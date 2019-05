Corund Concert: Mitstreiter wieder vereint

Als von Ferne Kanonenschüsse in Bachs Musik hineindonnerten, wirkte das am Samstag in der Matthäuskirche Luzern wie ein barocker Theatereffekt. Und obwohl sie zur Jubiläumsfeier der Stadtmusik Luzern vor dem KKL gehörten: Der Spannung, mit der in der Matthäuskirche das Corund Barockorchester auch ohne Pauken und Trompeten seinen Auftritt beschloss, war der Salut angemessen.