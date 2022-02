«Mercato» Können Lo & Leduc mit ihren neuen Songs an den Erfolg von «079» anschliessen? Eine Begegnung zum neuen Album Sie gehören zur obersten Pop-Sphäre der Schweiz und experimentieren für ihre Songs viel. Das zahlt sich aus, denn Lo & Leducs neue Platte ist charmanter Pop mit Hirn.

Lo (links) & Leduc veröffentlichen am kommenden Freitag ihre neue Platte «Mercato». Bild: Valentin Hehli (Zürich, 8. 2. 2022)

Ein Mercato also, einer jener sympathisch vollgestopften, auf Quartierformat eingedampften Supermärkte. Ob Billigbier, Gemüse oder Katzenfutter, ob Shampoo oder Schokolade: «In einem Mercato findest du alles», sagt Leduc. «Und am Schluss nimmst du sogar ein paar Sachen mit, die du eigentlich gar nicht gesucht hattest», sagt Lo.

Lorenz «Lo» Häberli und Luc «Leduc» Oggier sitzen in aufgeräumter Stimmung in einem schmucken Zürcher Café. Aus den Boxen dröselt leiser Jazz, und draussen hat sich der Winter als Frühling verkleidet. «Mercato» heisst ihr neues Album (siehe Box). Das erste richtige seit 2018, als «Update 4.0» erschienen ist und Lo & Leduc mit «079» endgültig in die höchsten Schweizer Pop-Sphären katapultiert wurden. «Es ist schon Druck da», sagt Lo. «Natürlich ist der da», ergänzt Leduc.

Lo & Leduc lassen ihren Texten mehr Geheimnisse Es ist gemein: Natürlich muss sich auch 4 Jahre nach dem Erscheinen von «079» noch jeder Song von Lo & Leduc mit dem Riesenhit messen. Drum gleich die Antwort: Nein, ein zweites «079» haben wir auf «Mercato» nicht gefunden. Auch auf die Folgefrage gibts ein «Nein». Das ist nicht schlimm. Hits, die mit der Brechstange geschrieben werden, sind selten gute Hits. Und gute Songs hat es auf der Platte.



«Zwüschezit» ist so einer. Fragmentartig setzen die beiden Berner kleine, feine Spotlights im Nebel des Lebens: «I weiss nid, wele Tag/ I weiss nid weles Jahr isch / Wele Monet/ Das isch ir Ornig». Die Geschichtenerzähler lassen ihren Texten mehr Geheimnisse als auch schon.



Weitere Anspieltipps: «Rewind», «Gschirr» und «Melodie». Was auffällt: In den spannenden Songs hat es meist ein bisschen Melancholie drin. Und selbst wenn ein Lied wie «Jedes Wort» auf den ersten Blick etwas lehrerhaft wirkt, schält sich später oft doch noch mindestens ein cleveres Wortspiel raus. «Mercato» ist eine solide Platte. Charmanter Pop mit Hirn. (mg)

«Wir haben immer gesagt, wir machen das so lange, wie wir Freude am Musikmachen haben», so Leduc, «mittlerweile weiss ich aber, dass die Freude am Musikmachen wohl nie verloren geht. Es ist der Rest, der dir manchmal die Lust raubt.» Termine, Social Media, ein Lächeln hier und ein Lächeln dort. Dazu kommt das Wissen, was alles an Lo & Leduc dranhängt: Label, Booker, Band, Techniker. «Das alles macht Druck. Beim Songschreiben spüren wir den dagegen nicht», sagt der 35-jährige Lo.

«Wie beim Bitcoin-Watching»

Die unromantische Interpretation von «Mercato» ist Markt. Also jene Marktwirtschaft, wo Angebot und Nachfrage das Geschehen bestimmen. Was nicht performt, fliegt raus, muss im Regal Platz machen für neuen Stoff. Die Messbarkeit von kommerziellem Erfolg hat sich im Streamingzeitalter weiter akzentuiert. Klickzahlen sind sichtbar. «Auch wenn wir eigentlich gar nicht wollen, schauen wir sie natürlich an», sagt Leduc, 32. «Ein bisschen wie Bitcoin-Watching», ergänzt Lo lächelnd, «mit dem Vorteil, dass die Zahlen immer nur steigen und nicht wie bei einer Währung zusammenbrechen können.»

Vom Markt zurück zum Mercato. Dem Gemischtwarenladen. Auch ziemlich unzeitgeistig, jetzt, da alles in Spezialitätenläden rennt und der Herkunftsort jedes Produkts bestenfalls nicht ennet der Landesgrenze liegen sollte. «Das ist eine ziemliche elitäre Leseart», sagt Lo.

«In solch spezialisierte Läden können nur Leute gehen, die genügend Geld haben. Im Mercato dagegen hat es Platz für alle.»

Das sei auch das Motto gewesen bei der Entstehung der Platte: Offenheit und Lockerheit. Alles kann, nichts muss.

«Am Ende müssen beide voll dahinterstehen. Sonst bringt es nix», erklärt Lo. Bild: Valentin Hehli (Zürich, 8. 2. 2022)

«Einfach machen, worauf wir gerade Lust haben», fasst es Leduc zusammen, «ohne thematische, sprachliche oder melodiöse Scheuklappen.» Auch im musikalischen Mercato bedeutet dies: Gemischtwarenladen. Aber das waren Lo & Leduc immer. Die Berner konnten nie wirklich in eine Schublade gesteckt werden. Rap? Hat’s dabei. Pop? Klar. R’n’B? Auch ein bisschen. Und dazu ein paar weitere Einflüsse aus der Welt. Von allem ein bisschen etwas. Wer ein bisschen alles ist, der läuft auch immer Gefahr, am Ende irgendwie nichts zu sein.

Dann passt es halt in ein Regal

Auch Lo & Leduc? Am Ende der Platte erklingt in «Melodie» ein Manu-Chao-Gedenk-Off-Beat. «Die Melodie si vo niene, sie chöme o gö, d’Frog isch nid wo sie häre ghöre, d’Frog isch, öb me se ghört», singt Leduc. Auch wenn im Song wohl eigentlich eher Menschen als Melodien gemeint sind: Den Groove trifft es. «Mercato», für einmal ist das Album gemeint, ist ein grosser Warenkorb, in dem Lo & Leduc zusammenwürfeln, was ihnen gerade durch die Ohren geht. Wenn das in keine Schublade passt, dann passt es vielleicht in einen Schrank. Oder ein Regal.

Beliebigkeit oder mangelnder Anspruch kann dem Berner Duo sicher nicht vorgeworfen werden. Wenn die beiden zusammen über die Songs sprechen, über Entstehungsprozesse, über Wortklaubereien und vieles mehr, dann wird spürbar, wie viel Feuer und Leidenschaft da drin steckt. Die letzten beiden Wochen hätten sie wieder rumgeknorzt, «stundenlang», sagt Leduc. «Nein, ganze Tage», wirft Lo ein. Dabei ging es um zwei Zeilen. Von einem Song. Der nicht einmal auf das Album kommt. «Ich habe ihn grad noch einmal gehört und finde den Entscheid noch immer gut», sagt Lo erleichtert zu Leduc.

«Zwüschezit»: Eine Kostprobe vom neuen Album youtube

So leicht und luftig ihr Pop-Rap manchmal dahinplätschert, die gebotene Ernsthaftigkeit kann der Band nicht abgesprochen werden. Und während andere Musikgruppen oft bei aller vorgetäuschten Basisdemokratie sehr hierarchisch funktionieren, ist es bei Lo & Leduc mehr der Typ altes Ehepaar. Sie kennen die Stärken und Schwächen des Gegenübers und versuchen trotzdem, immer gemeinsam weiterzukommen. «Wenn ein Song nicht bei uns beiden ‹Klick› macht, dann lassen wir es sein», so Lo. «Wenn ich mega von einer Idee überzeugt bin, dann versuche ich schon, dich zu überzeugen», sagt Leduc. «Ja, klar, ich auch. Und manchmal braucht es ein bisschen, aber am Ende müssen beide voll dahinterstehen. Sonst bringt es nix», ergänzt Lo.

«Den Rest nicht einfach abschalten»

Es ist Mittag geworden, das Café füllt sich, und es duftet nach Essen. Was bringt Lo Leduc aus dem Mercato mit, wenn er spontan bei ihm zum Znacht eingeladen wird? «Kaffee», sagt Lo, «nicht ganz uneigennützig. Ich mag Kaffee sehr, und bei Luc ist der Kaffee immer knapp.» Und Leduc Lo? «Üblich wäre wohl eine Flasche Wein. Aber ganz ehrlich: Wir sind so selten zueinander eingeladen zum Znacht.» Warum? «Wir können dann all den ganzen Rest nicht einfach abschalten, wenn wir uns privat sehen. Und dann diskutieren wir übers Geschäft, und das kann es irgendwie nicht sein», so Leduc.

Bei allem Druck: Freunde bleiben und Freude haben. Also doch mehr Mercato als Marktwirtschaft.