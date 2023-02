Musik Loredana präsentiert uns auf einer neuen Platte ihren Zeitgeist-Milkshake Zwischen zwei Insta-Storys hat Loredana mal wieder Zeit gefunden, ein Album zu veröffentlichen. «Mann im Haus» heisst es. Darin wird geprotzt, es bleibt aber grösstenteils inhaltsleer.

Die Skandal-Rapperin spielte im Sommer am Open Air Frauenfeld. Bild: Tobias Garcia

Heute Dubai, gestern Berlin, morgen New York. Immer in der dicken Karre unterwegs. Winke, winke aus der First Class. Loredana ist der wahr gewordene Albtraum von jedem klimabewegten Jugendlichen und das wasserstoffgebleichte Lebensideal von den hart strampelnden Kids mit den grossen Träumen in den betongrauen Agglo-Wohnungen. Ein «Role-Model» für das Streben nach einer Rolex.

Fast vergessen geht vor lauter Bling und Beach, dass die emsige Loredana Zefi eigentlich Rapperin ist. «King Lori» nennt sie sich selbst. Mutter eines Kindes mit eigenem Instagram-Profil, geschiedene Frau eines erfolgreichen Rappers aus dem Kosovo und Betrügerin – das Verfahren wurde gegen eine Zahlung ihrerseits eingestellt. Und, eben, Rapperin. Soeben erschien ihr neues Album «Mann im Haus», 14 Songs, handliche 36 Minuten und 5 Sekunden.

Sie joggt breitbeinig über die Beats

Der «Mann im Haus», das ist King Lori herself. Und so joggt sie breitbeinig über die Beat-Bretter, protzt über ihre Autos («Mein Fuhrpark hat Amerikaner, Italiener und paar Sterne»), ihre Uhren («Alle meine Uhren haben verschiedene Zeitzonen») und lobt sich selbst («Ich bin Deutschraps First Lady»). «Originell» ist jetzt nicht unbedingt das erste Adjektiv, welches einem bei der Beschreibung von Loredanas Musik in den Sinn kommt. Die Kosovarin, die in der Schweiz bei Luzern aufgewachsen ist, klingt so, wie der Deutschrap dieser Tage halt klingt.

Die Beats wuchtig, die Produktion opulent, die Tracks kurz: Fast Food. Raptechnisch muss sich Loredana nicht verstecken. Das ist sehr solide und punktgenau. Meilenweit davon entfernt ist die lyrische Qualität der Zeilen. Die Reime sind absehbar und oft etwas holprig. Es ist, so ist es zumindest zu befürchten, halt einfach auch ein bisschen egal – Flow vor Sinn.

Loredanas Stimme klingt rauchig, fast schon ein bisschen heiser. Dazwischen hören wir sie immer wieder lachen, und zwar in maximaler Dreckigkeit. Das hat etwas sehr Kratzbürstiges, mag aber auch nicht über eine gewisse Inhaltsleere hinwegtäuschen.

Mütter gehen immer

«Geld schenkt mir keine Liebe/Geld schenkt mir keine Familie/Geld schenkt mir keine Gesundheit/Aber ohne Geld bekommst du keine Freiheit/Ach, scheiss drauf, es ist ’n Teufelskreis», sinniert Loredana in «Family First» (in der Originalschreibweise verwendet Loredana standesgemäss nur Versalien). Was genau sie uns damit sagen oder eben nicht sagen will, erschliesst sich auch in der verschriftlichten Form nicht. Sicher ist einzig, es geht irgendwie um Geld. Einen Track weiter sind wir dann bei dem Feiern der eigenen Überlegenheit: «Dein Boy rappt mein’n Text mit auf eurer Uber-Fahrt/Werd mir bloss nicht frech oder ich ruf’ deine Mutter an.» Merke: Mütter gehen im Rap immer.

All das ist in streaming- und marketingtechnisch optimierte Drei-Minuten-Songs gegossen. Dazu noch ein paar Takte über Liebe, Familie und Selbstzweifel. Fertig ist der Zeitgeist-Milkshake. Musik und Texte klingen ein bisschen nach dem Ergebnis eines Brainstorming-Weekends einer Plattenfirma. Sicherlich nicht wahnsinnig originell, aber eben: winke, winke aus der First Class.