Video Mitarbeiter des Museums Rosengart erklären in Videos ihr liebstes Bild Das Museum Rosengart in Luzern schaltete am 22. April eine Serie mit Videos auf, die Mitarbeiter mit ihrem jeweiligen Lieblingsbild aus der Sammlung Rosengart zeigt: «Kunst kommt zu Ihnen nach Hause».

Die Mitarbeiter erklären in den Videos dem Betrachter auf individuelle Weise, warum gerade dieser Klee oder jener Picasso so sehr am Herzen liegt. Wie Konservatorin Kerstin Bitar mitteilt, ist die Serie sowohl beim Publikum – auch international – als auch bei den Mitarbeitern ein Hit. Zu sehen sind die Videos auf der Website und auf diversen Social-Media-Kanälen – über Facebook ist man hier auch mit Luzern Tourismus verbunden. 17 Videos mit 17 Mitarbeitern gibt es bereits, es kommen bald noch Videos mit vier Kunstvermittlerinnen und zwei weiteren Mitarbeitern hinzu. Die Serie bleibt im Netz auch über den Lockdown hinaus bestehen, denn, so Kerstin Bitar: «Digitale Alternativen der Museen werden auch in Zukunft wichtig sein.»

Direktorin Angela Rosengart und Ursula Fraschina, Mitarbeiterin Reinigung:

Gebäudemanager Othmar Amrein: