Zwischen Schock und Verständnis: Was Zentralschweizer Kulturveranstalter zu den neusten Coronaverschärfungen sagen Die am Mittwoch vom Bundesrat kommunizierten Coronamassnahmen treffen die Kulturveranstalter unserer Region sehr unterschiedlich.

Immer klarer hat sich in den letzten Monaten gezeigt, wie unterschiedlich Ansteckungsrisiken bei kulturellen Events verteilt sind. Angeführt wird die Risikoliste von Club- und privaten Partys, wo gefährliche «enge Kontakte» (Bundesrätin Sommaruga) zum Sinn der Sache gehören, gefolgt von Chören und Popkonzerten bis hin zu Kino, Theater und Klassikkonzerten, wo das Publikum enge Kontakte am besten vermeiden kann.

Der Bundesrat trägt mit seiner Beschränkung auf 50 Besucher solchen Unterschieden keine Rechnung. So undifferenziert, wie lange vieles zugelassen war, so undifferenziert fällt jetzt die Guillotine. Reaktionen zeigen angesichts der dramatischen Fallzahlen dennoch Verständnis für die neuen Regelungen.

Diese bedeuten faktisch einen Lockdown für Häuser, die mit 50 Besuchern nicht zu betreiben sind. «Am Mittwoch fand vorerst das letzte Konzert im KKL Luzern statt», bestätigt dessen CEO Philipp Keller. Komplett geschlossen wird das Haus dennoch nicht, auch weil das Kunstmuseum geöffnet bleibt.

Die Ungewissheit, wie lange dieser Zustand anhält, belastet die langfristige Planung: «Wir sind daran, attraktive Konzerte ins nächste Jahr zu verschieben, aber neue Veranstaltungen zu akquirieren, ist auf absehbare Zeit schwierig.» Die Liquidität des Hauses sei zwar bis vorerst gesichert. «Aber dass grosse Veranstaltungen wegfallen, bedeutet einen massiven wirtschaftlichen Einschnitt», sagt Keller: «Ich bin überzeugt, dass der Entscheid wiederum finanzielle Unterstützung durch Bund und Kanton erfordert und dieser auch gewährt werden wird.»

Massiv betroffen sind auch Veranstalter im KKL. So sagte am Mittwoch das Lucerne Festival sein Wochenende mit Patricia Kopatchinskaja und Igor Levit im November mit Bedauern ab. Und Numa Bischof, Intendant des Luzerner Sinfonieorchesters, spricht von «Schock», auch weil er «die gesundheitliche Lage sehr ernst nimmt». Entscheidend sei, ob die Einschränkungen ein paar Wochen oder viel länger gelten werden.

Darum verschiebt das Orchester vorerst nur die Konzerte mit dem Pianisten Krystian Zimerman am Wochenende. «Wenn die behördliche und gesundheitliche Situation es zulässt, wollen wir den Betrieb sofort wieder aufnehmen, um den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Schaden möglichst gering zu halten.»

Wenig durchdacht wirken die Regelungen bei den Chören, weil professionelle proben, aber nicht auftreten dürfen. Das Verbot von Laienchören stösst hingegen auch auf Verständnis. So kündigte noch vor der Medienkonferenz Eberhard Rex als Leiter der Luzerner Kantorei die Umstellung auf «Homelearning» an: «Wir werden in der Konzertchorstufe physische Chorproben zumindest bis zum 15. November einstellen», teilte er den Eltern mit. Tags zuvor hatte er einen Brief mitunterschrieben, der sich gegen ein generelles Chorverbot wehrte, um den Chören die Eigenverantwortung für Restriktionen zu lassen.«Aufgrund der Entwicklung der letzten beiden Wochen bis zum Schock vom Mittwoch» sei der Moment dafür gekommen, «Haltung» zu zeigen: «Es steht einfach zu viel auf dem Spiel.»

Kleineren Veranstaltern bietet die Begrenzung auf 50 Besucher durchaus Spielraum. So findet das Stradivari-Fest auf der Rigi (6. bis 8. November) statt, während das Bach-Ensemble sein Kammerkonzert Anfangs November noch vor der Information durch den Bundesrat abgesagt hatte. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Kinos.

Die meisten Landkinos halten den Betrieb aufrecht. Im Kanton Schwyz galt ohnehin schon eine Veranstaltungsobergrenze von 30 Personen. «Mein Kino ist so klein und es kommen so wenig Leute, dass ich problemlos unter der Grenze liege», sagt Benno Camenzind vom Kino Schwyz. Auch die Cinéboxx Einsiedeln und das Kino Muotathal ziehen mit.

Fürs Kino Bourbaki in Luzern macht die Beschränkung auf 50 Personen sehr wohl einen Unterschied mit zwei grossen Sälen à 218 beziehungsweise 137 Plätzen. Gleichwohl hat sich die Neugass Kino AG für eine Weiterführung des Kinobetriebs entschieden, wie auch das Stattkino am selben Ort. Der Gastrobetrieb im Bourbaki-Gebäude ist bis auf weiteres täglich ab 9 Uhr bis zum Einlass der letzten Kinovorstellung geöffnet.

Angaben, dass sie weiterhin Filme zeigen, gibt es auch von den Zuger Kinos. Die Betreiber möchten der Bevölkerung ein bisschen Ablenkung bieten, auch wenn sie nichts mehr verdienen. «Ich wäre schon froh, wenn ich in einigen Vorstellungen 50 Personen im Saal hätte», meint Jsabelle Arnold mit Kinos in Stans und in Sins. Das Kino Engelberg hatte letztes Wochenende gerade mal zwei Besucher. Die Maskentragpflicht schreckt viele Leute ab. Noch nicht Stellung genommen haben die grossen Kinoplayer; blue Cinema (ehemals Kitag) und Pathé.

Kaum etwas ändert sich für die Besucher des Kunstmuseums: Eine Maskenpflicht wurde bereits gleichzeitig mit Luzerns Läden eingeführt. Doch auch hier dürften pro Veranstaltung maximal 50 Personen zusammenkommen und müssen registriert werden. Was die maximale Besucherzahl betrifft, sei bezüglich einer Quadratmeterregelung von Bund und Kanton noch nichts publiziert worden. Es sei aber unwahrscheinlich, dass man deswegen jemandem den Eintritt verweigern müsse.

Im Theaterbereich sorgen die grossen Häuser für eine Überraschung. «Das Luzerner Theater führt seinen Spielplan vorläufig trotz der Beschränkung auf 50 Besucher weiter», sagt Verwaltungsdirektor Adrian Balmer: «Wir setzen ein Zeichen für die Kultur, weil sie gerade in Krisen eine wichtige Rolle spielt.» Weil die Personalkosten 85 Prozent der Kosten einer Produktion ausmachen und das Theater diesbezüglich an Arbeitsverträge gebunden ist, habe man sich für diese Lösung entschieden. So finden die Aufführungen des «Barbiers» auf der grossen Bühne oder «Tanz32» im Südpol mit Anpassungen statt (beide am 30. Oktober). Beim «Barbier» entfällt etwa der Herrenchor, weil Auftritte von Chören verboten sind.

Könnte sich wieder wie hier nach dem Lockdown als coronatauglich erweisen: Die Box des Luzerner Theaters in der Produktion «Maria de Buenos Aires». Bild: LT/Ingo Höhn

Auch das Theater Casino Zug spielt weiter. Hier finden als Nächstes Konzerte «Strauss & Mahler in a nutshell» (31. Oktober) und «Keynote Jazz» (4. November) statt.

Die Situation ist für alle Bühnenhäuser kompliziert und ernst, aber dennoch leicht entspannter für solche, die mit geringerem Zuschaueraufkommen betrieben werden. So hält auch das Kleintheater den Spielbetrieb aufrecht. «Wir sind daran, das Nötige aufzugleisen. Auch werden wir mit anderen Luzernern Theaterhäusern morgen Freitag eine Videokonferenz abhalten, um uns auszutauschen», so Sonja Eisl, Co-Leiterin des Hauses.

Auch der Burgbachkeller in Zug wird den Betrieb so lange wie möglich weiterführen. «Da wir nur eine Kapazität von 100 Personen haben, trifft uns das nicht so stark, obwohl sich der Zuschauerschwund in den Finanzen bemerkbar macht», erklärt Co-Leiterin Madeleine Flury.

Für freie Theaterschaffende sind die Unwägbarkeiten der Produktionen oft zu gross. So wurde das Stück «Atropa» der Luzerner Jugendtheatertruppe eccorondo auf 2021 verschoben. Das Le Théâtre in Emmen wiederum hat bis auf weiteres sämtliche Auftritte im grossen Saal gestrichen, darunter den auf morgen geplanten Auftritt von Massimo Rocchi. Nur kulturkulinarischeAnlässe im Restaurant Prélude laufen weiter.

Für Konzertorte im Bereich Rock und Pop bleibt die Situation äusserst schwierig. Vielerorts werden Gigs abgesagt. Die Luzerner Schüür hat den Betrieb schon vor neun Tagen eingestellt. Auf seiner Facebook-Seite gibt das Haus nun bekannt: «Wir bleiben geschlossen. Vorerst finden alle Konzerte im Monat November 2020 nicht statt – Mitte November informieren wir über den Dezember, Mitte Dezember über Januar und so weiter und so fort.» Und weiter: «Nun hoffen wir, dass die Politik Nägel mit Köpfen macht und unsere Branche unterstützt.»

Der Sedel hat nach dem Ende des Lockdowns bereits zahlreiche Konzerte veranstaltet, auch unter widrigen Bedingungen. Zuletzt gab es einen Corona-Fall bei einer auftretenden Band und das Konzertlokal wurde vorläufig geschlossen. Morgen Freitag stünde der erste Anlass nach dieser Zwangspause auf dem Programm. Ob es so weit kommt, war bei Redaktionsschluss unklar. Man werde am Donnerstag über den weiteren Ablauf informieren, so Boris Rossi, Barchef des Sedels. Auch das Neubad ist noch in Beratungen und plant am zu einem späteren Zeitpunkt über ihr Vorgehen nach den neuesten Bunderats-Massnahmen zu informieren.

Auch das Luzerner Kulturhaus Südpol hält am Kulturbetrieb fest, passt diesen aber den neuen Bedingungen an. Das Haus bleibe für die noch möglichen Tanz-, Theater- und Konzertveranstaltungen geöffnet, teilte es mit. Es werde mit den Kunstschaffenden die Unsicherheit als Quelle der Kreativität zu nutzen versuchen.