Luzern Luzerner Trio im KKL: Nah am Publikum mit viel Humor Der Klarinettist Dimitri Ashkenazy, die Flötistin Barbara-Gabriella Bossert und Yvonne Lang, Klavier, haben an der Musikhochschule Luzern studiert. Sie haben Wurzeln in Luzern und treten regelmässig hier auf. Aber in dieser Formation traten sie am Samstag im Marianischen Saal zum ersten Mal gemeinsam auf.

Als Luzerner Kammermusikerin gut vernetzt: Pianistin Yvonne Lang. Bild: pd

«Barbara Bossert und ich kannten uns noch gar nicht», lacht Yvonne Lang, die als Dozentin an der Musikhochschule in Luzern geblieben ist: «Es war das Programm, das uns für ein Neujahrskonzert zusammenführte». Dass sie dieses in Luzern wiederholten, zeigt den Bezug aller zu Luzern. Ashkenazy spielt unter anderem bei den Festival Strings, Bossert ist schon häufig im Marianischen Saal aufgetreten, den sie «sehr mag».

Auch das Publikum spontan wie im Hauskonzert

Mit dem klangvollen Blumenwalzer von Ernesto Köhler spielt sich das Trio am Samstagabend gleich mal in die Herzen der Zuhörer. Das Trio ist nicht nur nah am Publikum, indem es mit Witz und Humor musiziert, sondern auch Anmerkungen zu den Komponisten und Werken einstreut. Spontan wie in einem Hauskonzert sind selbst die Reaktionen aus dem Publikum. Nach dem «Scherzwalzer» von Dmitri Schostakowitsch ruft jemand laut «sehr schön», und alle lachen.

Anlass dazu geben aberwitzige Tongirlanden-Duette von Flöte und Klarinette. Yvonne Lang verleiht den vier Walzern von Schostakowitsch Schwung und wienerisch anmutenden Charme. Im Concertino von Ernest Bloch ersetzt sie das Streichorchester so vollgriffig wie differenziert. Darüber zaubern Bossert und Ashkenazy glitzernd perlende Töne.

Im Trio 1 des amerikanischen Saxofonisten Russell Peterson (*1969) ersetzt die Klarinette das Saxofon. Wie gut das geht, kann man mit diesen Musikern exemplarisch hören. Aus schwebendem Legato verdichten sich die Klänge. Dann spielen sich Flöte und Klarinette orientalisch anmutende Melodien über der sich ständig wiederholenden, rhythmischen Klavierbegleitung zu. Und dann «überholen» sich alle drei in immer wilder werdenden Läufen und Klängen im tolldreist vorwärtsdrängenden Finale. (gn)