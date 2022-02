«Olga» im Kino Filmtipp zur Ukraine-Krise: Diese Turnerin bringt den Freiheitskampf an den Stufenbarren «Olga» erzählt die Geschichte einer Sportlerin im Exil. Der Schweizer Film ist der beste seit langem und trifft die Gemütslage der ukrainischen Jugend auf den Punkt.

Kunstturnen gehört nicht ins Sportfernsehen, sondern ins Kino. Das beweist nun der wunderbare und brandaktuelle Schweizer Film «Olga». Bild: Cineworx

Der neue Schweizer Film «Olga» ist wegen der Eskalation des Ukraine-Konflikts in den letzten Tagen ist brandaktuell. Er beleuchtet die Zeit der «Euromaidan»-Proteste 2013 und 2014, die am Anfang der heutigen Entwicklungen steht.

Filmkritik zu «Olga»:

Kunstturnen ist eine Schlacht. Gegen die Physik und gegen sich selbst. Sie fragen sich schon lange, wie es Turnerinnen im ewigen Kampf gegen die Fliehkräfte gelingt, nicht vom Stufenbarren geschleudert zu werden? Oder was passiert, wenn sie nach einem Flug das Reck nicht zu fassen kriegen? Antworten liefert nun dieser Film. «Olga» handelt von einer jungen ukrainischen Kunstturnerin, die 2013 vom Schweizer Exil aus mitbekommen muss, wie ihre Heimat im Chaos versinkt.

Olgas Mittel im Kampf gegen die Kräfte: viel Magnesium und Zuckerwasser, ein gestählter Körper sowie ein eiserner Wille, selbst dann nicht aufzuhören, wenn die Hände offen und blutig sind.

Die Szenen am Stufenbarren, Schwebebalken oder auf den Gymnastikmatratzen machen diesen Spielfilm mit Laiendarstellern zu einem Ritt, der an Intensität kaum zu überbieten ist. Das Klirren des Metalls in der Turnhalle, das Poltern der federnden Unterlagen, fast klingt es, als würden Menschen mit den Waffen rasseln für einen Krieg.

Und ein solcher Vergleich ist gar nicht weit hergeholt. Aktueller könnte ein Spielfilm über die Vorgeschichte der jetzigen Eskalation im Ukraine-Konflikt jedenfalls kaum sein.

Jung, verstört und allein in der Fremde

Die unheilvolle Entwicklung kündigt sich der 15-jährigen Olga (gespielt von der ukrainischen Kunstturnerin und Laiendarstellerin Anastasia Budiashkina) schon 2013 an. Olga gehört in Kiew zu den grossen Kunstturnhoffnungen des nationalen Kaders. Als auf sie und ihre Mutter, die als Journalistin die damalige Regierung von Wiktor Janukowytsch kritisiert, ein brutaler Anschlag verübt wird, schickt die Mutter Olga ins Exil in die Schweiz. Dort, im Berner Jura, lebt die Familie von Olgas verstorbenem Vater.

Schon im Schweizer Nationaldress: Olga trifft eine Altbekannte. Bild: CIneworx

Im Schweizer Turnerinnen-Kader, das sich im eidgenössischen Sportzentrum Magglingen auf die Europameisterschaft vorbereitet, findet Olga zwar vorläufige Aufnahme, aber nicht wirklich Freunde und eine neue Heimat. Olga trainiert wie versessen an einer neuen Kunstturnfigur am Stufenbarren, den Jaeger-Salto. Und knallt abermals auf die Matte. Daneben büffelt sie Französisch und sieht während des Unterrichts die Bilder der gewaltsamen Niederschlagung der Euromaidan-Proteste in Kiew, die in der Zwischenzeit entflammt sind.

Auf einmal sieht sich die junge Frau konfrontiert mit verstörenden Vorgängen in ihrer Heimat, von denen nicht nur ihre Mutter, die Journalistin, sondern auch ihre beste Freundin Sasha aus dem ukrainischen Turnkader hineingezogen wird.

An der Europameisterschaft gibt es ein Wiedersehen mit ihr. Sasha hat sich in der Zwischenzeit dem Freiheitskampf auf der Strasse angeschlossen. Die Bühne der Europameisterschaft weiss sie für ihren Protest zu nutzen.

Was soll Olga tun? In der sicheren Schweiz hat sie das Privileg, ihre Kür weiter zur Perfektion zu treiben. Doch sie ist hin- und hergerissen zwischen ihrer neuen Heimat und der alten, will ihrer Mutter und ihren Freunden, die dem Machtapparat ausgeliefert sind, helfen. Hier der Sport, dort der Freiheitskampf: Gelingt es Olga, sich aus der Zwickmühle zu befreien? Wird auch sie den Spitzensport einem politischen Engagement opfern?

Ein Überschlag vor dem Schlafengehen

Dieser Zerreissprobe geht der 28-jährige Westschweizer Regisseur Elie Grappe in seinem ersten Langfilm nach. Und das auf eine Art und Weise, die einem an den Kinosessel fesselt. Für die Protestszenen (Euromaidan) nutzte er Handyaufnahmen von Demonstranten aus dem Jahr 2014.

Auf die Turnerin Anastasia Budiashkina aufmerksam wurde Grappe, als sie 2016 an der Euro in Bern turnte. Später, bei einem Besuch in Kiew, war Budiashkina die Einzige der Turnerinnen, die sich nicht interessierte für den Filmemacher. «Anastasia war so sehr auf ihre Turnfigur konzentriert. Sie war verärgert, weil sie ihr nicht ganz gelang. Uns beachtete sie überhaupt gar nicht. Doch mir gefiel ihre Art», sagt Regisseur Grappe auf Anfrage. Sie verströmte eine Aura, geprägt von einer gewissen Aggressivität, die exakt die Vorstellungen von Grappe trafen.

Topaktuell und ein Schweizer Filmereignis: «Olga» von Elie Grappe (Trailer). Quelle: Cineworx/Youtube

Und ihre Figur Olga fordert auch den Zuschauer mit ihrer Nonchalance und Intensität heraus. Ins Bett begibt sich Olga mit einem Rückwärtsüberschlag, in der Turnerinnen-Garderobe wird sie auch mal handgreiflich, die Anweisungen des Trainers sind ihr Schnuppe.

«Olga» ist das starke Porträt einer jungen Frau, die noch im schwierigen Teenager-Alter auf dem Höhepunkt ihrer Turnerkarriere steht und mit den Wirren in ihrer Heimat konfrontiert wird. Und doch findet Olga einen Ausweg. Das ist ganz grosses Kino und ein äusserst gelungener Blick in die Gemütslage einer ganzen Generation in einem Land mit düsterer Zukunft.

Interview mit dem Regisseur Elie Grappe:

Geboren in Lyon, ein Leben in Vevey: Ellie Grappe ist mit «Olga» ein grosser Wurf gelungen. Laurent Gillieron/Keystone

Anlässlich der Vorpremieren-Tournee reist der 28-jährige Franzose aus Vevey durch die Schweiz. «Olga» wurde von der Schweiz ins Rennen um einen Oscar geschickt. Zahlreiche Festivals haben den Film gezeigt, darunter das Cannes Filmfestival, das Locarno Film Festival und die Solothurner Filmtage von Anfang Jahr.

Nun, just zum offiziellen Start von «Olga», eskaliert die Situation in der Ukraine. Sie haben sich stark mit dem Land auseinandergesetzt. Wie geht es Ihnen?

Elie Grappe: Ich bin traurig und wütend. Dass Filmstart und eskalierende Situation in der Ukraine nun zusammenfallen, macht mich überhaupt nicht glücklich. Man muss sich einmal vorstellen, welchem Stress die Bevölkerung in der Ukraine ausgesetzt ist.

Wie beschreiben Sie das, was jetzt gerade passiert zwischen Russland und der Ukraine?

Das ist eigentlich bloss die logische Folge der anhaltenden Einschüchterung durch Putins Russland. Ich denke viel an meine Freundinnen und Freunde in der Ukraine, die jetzt mitansehen müssen, was passiert, und vor einer fraglichen Zukunft stehen.

Warum wollten Sie einen Film über die Ukraine drehen?

Ich lernte 2015 eine ukrainische Geigenspielerin kennen, die wenige Monate vor Ausbruch der Proteste auf dem Maidanplatz in Kiew in die Schweiz gekommen war. Hilflos musste sie mitansehen, was in ihrer Heimat geschah. Darin lag meine Inspiration. Und ich wollte der Frage nachgehen: Wie kannst du deiner Leidenschaft nachgehen, wenn du plötzlich von einer solchen geopolitischen Verwerfung betroffen bist, selbst wenn du im Exil lebst?

Warum entschieden Sie sich, die Geschichte im Turnerinnen-Milieu zu erzählen und nicht bei Musikern?

Da war irgendwo so eine Faszination. Ich hatte aber null Ahnung vom Turnsport. Und ich musste mir wie auch beim Ukraine-Konflikt alles von Grund auf erarbeiten. Der Konflikt war für mich irgendwie verbunden mit Kunstturnen. Die Trainingsstätten waren voll von Bewegungen, Geräuschen und Gefahren, die mich an den Konflikt erinnerten.