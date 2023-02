Kritik Matte Pink: Der Superstar bleibt auf dem neuen Album «Trustfall» vieles schuldig Insgesamt wirkt das entstandene Album seltsam hingewürfelt, mit 13 zumeist flachen Songs ohne wirklichen Zusammenhang oder eine klare Idee.

«Viel Spass»: Nach drei Jahren Pause ist Pink zurück. Sony

Das Ende der Welt mag nah sein, doch Pink, 43, fürchtet es nicht. Diese beruhigende Grundgelassenheit ermöglicht der Popsängerin, die jetzt ihr neues Album «Trustfall» veröffentlicht, ihre elf Jahre alte Tochter. «So lange Willow in der Nähe ist, mache ich mir um unser Überleben keine Sorgen», sagt Pink.

Sie lebt mit ihrer Familie – Willow, dem sechsjährigen Sohn Jameson und Gatte Carey Hart, ein ehemaliger Motocross-Rennfahrer, mit dem sie seit 16 Jahren verheiratet ist – auf einer Farm in Kalifornien, nördlich von Santa Barbara. «Der Ozean und die Wälder ringsherum tun meiner Seele unglaublich gut», so Pink. Sie zogen von Malibu hierher, als die Tochter in den Kindergarten kam, sagt die Sängerin. Sie und ihr Mann hätten den Kindern ein Leben im goldenen Reichen-Käfig ersparen wollen. «Hier leben sie viel freier, können sich austoben, und niemand guckt komisch, wenn sie von oben bis unten dreckig sind.»

In den vergangenen drei Jahren freilich fiel selbst Pink schliesslich das Dach auf den Kopf. «Eine Pandemie ist besser zu ertragen, wenn man Geld hat und auf einem Landgut lebt, aber es ist eben doch eine Pandemie.» Jameson sei schwer krank geworden, Pink selbst habe mehr als fünfzehn Kilo zugelegt und zu viel getrunken.

youtube

Im vergangenen Jahr, als die Arbeit an «Trustfall» schon in vollem Gange war, hatte sich Pink daher für zwei Wochen ausgeklinkt, um «mir selbst ein Geschenk zu machen» und sich in einem Gesundheits-Luxus-Hotel im südspanischen Alicante körperlich und geistig wieder auf Vorderfrau bringen zu lassen «und endlich mal wieder ganz alleine in einem Bett zu schlafen.»

Hart trainiert für die neue Tour

Der Coronaspeck ist nun wieder runter, liess Pink jüngst vermelden, sie sei so fit wie nie. Sie trainiert seit Monaten hart für ihre bevorstehende «Summer Carnival»-Tour. «Ich habe den Anspruch, bei jeder neuen Tour die vorherige noch zu übertreffen, was die Akrobatik angeht.»

Und die Europa-Tour, wenn möglich mit der ganzen Familie, sei sowieso ein Superspass. «Summer Carnival» hat Pink ihre Konzertweltreise schliesslich nicht von ungefähr getauft. «Wir sind ein reisender Zirkus, aber eben auch eine superherzliche Gemeinschaft.»

Song für ihren Vater, der an Krebs starb

Um Pink selbst noch besser kennen zu lernen, würde sich «Trustfall» anbieten, ihr neuntes Studioalbum. Und es ist auch nicht so, als habe die Platte gar keine guten Momente. Direkt das erste, ruhige Stück «When I Get There» ist eine berührend-gefühlvolle Ehrerweisung an Pinks Vater Jim Moore, der 2021 im Alter von 75 Jahren an einer Krebserkrankung verstarb, sowie an das Familienkindermädchen Trish, die den Krebs ebenfalls nicht überlebte.

Enttäuschend jedoch sind die Up-Tempo-Nummern auf «Trustfall». Hier passt nicht allzu viel zusammen. Der Titelsong ist eine Dance-Nummer, die nicht fetzt und nicht im Ohr bleibt, das vorab veröffentlichte «Never Gonna Not Dance Again» klingt, als habe der allgegenwärtige Superproduzent Max Martin nochmals seine alte Idee von Justin Timberlakes «Can’t Stop The Feeling» aufgebrüht. Völlig wirkungslos verpuffen die Duette mit First Aid Kit, The Lumineers und Chris Stapleton.

youtube

Insgesamt wirkt das entstandene Album seltsam hingewürfelt, mit 13 zumeist flachen Songs ohne wirklichen Zusammenhang oder eine klare Idee. Richtige Hits, von denen Pink in 22 Jahren Weltkarriere ja massig hatte, sind auch nicht zu entdecken. Dem Kanon der Pink-Klassiker weiss «Trustfall» nichts hinzuzufügen, das Album bleibt unter ihren Möglichkeiten, Pink ruft ihr Potenzial nicht ab. In den USA gibt es für Pinks Musik den mild despektierlichen Begriff «Soccer-Mom-Pop».

Pink: «Trustfall».