Unbeugsam und unerschrocken: Die Rocklegende Neil Young wird 75 Der Veteran ist das politische Gewissen des Rock’n’Roll. Jetzt feiert der Neo-US-Amerikaner die Abwahl von Donald Trump und seinen 75. Geburtstag.

Unbeugsam, unabhängig und unerschrocken: Rock-Rebell Neil Young. Bild: Brian Rasic/Getty (London, 21.7. 2019)

«Biden beats Trump» hat Neil Young am Wochenende auf seiner Homepage gepostet und dazu das Video zu seinem Song «Children of Destiny» gestellt. «Stand up for what you believe/ Resist the powers that be» singt er in dieser euphorischen Hymne, die er vor drei Jahren zum amerikanischen Nationalfeiertag geschrieben hat. Der Protestbarde und ewige Rebell hat aus seiner Antipathie gegenüber dem abgewählten Präsidenten nie einen Hehl gemacht - wie so viele andere Pop- und Rockmusiker. Doch bei niemand anderem klang die Anklage so glaubwürdig wie bei ihm.

So liess sich der gebürtige Kanadier, der schon seit Jahrzehnten in den USA lebt, extra für die Präsidentenwahl einbürgern, um Trump mit seiner Stimme Stirn zu bieten. Jede Stimme zählt. Dazu klagte er gegen den amtierenden Präsidenten, weil dieser seine Songs «Rocking In The Free World» und «Devil’s Sidewalk» ungefragt für Wahlveranstaltungen missbrauchte. Schliesslich schrieb er seinen Song «Lookin’ For A Leader» von 2006 um und verwandelte ihn in einen flammenden Appell für Joe Biden: «Wir hatten Barack Obama/ wir bräuchten ihn jetzt dringend/ der Mann, der hinter ihm stand/ muss irgendwie seinen Platz einnehmen».

Politische Überzeugungen in Songs verpackt

Seit Ende der 1960er-Jahre, als Neil Young bei Buffalo Springfield spielte, singt dieser unbeugsame, aufrechte Ritter des Rock’n’Roll gegen die Ungerechtigkeiten dieser Welt an - und für seine politischen Überzeugungen, die in der Hippiezeit geweckt wurden. Seine vertonten politischen Stellungnahmen ziehen sich deshalb wie ein roter Faden durch sein langen Werkkatalog.

Zum Beispiel «Ohio». Vor 50 Jahren schrieb er den Song für die Supergroup Crosby, Stills, Nash & Young als die Nationalgarde des Staates auf dem Universitätsgebäude vier unbewaffnete Studenten tötete, als sie gegen den Vietnam-Krieg protestierten. Kurz darauf bezog er in den Songs «Southern Man» und «Alabama» Stellung gegen den Rassismus in den Südstaaten und warf dabei, nicht gerade subtil, alle Südstaatler in den Rassistentopf. Das wiederum provozierte die Reaktion der Südstaaten-Band Lynyrd Skynyrd in «Sweet Home Alabama», wo Young in den Zeilen «Well, I hope Neil Young will remember/ A southern man don’t need him around, anyhow» verewigt wurde.

George W. Bush widmete er ein ganzes Album

Als politischer Wortführer der Rockfraktion hat er im Laufe seiner Karriere alle Präsidenten geprüft und beurteilt. Am härtesten ging er mit George W. Bush ins Gericht, dem er mit «Living With War» 2006 ein ganzes Album widmete und im Song «Let’s Impeach The President» sogar zur Amtsenthebung aufforderte.

Kurze Parteinahme für Ronald Reagan

Aber auch Nachfolger Barack Obama bekam vom gnadenlosen Dichter und Richter sein Fett weg, weil dieser seine umweltpolitischen Versprechen nicht erfüllte. Umgekehrt ging er mit dem republikanischen Bush-Vater relativ gnädig um: «Manchmal mag ich ihn, manchmal nicht». Linke Kreise nahmen ihm aber vor allem seine kurzzeitige Parteinahme für Ronald Reagan übel. Er distanzierte sich zwar später wieder von Reagan, bekannte aber doch, dass er einige seiner Ideen richtig gehalten habe. Rückblickend macht ihn die Kritik gegenüber beiden politischen Lager aber umso glaubwürdiger. Der unbeugsame, unerschütterliche Überzeugungstäter lässt sich nicht so schnell vereinnahmen.

Neben seinem Einsatz im Wahlkampf engagierte er sich auch für notleidende Landwirte, die Rechte der «native Americans» und immer wieder für Umwelt und Naturschutz. Dabei liess er nie einen Zweifel an seiner patriotischen Gesinnung aufkommen. Wie etwa in seinem Album «Are You Passionate», das er nach dem Terrorangriff vom 11. September 2001 aufnahm und das in linken Kreisen ebenfalls auf breites Unverständnis stiess.

Am kommenden 12. November feiert der Unverwüstliche seinen 75. Geburtstag. Die Abwahl von Trump ist zweifellos sein schönstes Geburtstagsgeschenk. Gleichzeitig zweifeln wir aber nicht daran, dass der Neo-US-Amerikaner auch Präsident Joe Biden unerbittlich auf die Finger schauen wird. In vier Jahren ist Biden 81-jährig und es könnte durchaus sein, dass er dann jemand Jüngerem Platz machen würde. Neil Young wäre dann erst 79.

Junge Popstars gegen Trump

Präsident Donald Trump hatte durchaus auch einige namhafte Fans in der Pop- und Rockfraktion, etwa Rap-Rüpel Kid Rock, Kiss-Mitgründers Ace Frehley oder Punk-Pionier John Lydon alias Johnny Rotten (The Sex Pistols), dazu die afroamerikanischen Rapper 50 Cent und Lil Wayne. Doch die allermeisten Popmusiker sagten: «Nicht mein Präsident». Dabei bezogen nicht nur Rock-Veteranen wie Bruce Springsteen, Neil Young (siehe oben), Michael Stipe und John Fogerty sowie Soul-Stars wie Stevie Wonder und Alicia Keys, sondern auch junge Pop-Idole wie Taylor Swift, Billie Eilish und Cardi B.

Vor allem der Positionsbezug von Pop-Superstar Taylor Swift war bemerkenswert. Hat sie doch ihre Karriere im konservativen Umfeld der Countrymusik gestartet und war sicher die Lieblingssängerin von vielen Trump-Wählern. Auf Twitter postete Swift ein Foto von sich mit Keksen, deren Zuckerguss-Aufschrift «Biden/Harris/2020» enthielt. In einem Interview erläuterte sie ihre Position: «Ich glaube, dass Amerika unter ihrer Führung eine Chance hat, den Heilungsprozess in Gang zu setzen, den es so dringend braucht.» (sk)