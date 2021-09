Sounds Luzerner Neubad beendet reduzierten Sommerbetrieb Dieses Wochenende legt das Neubad, die Umnutzung des ehemaligen Hallenbads der Stadt Luzern, wieder richtig los.

Die ABL hat interesse an der Überbauung auf dem Areal wo jetzt das Neubad und das Feuerwehrdepo steht.



Fotografiert am 17.12.2020 von Dominik Wunderli Dominik Wunderli (luzern, 17.12.2020)

«Nach langer Coronapause öffnet der Klub endlich wieder seine Tore!», heisst es in freudiger Erwartung vonseiten des Klub-Veranstaltungsteams um Guy De Prà. Waren und sind Club-Acts pandemiebedingt lange einheimischen oder lokalen Künstlern vorbehalten, lädt das Neubad zum Auftakt in den Kellerräumlichkeiten ein Elektro-Duo aus Italien ein.

Modular Project (Bild) wurde 2014 von den beiden Top-DJs Alberto Iovine und Alessandro Fumagalli gegründet. Die beiden geben dem Schlagzeug viel Gewicht, und treibende Synthesizer sind ihr Markenzeichen. Des Weiteren ist ihre Musik stark von New Wave und dem Italo-Disco-Sound der 1980er-Jahre beeinflusst. Zum Reinhören empfehlen sich Tracks wie der Remix des Blond:ish-Klassikers «Wizard of Love», «Transe Pizza Express» in Zusammenarbeit mit Kasper Bjørke, zu finden auf dem heuer erschienenen Album «Permanent Vacation 7» des Münchner Labels oder die jüngste Single-Veröffentlichung von Modular Project, «Electronic Disco» aus dem letzten Jahr.

Häufig in Mailand, Berlin und Barcelona anzutreffen

«Electronic Disco» ist auch das Stichwort für den Samstagabend im Neubad, wo mit Covid-Zertifikat ab 23 Uhr bis in die frühen Morgenstunden abgetanzt wird. Zu den meist bespielten Städten des Duos gehören Mailand, Berlin und Barcelona. Man kann ihren Auftritt in Luzern also getrost als Coup bezeichnen. Jenny Cara aus Zürich und der Basler Mohn legen schon mal vor.