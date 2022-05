Gewitter Starkregen setzt in der Stadt Luzern Strassen und Keller unter Wasser ++ grosse Hagelkörner in Meggen

In der Zentralschweiz verfinsterte sich am Montagnachmittag der Himmel rasch. Dann kam der Starkregen. In der Stadt Luzern stehen bereits erste Strassen und Keller unter Wasser.