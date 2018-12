Luzerner Indie-Rocker taufen Platte Cabinets, die jungen Indie-Rocker aus Luzern, taufen am Donnerstag 27.12. ab 19.30 Uhr in der Schüür ihr allererstes Kurzalbum.

Cabinets aus Luzern. (Bild: PD)

Auf «Common Regimes» hat es vier Songs. Ob Uptempo oder Ballade: Alle Stücke sind druckvoll gespielt und werden geprägt durch eine auffällige Gesangsstimme mit Wiedererkennungswert.

Diese gehört Lorenzo Liem, der zudem auch Gitarre spielt. Ebenfalls mit dabei sind Yann ­Beaud (Gitarre), Denis Lutz (Bass), Tobias Lüthi (Posaune) und Jonas Schelbert (Schlagzeug). Cabinets, alle Anfang 20 und in den Kantonen Luzern und Nidwalden beheimatet, sind Newcomer, aber keine Unbekannten mehr. So haben sie letztes Jahr den Innerschweizer Bandcontest Sprungfeder gewonnen. (are)