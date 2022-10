Nachruf Zum Tod von Bruno Latour: Regisseur Milo Rau nennt fünf Lektionen, die ihn der Soziologe gelehrt hat Der französische Soziologe Bruno Latour ist 75-jährig gestorben. Er galt zeitweise als meistzitierter Philosoph der akademischen Welt. Theatermacher Milo Rau ist ihm mehrfach persönlich begegnet.

Der französische Soziologe Bruno Latour war auch für viele Kulturschaffende eine Inspirationsquelle. Uli Deck / dpa

«Der berühmteste und der am wenigsten verstandene französische Philosoph», so nannte ihn einmal der «New Yorker». Als bekannt wurde, dass in der Nacht auf Sonntag der französische Soziologe und Philosoph Bruno Latour gestorben war, explodierte das Internet vor Kommentaren und Trauer-Posts. Denn berühmt war Latour auf jeden Fall, einmal wurde er sogar zum meistzitierten Philosophen der akademischen Welt gekürt.

Gleichzeitig waren seine Bücher Bestseller in über 20 Ländern. In einer Welt, in der es Pop-Philosophen auf der einen und eine verschlossene akademische Welt auf der anderen Seite gibt, war Bruno Latour eine Ausnahme: Er war beides zugleich, öffentlicher Intellektueller und Fachgelehrter.

Nein, «unverstanden» war Bruno Latour nicht. Neben Judith Butler gab es in den letzten 40 Jahren keinen Philosophen, dessen Werk so tief auf die kollektive Vorstellung dessen einwirkte, was der Mensch, was die Welt und was Wissen ist – und wie alles miteinander zusammenhängt.

Latours frühe und radikale Kritik technischen Machbarkeits- und Fortschrittsglaubens, seine späteren Aufrufe für eine Hinwendung zum «Terrestrischen» als Alternative zur neoliberalen Globalisierung genauso wie zur nationalistischen Abschottung: Sie haben eine ganze Generation geprägt.

Nach dem Tod von Pierre Bourdieu gab es keinen anderen Soziologen, dessen Ideen (und den selbst) ich so unterschiedslos auf besetzten Flughäfen und auf Biobauernhöfen, in Theatersälen und Ausstellungen, auf akademischen und aktivistischen Kongressen antraf.

Ein Generalist, der sich für alles interessierte

«Ich betrachte mich als Philosophen, auch wenn es die Philosophen nicht tun», sagte mir Latour einmal ironisch. Er war ein Generalist, der auf allen Gebieten gleichzeitig aktiv war, und im halben Jahrhundert seiner Karriere beschäftigte sich Latour mit schlichtweg allem: dem Recht, der Technik, der Religion, den Mythen der Moderne und natürlich der Ökologie.

Latour hat dem Milchsäurebakterium genauso seine Aufmerksamkeit geschenkt wie einer neuen Metrolinie, der Corona-Epidemie genauso wie der oft verspotteten Gaia-Hypothese, der Flüchtlingspolitik genauso wie Kafka. Seine «Unverständlichkeit» lag wohl vor allem in der Zertrümmerung aller modernen, oft auch linken Denkverbote. In seiner in den 1970er- und 1980er-Jahren entwickelten «Soziologie der Assoziationen» verflüchtige sich der zentrale Gegenstand seiner Disziplin (die menschliche Gesellschaft) nicht nur in Foucaultsche «Diskurse», sondern wurde gleich ganz zugunsten von Objekt-Subjekt-«Assemblagen» aufgegeben.

Verglichen mit Latours Ansatz schienen alle postmodernen Bemühungen zur Zerstörung des Subjektbegriffs geradezu zaghaft. Schon in seinem Erstling «Labor Life» (1979) bezeichnete er die Beschränkung der Soziologie auf menschliche Akteure als «moderne Selbsttäuschung». Das Ozonloch, eine Bodenschwelle, eine Kuh, ein Schlüsselanhänger oder ein Kühlschrank wurden in seinen wissenssoziologischen Schriften zu gleichberechtigten sozialen «Aktanten».

Neben dem kurzen, prägnanten «Terrestrischen Manifest» (2018) ist Latours epochaler Essay «Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie» (1995) wohl am wirkmächtigsten geworden. Denn darin kam seine Soziologie kurz nach dem Fall der Berliner Mauer zu sich selbst: Sie erhielt eine moralische und politische Konsequenz. Im letzten Kapitel des «Versuchs» fordert Latour ein «Parlament der Dinge», eine politische Ökologie, einen Übergang von der modernen Doktrin der Naturbeherrschung zu einer Doktrin der Partizipation aller an der Demokratie, auch der «Ding-Kulturen»: «Wir haben keine Wahl. Wenn wir nicht in ein anderes gemeinsames Haus ziehen, werden wir die anderen Kulturen, die wir nicht mehr beherrschen können, nicht darin unterbringen.»

Was bleibt von Bruno Latour, der – unseren Planeten in all seiner Komplexität beschreibend – selbst einen Planeten an Wissen, Querverweisen, Ideen geschaffen hat? Im Anschluss die fünf zentralen Punkte der Latourschen Wissensrevolution für eine Welt, die zwischen Fake-News und Aktivismus, Überinformiertheit und Handlungsunfähigkeit gefangen ist.

Latours Erstling «Labor Life» ist, wie so oft in wissenschaftlichen Karrieren, sein radikalstes Buch. Nach einem Forschungsaufenthalt an der Elfenbeinküste kehrt der junge Anthropologe nach Europa zurück und richtet seinen analytischen Blick auf das Herz des europäisch-imperialen Wissens: auf das Labor, auf die sogenannt «wissenschaftliche» Wahrheit. Wobei die Wahrheit nicht relativ an sich ist, sondern relativ in Bezug auf die Beziehungen, in denen sie auftaucht. Wer sucht wonach, mit welcher Reputation, mit welcher Förderung und in welchen Netzwerken? Auf einen Schlag pulverisiert Latour das, was spätere Theoretiker «Herrschaftswissen» nennen werden.

Verglichen mit Latours wissenssoziologischen Klassikern – nach «Labor Life» sollte er noch zu vielen weiteren Forschungseinrichtungen, Krankheiten und technisch-zivilisatorischen Grosskomplexen schreiben - wirkt die heutige Institutionskritik oft ideologisch: alles nur Macht, alles nur Konstruktion! Aber auch Latour selbst kämpfte ein Leben lang gegen den Vorwurf, ein typisch postmoderner «Post-Truth Philosopher» zu sein. Dabei war seine Botschaft radikal realistisch: Das Verschwinden der «objektiven» Wahrheit macht Platz für eine viel komplexere kulturelle und ökologische Untersuchung des Planeten. Der Blick richtet sich auf das «Netzwerk», in dem Tatsachen entstehen, nicht mehr nur auf die Tatsachen selbst. Womit der Mensch sichtbar wird als genauso abhängiges wie verletzliches, in der Biosphäre ausgesetztes Wesen.

Eine Konsequenz aus Latours relationalem und materialistischem Wirklichkeitsverständnis ist die Idee der Endlichkeit. Das Fortschrittsprojekt der Aufklärung stützte sich statt auf die verfügbare auf eine virtuelle Vielzahl von Erden. Dem setzt Latours Soziologie eine radikale Immanenz entgegen: «We are locked in», wie er einmal sagte, die Zone des Lebens ist dünn. Der Mensch und was ihn umgibt ist in Wahrheit eine zusammenhängende Realität. Und vor allem ist sie endlich, sie ist zerbrechlich, sie ist lokal. Nach Hunderten von Jahren, in denen sich der Mensch als extraterrestrisches Wesen verstand, müssen wir wieder «landen», im Hier und Jetzt.

Die Postmoderne – und Latour selbst – hat uns mit der Idee der Relativität aller Wahrheit eine gefährliche Erbschaft hinterlassen. Denn die Waffe des Skeptizismus sollte sich spätestens im Zeitalter des Rechtspopulismus gegen die Aufklärung selbst wenden. Die Herrschaftskritik wurde zur Waffe der Herrschenden – und richtete sich gegen den Planeten insgesamt. Oder wie Donald Trump es einmal ausdrückte, als ihm jemand die Fakten zum Klimawandel vorlegte: «Das ist Ihre Meinung, lassen Sie mich meine haben.» Das Problem ist nur: Wir alle sind wie Trump. Man muss den Klimawandel nicht leugnen, um weiterhin ein «abstraktes» (Latour)-Leben zu führen, das in keiner Weise der kommenden Katastrophe entspricht.

«Nach hundert Jahren Sozialismus, der sich auf die Umverteilung der Gewinne der Wirtschaft beschränkte, ist es an der Zeit, einen Sozialismus zu erfinden, der die Produktion als solche in Frage stellt», schrieb Latour während dem Lockdown. Was tun angesichts der multiplen Katastrophe, in der wir feststecken – ganz konkret? Im letzten Buch, das von ihm ins Deutsche übersetzt wurde («Wo bin ich? Lektionen aus dem Lockdown») erklärt er Gregor Samsa – Kafkas Figur, die in einen Käfer verwandelt wird – zum Helden unserer Zeit: Der Anti-Elon-Musk, der finale Erdling, eingeschlossen im Lokalen, gezwungen, mit seiner Kreatürlichkeit fertig zu werden.

Ich traf Bruno Latour über die Jahre vielleicht fünf oder sechs Mal, ab und zu telefonierten wir. Mit der «General Assembly» versuchten mein Team und ich, sein «Parlament der Dinge» 2017 in die Realität zu übersetzen: Abgeordnete der Bienen, der Ozeane, des Klimas, der Waffen- und Autoindustrie debattierten mit Diplomaten, Politikern, Aktivisten. Auch unsere «School of Resistance» ging auf eine von Latours Ideen zurück: Ein Gegennetzwerk globaler Aktivisten, Bauern, Anwälte und Wissenschaftler zu schaffen, eine alternative Globalisierung des widerständigen Wissens. Als ich letztes Mal in Paris war, in der Hektik des Nach-Covid, vergass ich, Latour zu treffen, obwohl mir die Schwere seiner Krankheit bewusst war. Das bedauere ich nun sehr.