Oper Verdis «Don Carlos» in Basel: Wenn Lisa Eckhart den Punker Campino liebt Das Theater Basel riskiert mit Verdis «Don Carlos» wenig, glänzt aber mit einem tollen Dirigenten und einer guten Regie – trotz dreier Dummheiten.

Einsame, verletzte und liebende Protagonisten: König Philippe und seine Geliebte, Prinzessin Eboli. Matthias Baus

Ach geliebter «Don Carlos»! Du Oper, in der die Hölle Dämonen auf die Erde schickt, traurigste Gedanken auf den Seelen liegen und die schönsten Freundschaftshymnen gesungen werden. Sechs Menschen kämpfen um Macht und Liebe. Die persönlichen Schicksale sind eng verknüpft mit dem (katholischen) Weltgeschehen. Und dazwischen posaunt (oder eher oboet) Schiller, auf den das Drama zurückgeht, die Worte «Freiheit» und «Freundschaft».

Der Grundkonflikt ist einfach: König Philipp heiratet Elisabeth, die Verlobte seines Sohnes Don Carlos. Der Freund von Carlos wird Intimus des Königs, und Hofdame Eboli, die Geliebte des Königs, liebt Carlos ... Der Grossinquisitor mag donnergrollen: In dieser Konstellation entgleitet selbst dem König die Kontrolle. Den anderen sowieso, deswegen werden sie von den Opernmenschen so geliebt.

«Don Carlo» bereits 2006 in Basel

Den letzten Basler «Don Carlo» verliess ich noch in der Pause angewidert. Regisseur Calixto Bieito hatte 2006 das Werk in sein «Gewalt, Religion und Sex»-Schema gepresst, was abschreckend gut aufging: Zum grossen Freundschaftsduett onanierten Posa und Don Carlo, König Philipp vergewaltigte bald seine Ehefrau und der Prinz wurde zum Selbstmordattentäter samt Sprengstoffgürtel …

Einfache, wirkungsvolle Kulissen prägen den Basler «Don Carlos». Matthias Baus

Das Publikum war ob der grauenvoll grandiosen Regie halb begeistert, halb empört, Basel holte sich noch 2008 den Titel «Opernhaus des Jahres» und der Intendant sass bald in Hamburg. Ihm war egal, dass «Don Carlo» bloss zu 55 Prozent verkauft war.

Basels aktueller Intendant Benedikt von Peter, der dem Luzerner Theater glückliche Jahre geschenkt hatte, wird ebenfalls nicht ewig in Basel bleiben, zieht seine verspielte Regielinie auch hier weiter. Er weiss aber, dass der Aufwand für «Don Carlos» zu gross ist, um mit den elf Vorstellungen nicht 10000 Zuschauer zu erreichen. Sein Theater soll nicht für die Kritiker, sondern für die Baslerinnen und Basler da sein. Da kann auch mal ein Altmeister wie Richard Peduzzi das Bühnenbild entwerfen. Altmodisch? Schön!

Kristina Stanek überragt alle

In den stimmungsvollen Bildern legt Regisseur Vincent Huguet den Fokus auf das Familiendrama, macht drei Dummheiten, startet aber sehr schwungvoll. Der Titelheld ist frech und frisch verliebt und gleicht in seinen Lederhosen und dem Olaf-Scholz-Pulli Punkmusiker Campino. Doch mit jeder Szene verliert dieser schön singende Don Carlos (Joachim Bäckström) genauso wie Elisabeth (Yolanda Auyanet) an szenischer Kraft. Ihr finaler Abgang in die Welt, wo das Leben besser ist, geht unter.

Umso mehr steigt Eboli auf, die nicht nur optisch, sondern auch mit ihrer sadistischen Seite an Slampoetin Lisa Eckhart erinnert. Nur der Dolch des Königs kann diese Frau stoppen. Szenisch und stimmlich überragt Kristina Stanek alle, selbst den Balsam-Bariton von John Chest (Posa).

Eboli, gesungen von der famosen Kristina Stanek - inmitten der Hofdamen. Matthias Baus

Die Krönung des vierstündigen Abends - gespielt wird die französische, fünfaktige Fassung! - ist das sensibelfeurige Dirigat von Michele Spotti. Der 29-jährige Mailänder verleitet das Basler Sinfonieorchester zum Höhenflug, entlockt ihm packende Dramatik und unzählige klangliche Schönheiten.

Dieser «Don Carlos» liegt zwischen den Extremen, medioker ist er deswegen nicht, er hat sogar Potenzial, neue Opernliebhaber zu schaffen.