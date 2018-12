Online-Hitliste: Diese Nachrichten aus Kultur und Leben haben Sie 2018 interessiert

England Prinz Harry, der Herzog von Sussex und seine Frau Meghan Markle, nun die Herzogin von of Sussex, winken nach der Trauung. (Paul Ellis/pool photo via AP)

Kate, die Herzogin von Cambridge und Prinzessin Charlotte verlassen nach der Trauung die St. George's in Windsor. (Andrew Matthews/pool photo via AP)

Englands Königin Queen Elizabeth II und Prince Philip sowie weitere Mitglieder der Königlichen Familie nach der Trauung von Prinz Harry and Meghan Markle in der St. George's Chapel in Windsor. (Andrew Milligan/pool photo via AP)