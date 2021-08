Klassik Nach der Schwelgerei im Mini-Kleid mit dem Lucerne Festival Orchestra zum Rock’n’Roll Die Solisten Christian Tetzlaff und Yuja Wang sind das Spiegelbild ihrer Orchester: Schön romantisch spielt der eine, wild fetzt die andere.

Viel Applaus für Yuja Wang. Bild: Patrick Hürlimann / Lucerne Festival

Es ist nicht unbedingt die dankbarste Aufgabe, direkt nach dem Lucerne Festival Orchestra den Tanz der Gastorchester weiterzuführen. Doch das Tonhalle-Orchester Zürich kümmert dies wenig. Es spielt am Mittwoch unter seinem Chefdirigenten Paavo Järvi ein selbstbewusstes, ganz auf Robert Schumann ausgerichtetes Konzert.

Tonhalle-Orchester: Mehr Schwingen als Tanz

Im Vergleich zeigt sich zwar rasch, dass das Festival Orchestra – bei gleicher Grösse – eine deutlich andere Dichte und Strahlkraft im Klang und an solistischen Farben mitbringt. Aber das Tonhalle-Orchester beschert dem Publikum einen dieser Momente, wo es sich einfach zurücklehnen und untertauchen kann.

Das Spiel von Christian Tetzlaff im Violinkonzert von Schumann schlemmt tief in der Romantik. Breit und dicht im Klang, das Piano satt und fragil zugleich, erzählt er eine lange Geschichte von Leidenschaft, Melancholie und Drama. Aus einem Wurf spielt er den ersten Satz, virtuos im Gestus, kantig in der Expressivität. Eine schwelgende Suche bringt der Mittelsatz. In der Zugabe zeigt Christian Tetzlaff in der «Sarabande» aus der Partita Nr. 2 von Bach seine Vielseitigkeit. Wunderschön und schlicht.

Gleich dicht zelebriert das Tonhalle-Orchester Schumanns «Rheinische Sinfonie». Paavo Järvi dirigiert sein Orchester rund und weich. Das ländlerhafte Scherzo ist mehr bewegtes Schwingen denn ländlicher Tanz. Dieser warme Zug durchzieht das ganze Werk. Die Akzente im feierlichen Schlusssatz sind bedacht und sachte. Der Klang-Fokus liegt auf dem Gesamtorchester. Da verschenkt Järvi einen rechten Teil der Farbpaletten, wenn zum Beispiel in den Fanfaren die Holzbläser ganz im Sound des Orchesters verbleiben. Es ist eine schöne Aufführung, Musik zum Geniessen, aber auch etwas brav und in einem traditionellen Setting.

Rochade am Dirigentenpult Der israelische Dirigent Ilan Volkov musste wegen eines Krankheitsfalls in seiner Familie gezwungenermassen seine Festival-Engagements absagen. Enno Poppe leitet neu das Lucerne Festival Contemporary Orchestra am 4. September (mit dem Klavierkonzert von Rebecca Saunders), die Masterclass in Conducting (1. September) und die «40min» am 31. August und am 1. September. (mat)

Mahler Chamber: So sieht modernes Musizieren aus

Der Auftritt des Mahler Chamber Orchestra geht am Donnerstag in eine gegensätzliche Richtung, pulsierend auf die Zukunft zu. Musikalisch und optisch. Die Musiker signalisieren den «Aufbruch», indem sie stehend spielen und ohne Dirigent. Die «artiste étoile» Yuja Wang passt mit ihren auffallenden Kleidern nahtlos in das Setting. Kürzest das Kleid, frei der Rücken.

Zum Glück steht die Musik den optischen Blickfängern in nichts nach. Das Klavierkonzert in f-Moll von Johann Sebastian Bach läuft zwar noch ein bisschen wie nebenbei – die Ausnahme ist hier ein atemraubendes Dauerpiano im zweiten Satz, der Akustik des KKL sei gedankt.

Doch Leoš Janáček «Capriccio» für Klavier – nur für die linke Hand – und Bläserensemble ist die Wucht. Yuja Wang spielt sich um Hals und Kragen. Mit der rechten Hand auf Stuhl oder Klavier gestützt, stürzt sie sich mit der linken in das Getümmel. Wut, Sehnsucht und Attacke. Brillant fliegt die linke Hand. Sie grollt, rockt und schmeichelt. Ein verrücktes Spiel.

In Strawinskys «Oktett für Blasinstrumente» geben die hervorragenden Spieler auf Holz und Blech den «Bockbeinigkeiten und Witzen» (Strawinsky) Klarheit und Spannung. Und Haydns Sinfonie «La passione» zieht diese Bedingungslosigkeit nahtlos weiter. Unter ihrem Konzertmeister Roberto González-Monjas musiziert das Mahler Chamber Orchestra an der Kante. Drängen und Ruhe, Intimität und Sprutz. Auf spitze Horntöne folgt ein sofortiges Pianissimo. Rock und Ballade. Nicht als Selbstzweck, sondern in der Ausreizung dessen, was die Noten hergeben. So sieht bedingungsloses, modernes Musizieren aus.