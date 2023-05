Nachruf Der grosse Peter Simonischek ist mit 76 Jahren gestorben Er war der traurige Witzbold in «Toni Erdmann» und öfter als jeder Schauspieler vor ihm der «Jedermann» in Salzburg. Unvergessen sind seine Wucht und Präsenz.

Ein Melancholiker mit Witz: Peter Simonischek hat den Film «Toni Erdmann» (2016) zum todlustigen Ereignis gemacht. Bild: SWR

Erinnert man an sich an Peter Simonischek, muss man fast unweigerlich auch an «Toni Erdmann» denken, diesen undeutschen, deutschen Film, der den grossen Schauspieler 2016 ein Stückchen noch grösser gemacht hat. Spielen wäre ein unpräzises Wort für das, was Simonischek hier mit dem Körper seines Winfried Conradi anstellt, dieses Clowns in Dauermaskerade. Der gebürtige Grazer füllt ihn aus, überspannt ihn, mit ganzem gewichtigen Leib, falscher Perücke und künstlichen, grotesken Vorderzähnen: «Meine Kronen sind so langweilig.»

Wie Diogenes mit seiner Laterne irrlichtert Simonischeks Musiklehrer durch den Film und sucht Menschen. Konkret die Aufmerksamkeit eines Einzigen: seiner dauerwirtschaftenden Tochter, die als Unternehmensberaterin in Rumänien jegliche Lebensfreude verloren hat. Doch hinter der Maske des Witzbolds, der mit groben Scherzen den heiligen Ernst der Business-Lounge zusammenstaucht, lauert der Mensch, an der Schmerzgrenze zwischen Lachen und unsagbarer Traurigkeit.

Ein bisschen ein Schweizer

Die gestrengte Tochter mimt Sandra Hüller, die just heuer in zwei Cannes-Siegerfilmen brillierte, mit «Toni Erdmann» war sie zu internationalem Bekanntheitsgrad aufgestiegen. Simonischek selbst erhielt als erster österreichischer Schauspieler den Europäischen Filmpreis. Bereits zuvor hatte er immer wieder in Fernseh- und Kinoproduktionen mitgewirkt, 1992 in «Der Berg» von Markus Imhoof etwa, doch Maren Ades Oscar-nominierter Glücksstreich erweiterte den Kreis seiner Bewunderer auf ein Arthouse-Publikum.

Doch eigentlich war die Bühne die Heimat des Österreichers. Ihm zu Ehren ist das Festspielhaus in Salzburg seit der Todesnachricht schwarz beflaggt. Schwarz als Zeichen der Trauer und der Dankbarkeit. Die Bühnenwelt dankt einem der letzten Grossen, einem Star – als es diese auf dem Theater noch gab –, einer Persönlichkeit. Von Berlin über Wien, wo er seit 1999 Ensemblemitglied des Burgtheater war.

Bis nach Zürich setzte Peter Simonischek seine Marksteine. Dass der Schweizer Regisseur Luc Bondy eine besondere Beziehung zu ihm pflegte, er hat an der Berliner Schaubühne zwanzig Jahre lang mit ihm gearbeitet, machte Simonischek auch ein bisschen zu einem Schweizer.

Er war der Kapitalist – und der Sensenmann, der den Reichen niedermäht

Doch seine Leib- und Magenstadt war Salzburg. Peter Simonischek hat in der Rolle des «Jedermann» die Salzburger Festspiele, das renommierteste Bühnenfestival der Welt, auf ein neues Niveau gehoben. So oft wie kein anderer vor ihm verkörperte er den reichen Mann auf dem Domplatz, acht Jahre in 91 Vorstellungen. Mit seiner Wucht und seiner Präsenz, seiner Körperlichkeit und einer ewig jugendlichen Spiellust gab er den Ur-Kapitalisten und Machtmenschen und löste unter Fans einen regelrechten Simonischek-Hype aus.

Peter Simonischek als «Jedermann» an den Salzburger Festspielen. Bild: C+M Baus

Auf dem Graumarkt sollen Karten für Vorstellungen mit ihm zu Preisen gehandelt worden sein, für die man sich kistenweise den besten Champagner hätte leisten können. Simonischek seinerseits erinnerte sich gerne, wie er sich in die Rolle des «Jedermann» schon als Achtjähriger «verliebt» hatte: «Da gab es in unserem Schullesebuch ein Foto eines Schauspielers, der an einer gedeckten Tafel stand, einen Blumenkranz in den Haaren hatte, mit strahlender Mine einen Becher hochhielt – und über seine Schultern schaute der Tod mit nacktem Schädel und Gerippe.»

Peter Simonischek ist in Wien im Kreise seiner Familie gestorben. Er wurde 76 Jahre alt. Dass er sich vor dem Tod gefürchtet hätte, darf man bezweifeln. Denn auch diese Rolle hat er in Salzburg über 20-mal gespielt. Das Publikum applaudierte ihm, denn nicht selten ist der Tod schliesslich doch ein Lehrmeister.