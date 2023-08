Malen nach Plan – frei interpretiert: 30 Kunstschaffende ehren Bob Ross im Museum Bellpark in Kriens Das Museum im Bellpark vereint 30 Kunstschaffende zum 25. Todestag von Bob Ross. Ein kreativer Blick auf Berg und Baum.

Exklusiv für Abonnenten

David Glanzmann (links) und Ralf Keller rücken das Werk von Ramon Hungerbühler ins rechte Licht. Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 9. Juni 2020)

Stilisierte schokoladenbraune Berge mit gelben Spitzen ragen Toblerone-gleich in einen hellblauen Himmel. Zu ihren Füssen erfreut sich eine hübsche kleine Palme ihres Daseins. Das Grün, aus dem sie wächst, ist satt. Und mitten im Bild scheint ein Männchen mit gelbem Luftballonkopf die Szenerie zu dirigieren. Ramon Hungerbühler hat dieses Bild erst vor zwei Tagen fertiggestellt – es ist eines von rund 35 Exponaten der aktuellen Ausstellung im Museum im Bellpark in Kriens.

30 Kunstschaffende sind an der Ausstellung beteiligt, sie alle haben Werke geschaffen, die sich an den Maltutorials des 1995 verstorbenen TV-Malers Bob Ross orientieren. Ramon Hungerbühler ist einer der Jüngs­ten in einer Künstlerriege, die hier Generationen und Nationalitäten vereint. Hungerbühler hat Smartphone-Zeichnungen in Malerei übersetzt. Wie er waren auch seine Kollegen sehr kreativ, was die Auslegung der typischen Malweise Bob Ross’ betrifft: gespachtelte Illusion und die effektvolle Darstellung von Bergen und Bäumen.

9 Bilder 9 Bilder Nils Novas Bild, angelehnt an die Malerei von Bob Ross, nennt sich "Ein idealer Ort". Zu sehen im Museum im Bellpark.

Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 9. Juni 2020)

Frei nach Bob Ross: Alles ist erlaubt, nichts verkehrt

Bob Ross wurde 1942 in Florida geboren. Er studierte an verschiedenen Colleges Malerei. Ausgehend von Do-it-yourself-­Methoden entwickelte Ross eine eigene Technik, eine Nass-in-Nass-Malerei, mit der er unter Verwendung weniger Farben Landschaftsbilder schuf. 1981 ging Ross mit dieser Technik auf Tournee durch die USA, ehe er sie ab 1983 auch in seiner eigenen Fernsehsendung «The Joy of Painting» («Die Freude am Malen») präsentierte. Der Fernseh-Malkurs lief in 31 Staffeln à 13 Folgen mit je 27 Minuten Sendezeit. Ross motivierte die Zuschauer, selbst zu malen – sein Motto: Es ist alles erlaubt und nichts verkehrt.

Nun jährt sich der Todestag des Kultmalers am 4. Juli zum 25. Mal. Und im Museum im Bellpark hatte man die Idee, aus der Not eine Tugend zu machen: Coronabedingt war das eigentlich Geplante nicht realisierbar. Und so fragten die drei Kuratoren Hilar Stadler, Ralf Keller und David Glanzmann vor erst sechs Wochen diverse Malerinnen und Maler an, sich von Bob Ross inspirieren zu lassen. Das Ergebnis ist witzig und vielfältig.

Einige Künstler, wie Irene Bisang, gerieten in einen regelrechten Bob-Ross-Flow und lieferten gleich mehrere Werke. Einige verfremdeten die fröh­lichen Berge eines Bob Ross zu etwas Düsterem, wie Cédric Eisenring, der Ölkreide auf dunklen Samtstoff aufbrachte.

John Miller wiederum drückte seinem Bild in New York seinen Stempel auf – mit den typischen «Miller-Balken», die sich frech über Berge und Tannen legen. Der Luzerner Peter Roesch malte grossfor­matig, pastellig und abstrakt. «Er übernimmt Gestik und Pinselbewegung von Bob Ross», so Ralf Keller.

Hilar Stadler betont: «Bob Ross ist als Effektmaler eine reizvolle Figur. Mit ihm beschäftigen sich auch aktuelle Künstlerinnen und Künstler.» Das Reizvolle an der Ausstellung «After Bob Ross. Beauty is Everywhere» sei unter anderem: «Wir haben Profis ins Tutorial geschickt – keine Amateurmaler.»