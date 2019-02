«The Wild Pear Tree» im Kino: Männergespräche in der Provinz Nuri Bilge Ceylan forscht in seinem bildlich berauschenden Film «The Wild Pear Tree» auf den Spuren eines Möchtegern-Schriftstellers dem Sinn des Lebens und der Befindlichkeit der türkischen Gesellschaft nach. Irene Genhart

Inszeniert mit viel Flair für die Schönheit der Natur: Szenenbild aus «The Wild Pear Tree». (Bild: Trigon Film/PD)

Jahre nachdem Sinan (Dogu Demirkol) zum Studium nach Istanbul zog, kehrt er abgebrannt in seine Heimatstadt zurück. Er möchte Schriftsteller werden, hat sein erstes Manuskript schon fertig; in sinnfälliger Verdoppelung titelt dieses gleich wie Nuri Bilge Ceylans Film: The Wild Pear Tree. Mit einem Zustupf der Gemeinde wäre der Grundstein zu dieser Karriere gelegt. Doch der Bürgermeister, einem Reiseführer gegenüber nicht abgeneigt, kann für prosaische «Träumerei über den lokalen Lebensstil» beim besten Willen kein Geld ­locker machen.

Überhaupt erwartet man von Sinan anderes. Seiner Ausbildung angemessen sollte er sich möglichst bald eine Stelle als Lehrer suchen, seine Familie unterstützen und die Schulden seines Vaters tilgen.

Gutmütig, aber ein Macho

Doch Sinan tut sich schwer mit Idris (Murat Cemcir), der zwar gutmütig ist, zu Hause aber den Macho raushängt, sein Gehalt regelmässig verspielt und – überzeugt, irgendwann auf Wasser zu stossen – seine Freizeit damit verbringt, auf dem staubtrockenen Land seiner Eltern einen Brunnen zu graben. Frei nach dem Motto, dass, wer das Eine tut, das Andere nicht lassen soll, meldet sich Sinan für die Lehramtsprüfung an und versucht auf Hinweis des Bürgermeisters einen sich gern als Mäzen gebenden Industriellen für seinen Roman zu ­gewinnen.

Abgesehen davon lässt er sich treiben, hängt zu Hause herum, streitet mit Idris, spaziert durch die Gegend. Er begegnet ehemaligen Schulkameraden und seiner Jugendliebe (Hazar Ergüçlü), die nun Kopftuch trägt und demnächst heiraten wird. Er telefoniert mit einem Studienkollegen, der Polizist geworden ist und im Osten des Landes Linksradikale verprügelt. Nach einer Lesung in einer Buchhandlung gerät er in Streit mit einem etablierten Schriftsteller, ein anderes Mal verheddert er sich auf einem Feld in einen Disput mit zwei Imamen.

Nuri Bilge Ceylan hat das alles mit viel Flair für die Schönheit der Natur und die geografischen Eigenheiten der Landschaft inszeniert; gedreht hat man in und um Çanakkale, dem historischen Fundort von Troja. Wie in seinen früheren Filmen – erinnert sei nur an den unvergesslichen «Winter Sleep» von 2014 – erweist er sich dabei als Meister einer subtilen Cadrage, welche die psychische Befindlichkeit der Figuren in die Umgebung einschreibt und dabei auch zum Spiegel der Seelenlage der Gesellschaft werden lässt.

Von Dialog zu Dialog

Die Handlung von «The Wild Pear Tree» entwickelt sich von Begegnung zu Begegnung, Dialog zu Dialog weiter. Es sind vor allem Männer, die miteinander reden. Die aufgegriffenen Themen reichen von persönlichen Problemen des Helden – soll man seinen Träumen folgen oder eine sichere Stelle suchen? – über die momentane Lage der Türkei bis zu ewig gültigen Fragen von Ethik und Moral.

«The Wild Pear Tree», de facto ein später Coming-of-Age-Movie, schreibt sich beeindruckend schön in einen grossen (literarischen) Diskurs ein. Leider allerdings sind dessen Dialoge derart ausschweifend und dicht, dass, wer des Türkischen nicht mächtig ist, vor lauter Untertitel-Lesen kaum Musse findet, die Bilder zu betrachten.

«The Wild Pear Tree» läuft ab Donnerstag, 21. Februar 2019, im Stattkino (Luzern).