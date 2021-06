Musik New Music Days: Multimedial von den Klangtürmen bis zur Blackbox Kosmos Die New Music Days bespielen die Musikhochschule Luzern vom 24. bis 27. Juni live.

Im Rahmen der Abschlusskonzerte der Musikhochschule Luzern werden an den New Music Days erstmals die Säle im Neubau live und mit Publikum bespielt. So finden während der Festivaltage Klanginstallationen und Ad-hoc-Performances in den Klangtürmen mit ihrer mysteriös halligen Akustik statt.

Das Ensemble Sargo. Bild: PD

Kompositionsstudenten und Videoschaffende der Hochschule Luzern – Design & Kunst bespielen (mit dem Ensemble Helix) multimedial die Blackbox Kosmos, den Club Knox und das UG2 (Donnerstag, 24. Juni, 21.00). Highlights aus dem Studienjahr (mit Werken von Pierre Boulez, Helmut Lachenmann, Edison Denisov, Luigi Nono) werden am Samstag, 26. Juni, 14 Uhr auch im Livestream angeboten. Abends um 20 Uhr präsentieren die Shapeshifters multimediale Ausarbeitungen von Klassikern der Moderne.

Am Sonntag, 27. Juni, führen Corentin Marillier (Master Music and Art Performance) und das Ensemble SoundTrieb audiovisuelle Werke von Óscar Escudero auf (mit Einführung durch den Komponisten, 14.00). Um 19 Uhr dann spielt das Ensemble Sargo, auch im Livestream, Werke aus der Kompositionsklasse von Dieter Ammann. (mat)