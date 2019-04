Luzerner Theater: Die neue Intendantin verspricht "Freiraum der Fantasie" Ina Karr übernimmt ab Sommer 2021 die Intendanz am Luzerner Theater, ihr Vertrag umfasst zunächst die Spielzeiten bis 2025/26. Dies gab der Stiftungsrat heute bekannt. Karr ist seit 2014 Chefdramaturgin für Oper am Staatstheater Mainz und war vorher Operndirektorin am Oldenburgischen Staatstheater. Urs Mattenberger

Ina Karr übernimmt ab Sommer 2021 die Intendanz am Luzerner Theater, ihr Vertrag umfasst zunächst die Spielzeiten bis 2025/26. Dies gab der Stiftungsrat heute Mittwoch bekannt. Die gebürtige Stuttgarterin ist seit 2014 Chefdramaturgin für Oper am Staatstheater Mainz und war vorher Operndirektorin am Oldenburgischen Staatstheater.

Über 60 Kandidaten bewarben sich um die Nachfolge des Intendanten Benedikt von Peter, der an das Theater Basel wechselt. In die Endauswahl hatten es allerdings nur Kandidaten geschafft, die von der prominent besetzen Findungskommission berufen wurden (wir berichteten). Ina Karr war zu Beginn selber Mitglied der Findungskommission. «Je länger wir in der Findungskommission mit ihr zusammenarbeiteten, desto überzeugter waren wir, dass sie mit Blick auf alle drei Sparten und mit ihrer Führungserfahrung als Spartenleiterin unseren Anforderung perfekt entspricht», sagte Stiftungsrats- und Findungskommissionspräsidentin Birgit Aufterbeck.

Zu den Anforderungen gehört, dass die neue Intendantin mit der Verantwortung für das ganze Haus die drei Sparten Oper, Schauspiel und Tanz gleichermassen weiter entwickelt und sich in den Prozess hin zu einem Um- oder Neubau des Luzerner Theaters einbringt. Dies war auch der Grund, wieso ein Intendant gesucht wurde, der – wie Ina Karr - selber nicht Regie führt.

«Ina Karr ist in allen Sparten bestens vernetzt und verfügt über die notwendigen künstlerischen und betrieblichen Kompetenzen, um ein Mehrspartenhaus zu leiten und den erfolgreichen Kurs des Luzerner theater weiterzuführen, sagte Aufterbeck. Ina Karr war als Mitglied der Leitung am Staatstheater Mainz unter anderem verantwortlich für die Neuausrichtung des dortigen Hauses.Ebenso gestaltete den Neustart des Oldenburgischen Staatstheaters nach einem Umbau mit. Ihr Vertrag in Luzern umfasst zunächst die Spielzeiten bis 2025/26.

«Ich freue mich darauf, in Luzern Theater zu machen», sagte Karr: «In unseren zweckbestimmten Zeiten kann das Theater selbstbewusst seinen seinen Platz behaupten, denn wir brauchen es – als Freiraum für Möglichkeiten, Fantasien und Ideen. Mein Anlegen ist, im engen Zusammenspiel der drei Sparten ein klares Profil des Hauses zu prägen und mit meiner eigenen Begeisterung für spannende Stoffe, Geschichten und Ästhetiken die Menschen in Luzern und der Region anzustecken.»

Ina Karr wurde im Luli 1968 in Stuttgart geboren und studierte Musik sowie Musikwissenschaft und neuere deutsche Literaturgeschichte. Sie war Dramaturgin und Projektleiterin für zeitgenössische Musik und für Musiktheater, arbeitete am Nationaltheater Mannheim, bevor sie als Operndirektorin an das Odenburgische Staatstheater wechselte und schliesslich als Chefdramaturgin für die Oper ans Staatstheater Mainz kam. 2018 war Ina Karr auch Produktionsdramaturgin bei den Salzburger Festpielen für Mozarts Zauberflöte in der Inszenierung von Lydia Steiner - einer der Aufsehen erregenden jungen Regisseure, mit denen Karr regelmässig zusammenarbeitet. Ina Karr entwickelt im Bereich des Musiktheaters für unges Publikum neue Werke, veröffentlicht in Fachmagazinen und ist immer wieder als Jury-Mitglied tätig.