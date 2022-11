Offener Brief Der St.Galler Autor Christoph Keller schreibt an die Chefredaktion dieser Zeitung: «Hat sich die Berichterstattung über Behinderte geändert?» Seit zwei Jahren schreibt der St.Galler Autor Christoph Keller in seinem Blog regelmässig Briefe an Schweizer Persönlichkeiten. Keller, der wegen seiner fortschreitenden Muskelkrankheit auf einen Rollstuhl angewiesen ist, öffnet darin Nichtbehinderten die Augen und weist sie auf Missstände hin. Heute schreibt er an Stefan Schmid und Patrik Müller, Chefredaktoren dieser Zeitung.

An Patrik Müller und Stefan Schmid

CH Regionalmedien AG

Fürstenlandstrasse 122

9000 St.Gallen

St.Gallen, am 10. November 2022

Sehr geehrter Herr Patrik Müller,

Sehr geehrter Herr Stefan Schmid,

seit über zwei Jahren schreibe ich für Ihre Zeitung offene Briefe, die sich dafür einsetzen, dass die Schweiz behinderte Menschen weniger diskriminiert und barrierefreier wird. Meine Schlussfolgerungen sind: mehr Sichtbarkeit, mehr Partizipation und viel mehr Repräsentanz werden diese Probleme entscheidend entschärfen.

Stefan Schmid, Chefredaktor «St.Galler Tagblatt». Hanspeter Schiess

Wie erfolgreich ich mit meinen Briefen bin, ist schwer zu sagen. Handfestes kam vom World Economic Forum (WEF) in Form einer Einladung als Speaker und vom Theater St.Gallen, in der Findungskommission für die neue Schauspieldirektion einzusitzen. Es gab viele leere Versprechen, so ein runder Tisch mit der SVA St.Gallen und blumige Worte von Bundesrätin Sommaruga. Und es gab viele, die meine Anliegen schlicht ignorierten, die Architekten Herzog & de Meuron oder die Fussballnati.

Patrik Müller, Chefredaktor CH Media. Bild: Michele Limina

Ich weiss nicht, wann mir die Kraft ausgehen wird. Gegen diese Behindertenbarriere – jene, die uns in Sachen Repräsentanz am meisten im Weg steht – mit einer Behinderung anzukämpfen, ist anstrengend und frustrierend. Vorerst aber erlaube ich mir, Brief Nummer 20 an jenes Medium zu richten, das meine Einwürfe erfreulicherweise überhaupt publiziert. Das ist enorm, und ich meine, wir haben damit ein bisschen zur Verbesserung der Situation beigetragen.

Was mich in diesem Zusammenhang natürlich sehr interessiert, ist, von Ihnen zu erfahren, was für Spuren ich in «meiner» Zeitung hinterlassen habe.

Hat sich die «Behindertenberichterstattung» im «Tagblatt» geändert und wie? Davon würde ich gern hören, darüber möchte ich diskutieren.

Was mir sehr positiv aufgefallen ist: Es wurden in letzter Zeit häufiger ganzseitige und auch substanziellere Artikel über behinderte Menschen publiziert: so über Cem Kirmizitoprak, Damian Bright oder der aufrüttelnde Bericht «Die im Dunkeln sieht man nicht»: Was das Ende der Pandemie-Schutzmassnahmen für vulnerable und behinderte Personen bedeutet. Mögen die Massnahmen auch weg sein, das Virus ist es nicht. Das gilt immer noch.

Was mir jedoch schmerzhaft fehlt, ist das allgemeine Einbeziehen von Menschen mit Behinderungen im «normalen» Kontext. Immer noch kommen wir segregiert vor. Kürzlich – am 2. November 2022 – gab es ein verstörend typisches Beispiel. Der Artikel «Ein Blick in ein Leben unter der Erde» schüttelt uns mit der Möglichkeit durch, vor einer atomaren Katastrophe in unsere Schutzräume fliehen zu müssen. Dort gibt es ein sehr rudimentäres WC, auch eine Leiter als zweiten Ausstieg aus dem Bunker. Ob es einen Fahrstuhl gibt, wird nicht erwähnt.

Da wird behinderten Menschen, wie leider allzu oft, klargemacht, dass sie nicht mitgedacht werden. Vielleicht haben die Behörden ja für alle Fälle vorgesorgt. Was aber hat die Autorin dieses Artikels daran gehindert, mit einigen Sätzen auf die Situation jener einzugehen, die notfalls nicht einfach eine Leiter hochsteigen können? Das Problem aber ist nicht dieser Artikel.

Das Problem ist, dass auf die Thematik Behinderung ausserhalb des typischen Behindertenartikels systematisch nicht eingegangen wird, als würden wir als Teil der «normalen» Bevölkerung schlicht nicht existieren.

Das war (ist!) während der Coronapandemie so, es ist jetzt während der Energiekrise wieder so: So viele repetitive Interviews dazu, ob und wie viele Kerzen man einkaufen soll, aber kein Wort darüber, was mit uns behinderten Menschen, die es zwangsläufig härter treffen wird, wenn das Licht ausgeht, geschieht. Täglich ausführliche Berichte über diesen grauenhaften Krieg, aber höchstens beiläufig einmal etwas darüber, wie viel schlimmer es behinderten Menschen in einer solchen Situation ergeht.

Behinderung kann nur normalisiert werden, wenn sie möglichst oft auch im nicht behinderten Kontext vorkommt. Was nottut, ist eine radikale Durchmischung von Menschen mit und ohne Behinderungen. Nur so kann die Behindertenmauer durchbrochen werden. Das gilt auch für die Fotoauswahl. Wie viel Normalisierung hier geschaffen werden könnte, wenn Menschen mit Behinderungen regelmässig in nicht behindertem Kontext gezeigt werden würden! Ich habe einen meiner offenen Briefe an die Fotoredaktion des «Tages-Anzeigers» geschickt, aber keine Antwort erhalten. Es wäre spannend, dies mit der Fotoredaktion des «St.Galler Tagblatts» zu diskutieren.

Ich freue mich auf Ihre Antwort und auch Diskussionen, wie eine bessere Durchmischung zu erreichen wäre. Eine radikalere Durchmischung, auf dass bald nicht mehr zwischen «normal» und «nicht normal» unterschieden wird.

Es grüsst Sie herzlich,

Christoph Keller

Schriftsteller, Rollstuhlfahrer und «Tagblatt»-Leser

