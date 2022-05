Musik Grosse Ehre: Deutscher Jazzpreis für Schweizer Jazz Die Westschweizer Pianistin Sylvie Courvoisier und der seit Jahren in der Schweiz lebende Posaunist Nils Wogram haben in ihren Kategorien den offiziellen Jazzpreis Deutschlands gewonnen.

Die Schweizer Jazz-Pianistin Sylvie Courvoisier beim 50. Moers Festival 2021. Sven Thielmann, Essen / www.imago-images.de

Das Magazin «Der Spiegel» nannte die Schweiz schon vor bald zehn Jahren eine «Groove-Grossmacht». Die Schweiz sei «eine wahre Macht im europäischen Spiel der Jazzkräfte». Tatsächlich haben im Laufe der letzten Jahre immer wieder Schweizer Jazzmusiker beim höchsten deutschen Jazzpreis, dem «Echo Jazz» abgeräumt: Das Trio Rusconi, die Sängerin Luzia Cadotsch, David Klein mit seinem Projekt mit der Sängerin Jasmin Tabatabai sowie der Sänger Andreas Schaerer. Aber auch die in der Schweiz lebenden deutschen Musiker Nils Wogram und der Gitarrist Max Frankl haben hat schon Echos gewonnen.

Der neu ausgerichtete «Deutsche Jazzpreis», der jetzt zum zweiten Mal vergeben wurde, hat den «Jazz Echo» abgelöst, ist aber offizieller, weil zentrales Förderinstrument der deutschen Bundesregierung. Die neuerlichen Preise für Schweizer Jazzmusiker bestätigen die Anerkennung gegenüber dem Schweizer Jazzschaffen in Deutschland. Die in New York lebende, 51-jährige Westschweizer Pianistin Sylvie Courvoisier hat sogar in der internationalen Kategorie gewonnen und dabei namhafte Pianisten wie den Amerikaner Craig Taborn und den Israeli Shai Maestro ausgestochen. Mit ihrem letztjährigen Album «Searching For The Disappeared Hour» mit Gitarristin Mary Halvorson hat sie internation für Aufsehen gesorgt.

Der Nils Wogram hat schon zweimal einen «Echo Jazz» als Posaunist gewonnen. Diesmal siegte er sogar in der Königsdisziplin, dem «Album des Jahres» mit seiner neuen Band Muse. Man kennt Wogram von verschiedenen Formationen, aber vor allem von seine Band Root 70, die die Musik aus der Jazztradition heraus erneuert und erweitert. «Mir ist wichtig, dass eine Band einen eigene Identität, einen eigenen Bandsound entwickelt», sagt er. Das ist bei Root 70 so, aber auch jetzt bei seiner prämierten Band Muse. Sie klingt aber ganz anders, bewegt sich weg von der amerikanischen Jazztradition, ist kammermusikalisch ausgerichtet und einer europäischen Ästhetik verpflichtet.

Der Liebe wegen in der Schweiz

Der bald 50-jährige Nils Wogram ist vor über zwanzig Jahren der Liebe wegen in die Schweiz gezogen und lebt heute mit der gebürtigen Lenzburgerin Corinne und ihren drei Kindern im Alter von 19, 13 und 10 in Männedorf am Zürichsee. Er lehrt an der Musikhochschule in Luzern und hat in der Schweizer Szene schon tiefe Spuren hinterlassen.

Muse ist aber eine multinationale Band mit der deutschen Harfenistin Kathrin Pechlof, dem in Deutschland lebenden Südafrikaner Gareth Lubbe (Bratsche, Obertongesang) und dem in Belgrad lebenden Neuseeländer Hayden Chisholm am Altsax. Chisholm ist auch Mitglied von Root 70 und passt mit seinem fast schon flötenähnlichen Ton hervorragend in das kammermusikalische Konzept von Muse. Soundbestimmend sind aber doch die im Jazz selten verwendeten Instrumente Harfe und Bratsche. Wogram betont aber, dass weit über fünfzig Prozent der Musik improvisiert ist.

Wie wichtig Wogram für die Schweizer Jazzszene ist, zeigt sich auch daran, dass Muse an das kommende Schaffhauser Jazzfestival eingeladen wurde, das sich als Werkschau des helvetischen Jazzschaffens versteht.

Hinweis

Nils Wogram Muse: 11. Mai am Jazzfestival Schaffhausen.

Sylvie Coruvoisier: Searching For The Disappeared Hour.