelmusik von Sweelinck, Frescobaldi und Bach (Stéphane Mottoul).

Lyrik und Brillanz mit Klarinette, Flöte und Klavier

Dimitri Ashkenazy (kl), Barbara-Gabriella Bossert (fl) und Yvonne Lang (p) mischen Lyrik und Brillanz in Werken von Bloch, Schostakowitsch und Russel.

Orchester Emmen: 100-Jahr-Jubiläum mit Rachmaninow

Das Orchester Emmen feiert süffig Jubiläum mit Rachmaninows zweitem Klavierkonzert (Klavier: Jung Hu) und der Jazz-Suite Nr. 2 von Schostakowitsch.

Rohe Live-Energie, ­dynamisch-dichtes Album

Mother’s Cake aus Österreich machen Psych-Rock und Stoner Rock. Das international erfolgreiche Trio ist auf Tour mit dem fünften Album «Cyberfunk!».

Katerfrühstück mit «Lauter Luisen»

«He he wer schläfrig?», fragen «Lauter Luisen» in «Katertage». Das Musik- und Lyrikprogramm ist der dritte Streich der drei Musikerinnen Karin Schulthess, Katrin Wüthrich und Shirley Hofmann. Mit Perkussion, Akkordeon, Blasinstrumenten und ihren Stimmen interpretieren und rezitieren sie Gedichte und Anagramme. «Lebensweisheiten, Albträume oder eine Frühlingsfahrt ins Blaue» werden so zum Katergegenmittel. (reg)

Americana mit Hank Shizzoe Quartet

Hank Shizzoe, «der beste Roots-Rock-Songwriter und Gitarrenstilist ist, der nicht aus den USA kommt» («Rolling Stone»), spielt mit Simon Baumann (dr), Tom Etter (git) und Michael Flury (pos).

«Erste Annäherung» an «Die Umelieder-Kollektion»

Ausgangspunkt sind die «Ume­lieder» von Ruedi Häusermann: Das Henosode Streichquartett interpretiert sie, das Trio Häusermann-Käppeli-Meier improvisiert über die Grundkompositionen.

«Sagenhaftes Wiener ­Blasmusik-Septett»

Mnozil Brass holt das Konzert im Rahmen von «Der Herbst» nach. Das Konzert um 16 Uhr ist ausverkauft; für das Zusatzkonzert um 12 Uhr gibt es noch Tickets.

Lara Stoll führt das Publikumzum «Gipfel der Freude»

Das Comedy- und Stand-up-Multitalent ist mit seinem neuen Programm auf Tournee. Lara Stoll, wie man sie kennt: Polternd und energiegeladen – mal ernsthaft politisch, dann wieder verspielt in der Komik des Alltags zu Hause.

«Das Dschungelbuch» als Musical

Das Theater Liberi kommt mit dem Kindergeschichten-Klassiker nach Emmen – mit Eigenkompositionen und deutschen Texten.

Das Findelkind Mogli besucht mit seinen tierischen Freunden Baghira und Balu das Le Théâtre. Und das im Musical-Format. Für diese Inszenierung des Theaters Liberi haben die Macher Eigenkompositionen mit deutschen Texten erarbeitet. So geht es mal funkig, mal rockig ab auf der Dschungel-Bühne, mit viel Tanz und Albernheiten von heiteren Affen oder lustigen Geiern. Die Musicalversion des Dschungelbuchs ist geeignet für Kinder ab vier Jahren. (sw)

Mit Pedro Lenz in die Welt eines Büezers

Die Handlung in Pedro Lenz’ drittem Roman «Primitivo» dreht sich um den jungen, bücherverliebten Büezer Charly. Der 17-jährige Maurer findet in einem älteren Arbeitskollegen, dessen Name dem Buch den Titel gibt, einen Freund, mit dem er über Gott und die Welt philosophieren kann. Angesiedelt ist diese feinfühlige, auf Mundart verfasste Geschichte im bernischen Oberaargau der frühen 1980er-Jahre. Lenz wird bei seiner Lesung von Christian Brantschen (Patent Ochsner) musikalisch begleitet. (sw)

Jahresrückblick mit dem Casinotheater Winterthur

Ein noch relativ junger Klassiker der Schweizer Comedy-Szene erwartet die Besucher in «Bundesordner 21 – ein satirischer Jahresrückblick». Vom Casinotheater Winterthur ins Leben gerufen, schaut ein Team von Kabarettistinnen und Kabarettisten zurück auf das Pandemiejahr 2021. Unter anderem mit Lisa Christ und Nils Althaus.

Kindertheater von «Hand im Glück»

Der Theater-Tiger Kinderklub zeigt mit «Ein Schaf fürs Leben» ein rührendes Figurentheater um ein Schaf, das gerne mit einem Wolf befreundet wäre. Danach Kinderlunch und Workshop.

Die Fachklasse Grafik Luzern stellt Plakate aus

«Blickwechsel 2022»: Die Fachklasse Grafik Luzern FMZ hat sich mit dem Thema Respekt und dem Medium Plakat auseinandergesetzt. Das Ergebnis einer eindrücklichen Plakatreihe ist vom 28. Januar bis zum 8. Februar 2022 auf der Piazza vor der Luzerner Kantonalbank zu sehen. «Blickwechsel 2022»: Ein Blick auf die Meinungen der jüngeren Generation zum Thema Respekt. Respekt ist ein grosses Wort, zeigt sich aber schon in kleinen Gesten und Taten.

Gruppenausstellung in der Luzerner Altstadt

Im «Barbatti Haus» an der ­Töpferstrasse 10 in der Luzerner Altstadt veranstaltet Network of Arts im Jahr 2022 vier Gruppenausstellungen unter dem Motto «The Year Of Sight». Die erste Ausstellung in dieser Reihe widmet sich dem Thema Clarity und ist vom 7. Februar bis zum 10. April 2022 zu sehen. Zehn Kunstschaffende befassen sich hier mit unterschiedlichen Sichtweisen, mit Erkanntem und Verborgenem, mit klarer Sicht inmitten chaotischer Verhältnisse.