Sounds Folk, Americana und sogar etwas Easy Listening: Mala Oreen bringt ein Album mit viel Weitsicht heraus Die schweizerisch-amerikanische Singer-Songwriterin Mala Oreen erschafft mit «Awake» ein vielseitiges, melancholisches und kraftvolles Werk.

Mala Oreen gelingt mit ihrem zweiten Soloalbum ein spannender Genremix.

Inmitten eines sanft und doch zielstrebig treibenden Flusses taucht diese glasklare Stimme aus den Tiefen auf und haucht: «Only my fragile heart to call my own» (frei übersetzt: «Es ist nur mein verletzliches Herz, was mir bleibt»). Mala Oreen singt diese Zeilen des Songs «Ragged Queen» so eindringlich, dass wir uns kaum entziehen können. Sofort versinken wir in Oreens Sound-Strom, in dem sich Singer-Songwriter, Folk und Americana umgarnen, bezirzen und letztlich ineinander verweben.

Es ist eine beachtliche Fülle an kulturellen Einflüssen, die das Schaffen der schweizerisch-amerikanischen Musikerin ausmacht. Da sind zunächst die Wurzeln in den USA und der dortigen Country- und Blue-grass-Tradition. Weiter steht eine klassische Violinenausbildung zu Buche und ist die Liebe zur irischen Volksmusik von grosser Bedeutung. Wie gut das alles zusammenpasst, beweist die in Luzern lebende Oreen nun auf ihrem aktuellsten Longplayer. Mit «Awake» bringt Oreen – mit bürgerlichem Namen Cornelia Mala Gassmann – ihr zweites Soloalbum heraus. Ab morgen Freitag sind die zehn neuen Lieder erhältlich, bereits einen Tag später folgt die Live-Plattentaufe (siehe Hinweis am Ende des Textes).

Nischenmusik mit Radiohit-Potenzial

«Ragged Queen» ist der richtige Opener, denn er macht sogleich klar, wie vielseitig Oreen unterwegs ist. Das spiegelt sich nicht nur in der verspielten Genremischung, sondern im Spagat zwischen anspruchsvoller Nischenmusik und Stücken mit Radiohit-Potenzial. Zuweilen schafft es Mala Oreen sogar, beides in einem Song zu verknüpfen. So geschehen in «Offspring», wo die Mandoline zurrt und zupft und alles kurz in den Alternative-Poprock ausschert. Dieser Sound wandert einprägsam und gefällig in die Gehörgänge – ist aber nie simples, austauschbares Schrummeln einer 08/15-Singer-Songwriterin, dafür ist er zu ausgeklügelt. Letzteres lässt sich auch über «Moon Same Moon» sagen, wo zusätzlich die Pedal-Steel-Gitarre säuselt und sogar ein bisschen Easy-Listening-Feeling aufkommt.

Ein leicht schwebendes Konvolut voller Gitarrenvirtuosität und wehmütigem Geigenspiel stellt etwas später «Solder On» dar, bevor uns Oreen in «Ghost Cat» Zeuge davon werden lässt, wie glänzend sich Tex-Mex-Americana mit dem Irish-Folk paart. Und in «Mosaic» sind wir wieder zurück im eingangs beschriebenem Fluss, der nun – abermals vom Pedal-Steel gezogen – zum lieblichen Bergbach wird. Hier wird Oreens kleine Schwäche offenbar: Die ganz hohen Stimmlagen wollen nicht so ganz zum Rest passen.

Aufgenommen in Nashville

Zum Abschluss folgt in «Untied» dann auch noch ein typischer Singer-Songwriter-Beitrag. So rundet Oreen dieses gelungene Werk ab. Entstanden ist es übrigens mit «dem Blick in den texanischen Nachthimmel als unerschöpfliche Quelle für Zuversicht und Inspiration» und in «den Landschaften New Mexicos als windiger Wegweiser», wie dem Pressetext zum Album zu entnehmen ist. Drei Monate nahm sich die Künstlerin in den USA Zeit für ihr Album, welches in Nashville aufgenommen wurde.

Viel Talent, musikalische Weitsicht und die Bereitschaft, ungewohnte Genrekombinationen zu wagen, führten zu diesem überzeugenden Ergebnis im Spannungsfeld von Leichtigkeit, Träumerei und Melancholie auf der einen sowie Kraft, Experimentierfreudigkeit und Zuversicht auf der anderen Seite.