Herbst So will das Lucerne Festival Menschen auch für moderne Klassik gewinnen Das Lucerne Festival möchte eine Kluft zum Publikum schliessen. Und geht deshalb in einem Herbstfestival neue Wege. Und darunter hat es etwas, das mit seiner Intimität total überrascht.

Winnie Huang tritt am neuen Festival auf, teils auch vor einem einzigen Zuschauer und auf dessen Mimik reagierend. Bild: Remy Assas/PD

Vielleicht ist Ihnen das auch schon passiert. Müde vom Tag sitzen Sie im Konzertsaal, schlagen das Konzertprogramm auf und kennen nicht einen einzigen Namen, kein einziges Stück. Statt «Sinfonien» oder «Ouvertüren» erwarten sie Kompositionen wie «Akt, eine Treppe herabsteigend», «KAUAK(t)» oder «OΥTIΣ». Tänzerinnen auf der Bühne, Kaugeräusche aus Klarinetten und Flöten, elektronische Endlosschlaufen, freie Improvisationen – alles kann passieren. Eventuell dürfen sie sogar mitsingen oder mit ihrer Mimik den Verlauf des Stückes festlegen.

Das Grundproblem der zeitgenössischen Musik ist: Es gibt sie nicht. Der Komponist Fabian Lévy meinte kürzlich: «Was in unserer Zeit besonders neu ist, ist nicht die zeitgenössische Musik, sondern die Musealisierung der alten Musik: Die klassische Musik war noch nie so unzeitgemäss wie heute.»

Gleichzeitig werden in Musikerkreisen mit schaurigem Genuss die Skandale früherer Uraufführungen ausgebreitet. Igor Stravinsky und sein «Sacre du Printemps», ausgebuht unter Gelächter und mit der Imitation von Tierlauten gebodigt. Oder die Premiere des «Tannhäusers» von Richard Wagner, wo Trillerpfeifen die Sänger zu längeren Pausen zwangen.

Nur, früher konnte man sich darauf verlassen, dass die meisten Komponisten in eine ähnliche Richtung gingen. Die Musik zur Zeit von Wagner, Stravinsky und Co. war in einem Gesamtgefäss eingebettet. Neue Klänge entwickelten sich aus Geschichte und Tradition. Bei der heutigen Musik ist dies nicht mehr der Fall. Damit scheint auch gemeinsame Klammer zwischen Musik und Publikum gekappt.

Wieder eine gemeinsame Sprache schaffen

Zeitgenössische Musik kann alles sein. Das Spektrum reicht von Geräuschen und Stille bis hin zu schnulzigen Passagen. Das Publikum muss sich oft auf eine neue Klangwelt einlassen. Dann geschieht, was bei fremden Sprachen passiert. Man versteht nicht nur nichts, sondern es tönt auch alles gleich. Hier möchte das neue Herbstwochenende von Lucerne Festival ansetzen.

Unter dem Titel «Forward» soll die Kluft zwischen dem Publikum und der neuen Musik verkleinert werden. Dazu wählte man schon bei der Programmgestaltung einen neuen Ansatz. Alle Mitglieder des Academy-Netzwerkes, inzwischen über 1200 Künstler, wurden eingeladen, Projektvorschläge einzureichen. Aus dem gleichen Pool wählte man 18 Musiker aus, um das Programm des neuen Festivals zu entwickeln.

Mit dabei ist die Geigerin Winnie Huang, die im Sommer 2018 in Stockhausens Inori als Tänzer-Mimin auftrat. Oder der Tubist Jack Adler-McKean, welcher 2015 bei Lucerne Festival Young Performance mitwirkte. Zusammen mit dem Contemporary-Leiter Felix Heri und dem Festival-Dramaturgen Mark Sattler soll diese Vielfalt an Stimmen und Meinungen eine neue gemeinsame «Sprache» für das Erleben der zeitgenössischen Musik schaffen. Ein gemeinsamer kreativer Prozess für gemeinsame Musikerlebnisse.

Teil dieses Kollektivs ist auch der Kontrabassist Edward Kass: «Wir wollen den Menschen zeigen, dass sie die Musik erleben können, wie sie es wollen. Sie können traditionell in einem Saal sitzen und die Musiker spielen auf der Bühne. Oder sie können ein intimeres Setting wählen, wo im Extremfall die Musikerin nur für einen Zuschauer spielt. Es gibt Orte, wo man einfach durchspazieren kann, seine Verweildauer selber bestimmt. Musik von heute kann vieles sein und überall stattfinden.»

Konzert für nur eine zuhörende Person

Entsprechend reich und dicht ist das Programm. Während des ganzen Festivals bietet Winnie Huang eine Geigenperformance nur für einen Zuhörer, integriert dessen Mimik und Emotionen in ihre Musik. Auch Annea Lockwood mit «Water And Memory» (Samstag, 20. November) oder Michael Pisaros «Ricefall» (Sonntag, 21. November) beziehen das Publikum im Konzertsaal im KKL mit ein.

Mehr für «Durchspazierende» ist das «Museumskonzert vom Samstag, 20. November, im Kunstmuseum Luzern. Mitglieder des Lucerne Festival Contemporary Orchestras improvisieren dort zu Arbeiten der Künstlerin Vivian Suter. Daneben gibt es ganz «traditionelle» Konzerte» vom Sonntagabend im KKL, wo Kompositionen von Rebecca Saunders, Pierre Boulez oder Olga Neuwirth erklingen.

Bei der Auswahl der Konzerte stand laut Edward Kass ein zentraler Gedanke im Vordergrund:

«Ich versetzte mich in die Rolle des Zuhörers. Ist dies die Musik, die mich an einem Konzert interessieren und zu der ich weitere Kollegen einladen würde?»

Schlussendlich ist es wie mit dem Lernen von Fremdsprachen. Übung macht den Meister. Wer sich auf die zeitgenössische Musik einlässt, dem wird sich diese reiche Welt hoffentlich auch erschliessen.