Kino 50 Jahre «Der Pate»: Marlon Brando nuschelt wieder Für viele ist «Der Pate» der beste Film aller Zeiten. Nun kehrt die «Godfather»-Trilogie in bester Bild- und Tonqualität ins Kino zurück.

Musste auf Sizilien untertauchen: Michael Corleone (Al Pacino, Mitte) mit seinen Leibwächtern in «Der Pate». Bild: Praesens Film

«So ist meine Familie, Kay, so bin ich nicht», sagt Michael Corleone zu seiner Freundin. Nach einem Mordanschlag auf seinen Vater Don Vito Corleone sieht er keine andere Möglichkeit, als selbst die Rolle des «Paten» zu übernehmen – mit dem Ziel, die Familie zu schützen und die Mafiageschäfte in die Legalität zu überführen.

Die «Godfather»-Trilogie gilt als berühmteste Saga in der Geschichte des Films; ein über Jahrzehnte angelegtes Mafia-Familienepos mit raffinierter Rückblendenstruktur. Zum 50. Jubiläum des oscarprämierten Meisterwerks «The Godfather» («Der Pate») kehrt die gesamte Trilogie mit der neuen Schnittfassung des dritten Teils zurück auf die grosse Leinwand, restauriert unter der Leitung von Regisseur Francis Ford Coppola: «The God­father I» (1972), «The Godfather II» (1974), «The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone» (1990/2020).

Der Autor

Mario Puzo (1920–1999) ist im New Yorker Stadtteil Little Italy aufgewachsen. Das Bemerkenswerte am Roman «Der Pate» ist, dass er aus dem Inneren des Mafia-Milieus herausgeschrieben ist. Puzo sagte, er habe selbst keine Verbindungen zur Mafia gehabt, es beruhe alles auf Recherche. Zusammen mit Coppola verfasste er die Drehbücher.

Der Regisseur

Eigentlich wollten Paramount Pictures einen renommierten Regisseur für die Verfilmung des Bestsellers. Sie lehnten alle ab. Der 31-jährige New-Hollywood-Regisseur Francis Ford Coppola hatte mit George Lucas 1969 die unabhängige Filmproduktionsfirma American Zoetrope gegründet und hatte seinen eigenen Kopf. Er erreichte, dass das Budget für den ersten Teil von 2,5 auf sechs Millionen Dollar erhöht wurde. Entscheidend, denn nur so konnte der Film wie der Roman in den 1940er-Jahren angesiedelt werden. Nach «The God­father II», für den er bei den Oscars als Produzent, Regisseur und Drehbuchautor ausgezeichnet wurde, begann er mit der Arbeit an «Apocalypse Now».

Die Darsteller

Für die einen zu manieriert, für die anderen Kult. Jedenfalls wurde Marlon Brando für seine Leistung in «Der Pate» mit einem Oscar ausgezeichnet – den er dankend zurückwies. Praesens Film

Auch bei der Besetzung schieden sich die Geister. Das Studio sah nur Laurence Olivier in der Rolle des Vito, der fiel aber krankheitshalber aus. Puzo wollte sowieso Marlon Brando, Coppola unterstützte ihn dabei. Der Regisseur seinerseits setzte auf den italienischstämmigen Al Pacino als Michael und nicht auf Robert Redford oder einen der vielen anderen, die für die Rolle Schlange standen. Für Brando war es der Anfang einer zweiten Karriere, Pacino stieg in den 1970er-Jahren zu einem der angesehensten Schauspieler des New Hollywood auf. James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro oder Andy García – ein Karrierekick war es für alle.

Die neue Schnittfassung

Über Part III herrschen zwei Meinungen vor: Er fällt ab, und Coppolas Tochter Sofia in der Rolle von Mary Corleone ist schlecht. Nun, Sofia Coppola wurde nicht herausgeschnitten, aber der Regisseur hat dem Film einen neuen Anfang und ein neues Ende verpasst. So fühlt es sich eher an wie ein Finale als wie ein weiterer Teil derselben Geschichte. Was bleiben soll, sind Michael Corleones Worte: «Ich hatte ein ganz anderes Schicksal geplant.»