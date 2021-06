Klassik Klassik in vielen Formen: Mozart tanzt im Milonga-Groove Dank der Konzertreihen, die wegen Corona lanciert wurden, drängten sich in Luzern zum Wochenende hin Klassikkonzerte wie an einem Festival. Orchesterhaus, Lukaskirche und Schweizerhof waren gut besucht und gewinnen ein neues Stammpublikum.

Bei schwülen Sommertemperaturen ins Konzert? Am Sonntagmorgen waren die Bedenken im Zeugheersaal des Hotels Schweizerhof mit den ersten Akkorden aus Alexander Skrjabins zweiter Klavier-Sonate im Nu weggeklickt. Am Flügel sass Dmitry Shishkin (29), einer der Gewinner bedeutender Klavierwettbewerbe, die die Festival Strings Lucerne künftig gemeinsam mit dem «Steinway Prizewinner Concerts Network» in Luzern präsentieren.

Wer beim russischen Programm eine Virtuosenshow erwartet hatte, sah sich getäuscht. Shishkins stupende Klaviertechnik trat bei Skrjabin, wo die Weltschmerzmelodien in allen Tonlagen durch die grüblerische Molldüsternis hindurchdrangen, ganz hinter dem berührenden Ausdruck zurück und blitzte erst in Prokofjews Etudes op. 2 spektakulär und ungebremst auf. Chopins Scherzo Nr. 2 war danach wie eine Synthese von Bravour und Musikalität, bevor Shishkin in den Zugaben nochmals pianistisch zauberte – unter anderem mit einer Fassung von Chopins Revolutionsetüde für die linke Hand.

Turbulenter Einstieg für und mit Kindern

Damit reiht sich der Pianist ein unter die russischen Nachwuchsvirtuosen, die in Luzern am Zaubersee-und am Lucerne Festival debütieren. Das Rezital war damit ein passender Abschluss eines Festivals, dass man sich auf dieses Wochenende hin selber zusammenstellen konnte – aus einem Angebot an Kammerkonzerten, das wegen der neuen Coronareihen gegenwärtig in Luzern so dicht ist wie sonst nur an Festivals.

So konnte man sich aus mehreren Solidarischen Konzerten im Orchesterhaus ein originelles Mozart-Doppel zusammenstellen. Darin war Wolfgang Amadeus (am Mittwoch in der «Turbulenten Nachtmusik») für einmal der Vater, dem am Samstag der Pianist Andriy Dragan dessen Sohn Franz Xaver gegenüberstellte. In den Kleinen Konzerten Luzern verband der Geiger Jonas Erni am Donnerstag in der Lukaskirche Solowerke von Bach mit eigenen Fantasien.

Darin waren, ebenfalls festivaltauglich, verschiedene Formate enthalten. Die «Turbulente Nachtmusik» des Berner Ensembles Zefirino entpuppte sich als waschechtes Familienkonzert. Der Schauspieler Adrian Kurmann stolperte als überdrehter «Amadeus» wie im Film unter die Zuschauer und warf prahlerisch mit Notenblättern der nicht vollendeten «Kleinen Nachtmusik» um sich. Beim Versuch, das Werk auf die Reihe zu bringen, stampften und klatschten die vielen kleinen Zuschauer eifrig mit. Und die Erwachsenen hatten ihren musikalischen Spass, als Mozarts Musik in den chaotischen Proben des Quintetts als Milonga zu grooven begann: Da nämlich interpretierten die schillernden Arrangements des Tango-Komponisten Marcelo Nisinman Mozarts Musik lustvoll weiter bis zur Gegenwart.

Singen auf dem Flügel und auf der Geige

Andriy Dragans Rezital mit Werken von Franz Xaver Mozart knüpfte da quasi an: Im ersten Stück zeigte der aus der Ukraine stammende Pianist in einer Variation über «Don Giovanni», wie der Sohn die Musik des Vaters im virtuosen Stil seiner Zeit weiterführt. Und mehr noch. Sogar diesem Werk hörte er mit bedeutsamen Atempausen und singenden Mittelstimmen einen Schubertton ab, der sich auch in weiteren Stücken entfaltet (vgl. Ausgabe vom Mittwoch).

Wie auf der bei Claves erschienen CD erwies sich der Pianist als ausdrucksstarker Poet, der mit filigran-klarem Ton Virtuosität als Farbe einsetzt, die Diabelli-Variationen in den Bässen markant aufwühlt und in Schuberts Impromptus op. 90 den Ton so wunderbar singen lässt, als würde er vibrieren.

Beides, der Vermittlungsanspruch wie das Singen auf dem Instrument, kam im Solorezital von Jonas Erni in der Lukaskirche zusammen. Der Geiger äusserte sich sehr persönlich zu den berührenden Werken, die er während Corona geschrieben hat. Und zeigte an Beispielen, wie etwa die Stationen des «Flow» in der gleichnamigen Uraufführung klingen. Auch in «Anima» und «Sehnsucht» herrschte eine geschmeidige Melodik vor, die durch turbulenten «Humor» oder rhythmisch aufgebrochene «Verzweiflung» hindurch etwas rasch wieder zurück zu meditativer Ruhe fand, für die Ernis intensiv leuchtender Ton schönste Voraussetzungen bietet.

Die Konzerte waren nicht voll belegt, aber gut besucht. Anzeichen dafür, dass die neuen Plattformen für Musiker aus der Region und der Schweiz in reduzierter Form Bestand haben werden, gibt es also durchaus. «Es war wichtig, dass wir mit den Konzerten jetzt wieder starten konnten», sagt etwa Ulrike Grosch, Mitinitiantin der Kleinen Konzerte: «Bei uns bildet sich bereits ein Stammpublikum.»