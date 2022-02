Sounds Neues Album von Felskinn: Mit Vollgas durch Metal, Crossover und sogar etwas Pop Die Luzerner Metalband Felskinn bringt mit «Enter The Light» in neuer Besetzung das vierte Studioalbum heraus – ein vielseitiges und geradliniges Werk.

Felskinn um Sänger, Frontmann und Bandgründer Andy Portmann (Mitte). Bild: PD

Gleich mit dem Eröffnungsstück «Darkness In Your Eyes» wird klar, was das Publikum erwartet, wenn es sich das neue Werk der Luzerner Metalband Felskinn zu Gemüte führt. Frontmann und Sänger Andy Portmann führt seine vier Mitstreiter hinein in ein buntes Spektrum harter Klänge, welches sich verschiedener Spielarten des Genres bedient. Selbst etwas Crossover ist mit dabei – aber dazu später mehr.

Übermorgen Freitag erscheinen auf «Enter The Light» die zwölf brandneuen Songs des Quintetts aus der Zentralschweiz. Portmann setzt dabei mit den Gitarristen Tom Graber und Martin Rauber sowie Ronnie Wolf an den Drums auf drei neue Musiker. Von der vorherigen Besetzung ist neben Bandgründer Portmann selbst nur Bassist Beat Schaub übrig geblieben. Doch der Sound, der ist und bleibt ganz Felskinn – da kann man die Fans sofort beruhigen.

Fast ein bisschen zu reibungslos

Eingangs erwähnter Album-Opener rast in Hochgeschwindigkeit in die Sphären des Heavy Metal mit den typisch hymnischen Refrains, den druckvollen Gitarrenriffs und einem Gesang, der vor allem gegen Ende hin ein bisschen an Rob Halfords Schreiekstasen bei Judas Priest erinnert. Da passt alles sauber zueinander, greift ein Rädchen ins andere – fast ein bisschen zu reibungslos. Dergestalt ist das solid, aber halt nicht sehr originell. Mit den bald darauf folgenden Stücken «Send The Angels Down» oder auch «Your Life Is Mine» beweist Felskinn jedoch postwendend, dass die Band auch vertracktere und komplexere Strukturen spielen kann. Und in «The Savior Was Born» tauchen die fünf Haudegen sogar in den verspielten Crossover ein – nicht zuletzt dann, wenn die Background-Vocals sich in Hardcore-Sequenzen zu Wort melden. Das ist wirklich spannend und hebt sich vom Gros der Songs etwas ab.

Video zu «Enter The Light», dem Stück, welches dem neuen Album den Titel gab. Quelle: Youtube

Zu diesem gehört auch eine Metal-Ballade («World Will End») sowie mit «The Final Reason» ein sehr poppiges Stück, mit dem man wohl in Richtung Massentauglichkeit und Hitparade schielt. Den Genre-Liebhaber oder die -Liebhaberin schreckt das eher ab. Zumal sich die Stimme Portmanns nicht wirklich für solche Ausflüge eignet. Einzig der Bass kommt hier erfreulicherweise etwas prominenter zum Zug. Ansonsten wünscht man sich nämlich, dieser möge etwas präsenter und kräftiger grummeln.

Die Riffs und Double-Basses jagen sich

Also ob man sich für den Ausflug in den Pop-Rock entschuldigen möchte, stürzt sich die Band kurz danach mit «Where» in das mitunter härteste Stück des Albums. Die Riffs und Double-Basses jagen sich durch diese mitreissenden vier Minuten. Ganz zum Schluss des Albums wähnt man sich sogar kurz in einem Rammstein-Lied, doch mit der Neuen Deutschen Härte hat das dann doch nichts zu tun. Die Band kehrt schnell dahin zurück, wo ihre Stärken auch in diesem Album liegen: Dem geradlinigen Mix aus Metal und Hard-Rock.