Saison 2020/2021 Luzerner Theater verzeichnete trotz Corona total 35'790 Eintritte Das Luzerner Theater hatte in der Spielzeit 2020/2021 eine Auslastung von 82,7 Prozent. Wobei Corona die Kapazitäten stark einschränkte. Insgesamt wurden inklusive Vermittlungsprojekte 35'790 Eintritte verzeichnet.

Corona zwang das Luzerner Theater phasenweise zu einem Onlinespielplan mit filmischen Beiträge; wie hier «TELL - eine wahre Geschichte» Ingo Höhn / PD

(Mai 2021)

Es war die Spielzeit, in der auch das Luzerner Theater in vollem Ausmass von der Pandemie betroffen war. Vom Start bis zum Oktober 2020 durften nur 50 Prozent der Plätze belegt werden, danach folgte die Reduktion auf 50 Personen pro Aufführung, ab 12. Dezember 2020 bis zum 18. April konnten gar keine Anlässe stattfinden. Danach bis Ende Saison wieder vor 50 bzw. später vor 100 Zuschauenden. Während des Lockdowns musste das Luzerner Theater auf einen Online-Spielplan ausweichen und zeigte filmische Beiträge wie «Tanz 33: Salt», «TELL - eine wahre Geschichte» oder «Kein Tatort!».

Dennoch verzeichnete das Luzerner Theater in der Saison 2020/21 total 35790 Eintritte, davon knapp die Hälfte im Theater selber, was bei 210 Aufführungen einer Auslastung von 82,7 Prozent entspricht. Die übrigen Besuche entfielen auf Vermittlungsprojekte des Theaters mit rund 130 Aufführungen. Über 77 Prozent der Besuchenden kamen aus dem Kanton Luzern. Die Erfolgsrechnung 2020/21 schliesst bei einem Etat von 21,676 Millionen Franken mit einem Negativergebnis von 85'088 Franken ab. (are)