Pop Stefanie Heinzmann bringt neues Album und kritisiert: «Es ist krass, wie wenig für die Musik gemacht wurde» Stefanie Heinzmann spricht über persönliche Krisen, den Wert der Kultur, und sie erklärt, was an ihrem neuen Album anders ist.

Es sei im Lockdown einfacher gewesen, sich auch einmal einzugestehen, dass es einem nicht so gut gehe, sagt Stefanie Heinzmann. Und sie sagt das sehr fröhlich. Sie habe viele solche «Grumpy-Tage», dank Therapie die Launen nun besser im Griff. Sie seien etwas weniger geworden. Das Wegfallen von vermeintlichen Selbstverständlichkeiten habe die Menschen nachdenklicher gemacht und wohl auch demütiger, sagt die 32-jährige Walliserin. Aber, und nun schüttelt Heinzmann die Schwermut wieder ab, das temporäre Wegfallen von Freude sei später auch ein Verstärker:

«Schau mal, wie viel Freude die Leute jetzt an einem Bier auf einer Restaurant-Terrasse haben. Das ist unglaublich schön.»

Vieles würde nun viel bewusster wahrgenommen und genossen.

«Labyrinth» heisst Heinzmanns neues Album. Es ist im Stillstand entstanden. «Ich musste etwas machen», sagt sie. Eigentlich hätte sie keine Mühe, nichts zu machen, «aber die Musik hat mir gefehlt». Mit Maske und «testen, testen, testen» hat sie sich an Songwriting-Sessions gewagt mit Songschreibern. «Es war nie geplant, dass daraus ein Album wird, es ist einfach so geworden», sagt Heinzmann.

Die entwaffnende Ehrlichkeit hat sie sich bewahrt

Wollte sie nicht noch warten, bis mehr Licht am Ende des Coronatunnels ist? «Sicher nicht. Ich bin gerade bei ‹Sing meinen Song› zu sehen und habe dadurch eine schöne Plattform. Das muss ich doch nutzen», gibt sie zu. Die Tour im kommenden Jahr sei aufgegleist, und das brauche Vorlauf:

«Ich war noch nie eine, deren Konzerte innerhalb weniger Tage ausverkauft sind.»

Stefanie Heinzmann

Popsängerin Bild: Benedikt Schnermann / Stefanie Heinzmann Productions

Stefanie Heinzmann, knapp 13 Jahre im Musikgeschäft, hat sich ihre entwaffnende Ehrlichkeit abseits von erdachten PR-Strategien bewahrt.

Auch sonst bleibt sie sich grösstenteils treu. Zwar haben sich mehr elektronische Elemente auf «Labyrinth» verirrt, aber im Kern bleiben es Heinzmann-Songs, die der Stimme viel Platz lassen. «Ich hatte Lust auf ein positives Album, voller tanzbarer Grooves. Es soll fröhlich machen.» Auch als Gegenpol zum Lockdown-Blues.

Während andere Musikerinnen tatsächlich allen Grund zum Blues haben, ist es bei Heinzmann etwas anders:

«Ich konnte mit meinen Engagements in den Fernsehsendungen und mit den Albumaufnahmen viel arbeiten. Ich bin da in einer privilegierten Lage.»

Viele ihrer Freunde dagegen stünden vor dem grossen Nichts. «Es ist krass, wie wenig für die Musik gemacht wurde.» Während sie auch einmal ein Jahr ohne grosse Einnahmen überstehen könne, hätten Bekannte mittlerweile den Job wechseln müssen. Das sei beschämend: «Wie systemrelevant die Kultur ist, zeigt sich doch gerade darin, dass sie vielen Leuten ganz offensichtlich fehlt.»

Auch wenn sie sich selbst stets an alle Massnahmen gehalten habe und «unglaublich froh» ist, nicht Bundesrätin zu sein und keine solche Entscheidungen treffen musste, glaubt sie, dass man «vielleicht schon etwas mehr hätte machen können». Viele Veranstalter hätten tolle Konzepte umgesetzt, mit speziellen Luftfiltern und Sektoren. «Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir Sorge zu uns tragen», sagt Heinzmann. Dazu gehöre, dass wieder vermehrt Kultur konsumiert werden könne. «Es tut einfach gut, wenn ich ein Konzert besuchen kann.»

Sie beobachte im Umfeld, dass die Pandemie da und dort ein paar Kratzer in der Psyche hinterlassen habe. Sobald das Coronalabyrinth endgültig durchquert sei, werde sie «gefühlt jeden Menschen draussen richtig umarmen. Das fehlt mir unglaublich.»

Bis man sich auch ausserhalb von coronaskeptischen Demos wieder herzen kann, dauert es wohl noch ein Weilchen. Kleinere Hoffnungen auf kleinere Konzerte hat Heinzmann aber. Es seien ein paar Sachen angedacht. Und für daheim gibt es «Labyrinth». Viel Tanzbares, viel Sonnenschein, viel Abschütteln von Sorgen. Alles ein bisschen harmlos. «Something is better than nothing» singt sie. Recht hat sie. Es macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Auf all die Selbstverständlichkeiten, die plötzlich nicht mehr selbstverständlich waren.