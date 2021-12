Klassik Musikalischer Jahreswechsel im Schatten von Corona Die grossen Konzerte zum Jahresübergang finden trotz der Pandemie statt. Aber in der darauf folgenden Woche mehren sich auch im KKL die Absagen. Und wieder springt Kammermusik in die Lücke.

Eröffnet heute im KKL den Reigen der Konzerte zum Jahreswechsel: Das Barockensemble L`Arpeggiata mit der Sopranistin Céline Scheen bei einem früheren Auftritt im Konzertsaal. Eveline Beerkircher

Die Verunsicherung wegen der Omikron-Variante wirkt sich immer mehr auch auf die weitgehend als sicher geltenden Klassikkonzerte aus. So wurden im KKL kurzfristig Konzerte im neuen Jahr abgesagt. Das betrifft selbst Kammermusikkonzerte, die in der Pandemie eine Sonderrolle spielen.

Die gute Nachricht ist, dass von den Absagen die Konzerte zum Jahreswechsel im KKL nicht betroffen sind. Multikulturell ausklingen lässt das alte Jahr am Donnerstag, 30. Dezember, das für seine Crossover-Projekte bekannte Ensemble L’Arpeggiata, das südamerika­nische Folklore und spanischen Barock mit Musik von Piazzolla in die Gegenwart verlängert (19.30). Das Kammerorchester Zürich schlägt mit dem Block­flötisten Maurice Steger und der Sopranistin Rachel Harnisch einen Bogen vom Barock bis zum Operettenton Franz Lehars (Silvester, 19.30). Das Luzerner Sinfonieorchester spielt im Neujahrskonzert unter Stardirigent Charles Dutoit das Cellokonzert von Eduard Lalo (mit Gautier Capucon) und die Orgelsinfonie von Saint-Saëns (1. Jan, 17.00/2. Jan., 11.00). Ein Neujahrskonzert-Nachzügler ist jenes des Eidgenössischen Jodlerverbands mit zahlreichen Jodelformationen im KKL (9. Januar, 15.00).

Trotz Absagen eine Woche lang Neujahrskonzerte

In der folgenden Woche aber dünnt sich das Programm im KKL aus. Als Erstes waren die Neujahrskonzerte des 21st Century Orchestra mit Stefan Klapproth abgesagt worden. Verschoben wurden jetzt die City-Light-Concerts mit Beethovens neunter Sinfonie (4. Januar) und der «West Side Story» (6./7. Januar) sowie die Andrew-Lloyd-Webber-Musical-Gala (9. Januar).

Dafür werden einzelne Kammermusikkonzerte als Neujahrskonzerte geführt. So spielt in der Lukaskirche Luzern das Trio Fontane passend zum Jahresanfang alles Erstlingswerke von Beethoven, Schoeck, Carl Rütti und Joëlle Grüebler (Texte: Markus Sahli, 2. Januar, 17.00). «Ganz ohne Walzer» kommt das Neujahrskonzert der Seeklang-Reihe mit Werken von Vivaldi, Bach, Haydn und Debussy aus (mit Carmela Konrad, Sopran; 6. Januar, 19.30, Aula Grossmatt, Hergiswil). Später lädt das Stradivari-Quartett in Orchesterformation zum Neujahrskonzert in Gersau ein – mit Werken von Mozart wie der Sinfonia Concertante KV 364 (9. Januar, 17.00, Pfarrkirche Gersau). Allerdings sollte man all diese Daten vor einem Konzertbesuch überprüfen. Das zeigt das Beispiel des für den 2. Januar geplanten Neujahrskonzerts des Ensembles Chamäleon in Cham, das soeben wegen Corona abgesagt wurde.