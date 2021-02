Meditationsmusik Nach dem Verbot durch die Behörden: Der «Schweizer Einaudi» geht online Der Luzerner Pianist Marco Wolf spielt seine Meditationsmusik live im Zoom-Meeting. Da kann man sich mit Kopfhörer erst recht «verlieren und wiederfinden».

Der Pianist und Komponist Marco Wolf im Kirchensaal Maihof, wo seine Klaviermeditation live geplant war. Bild: PD

Die im Kirchensaal Maihof geplante Klavier-Heil-Meditation des Pianisten Marco Wolf hatte die Frage aufgeworfen, unter welchen Bedingungen gemäss den Coronabestimmungen Livemusik im religiösen Kontext zugelassen ist. Die Dienststelle Gesundheit und Sport des Kantons Luzern hatte deren Durchführung im Dezember auf Anfrage des Pianisten für unbedenklich gehalten, von der Gewerbepolizei wurde sie nach einer neuerlichen Lagebeurteilung Ende Januar verboten (wir berichteten).

Nun führt Marco Wolf dennoch eine Klavier-Meditation durch, zwar bloss online, aber trotzdem live per Zoom. «Ich habe mein technisches Equipment so konzipiert, dass ich einen guten Sound habe und es so ein Hörgenuss werden kann», sagt der Pianist dazu. Er hat die Veranstaltung zwar auf seiner Website www.marcowolf.ch erstellt. Wer ihr beitritt, ist aber auf der Seite nicht ersichtlich.

Wolf empfiehlt, die Meditation mit einem Kopfhörer zu hören, damit sich die Zuhörer vollends in seinen musikalischen Szenerien «verlieren und wiederfinden» können. Seine Meditationsmusik entfaltet sich auch auf seiner aktuellen CD «Deep Water» in sanften melodischen Wellen und hat ihm den Ruf eines «Schweizer Einaudi» – nach dem Pianisten Ludovico Einaudi – eingebracht.