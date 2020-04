Notruf aus der «Überquarantäne»

Online-Botschaften Bis hin zu «Online-Spielplänen» haben Kulturinstitutionen ihre digitalen Angebote in kurzer Zeit ausgebaut. Zwei Beispiele zeigen, wie persönlich Botschaften über solche Kanäle ausfallen können. So verlegte der Pianist Igor Levit zwei Konzerte am – abgesagten – Heidelberger Frühling in voller Länge ins Internet. Drei Stunden Präludien und Fugen von Schostakowitsch: Das war eine Antwort auf die Frage, die Levit im Videogespräch mit dem Intendanten Thorsten Schmidt stellte: Wie kann man in einer Zeit, wo Künstler, Veranstalter und öffentliche Orte einander abhandengekommen sind, das Gefühl des Teilens aufrechterhalten? Denn «ohne das ist Musik nur halb soviel wert. Der Kern der Musik ist das gemeinsame Erleben». Der Livestream soll hier als «Zwischensituation zwischen Aufnahme und Konzert» in die Lücke springen.

Für eine persönliche Botschaft nutzte Anne-Sophie Mutter ihren Online-Kanal www.theviolinchannel.com, als sie ihren Fans ungeschminkt mitteilte, dass sie positiv auf das Coronavirus getestet wurde: Sie fühle sich etwas groggy, habe aber nur «sehr wenige Symptome». Ebenso persönlich äusserte sie sich in einem «Telefon in die Quarantäne» gegenüber dem Bayerischen Rundfunk zum Tod des polnischen Komponisten Krzysztof Penderecki. Dieser habe mit Werken wie «Threnos für die Opfer von Hiroshima» nicht nur «Mahnmale» zur Menschheitsgeschichte geschaffen. Seine «Metamorphosen» hätten sie Mitte der 90er-Jahre mit ihrer «emotionalen Kraft» bei der «Verwandlung im Leben und Sterben» Mannes begleitet.

Sie bedaure nur, dass man die Musik Pendereckis, der zeitweise in Kastanienbaum wohnte und die Ehrenbürgerschaft von Luzern erhielt, in der jetzigen Situation nicht so feiern könne, wie es ihr gebührt: «nämlich indem wir seine Werke aufführen.» (mat)