Porträt Im Kuhstall verwurzelt, sensibel für die weite Welt: Das Cartoonmuseum Basel widmet der St.Galler Künstlerin Lika Nüssli eine Retrospektive Lika Nüssli gehört zu vielseitigsten Zeichnerinnen der Schweiz. Die politisch wache, künstlerisch eigenwillige St.Gallerin mit Jahrgang 1973 wird mit einer Ausstellung in Basel geehrt und bringt einen Comicroman über ihren Vater heraus, der ein Verdingbub war.

21. März 2022 Basel: Portrait der Comiczeichnerin Lika Nüssli, welche derzeit ihre Ausstellung im Cartoonmuseum Basel aufbaut. Valentin Hehli / MAN

Erst kürzlich hat Lika Nüssli im Seniorenheim behutsam die Hand ihres Vaters gehalten – um sie mit Silikon abzuformen und dann im Sitterwerk St.Gallen einen Abguss davon zu machen. Auf dem Smartphone zeigt sie Fotos davon: eine auffällig grosse, kräftige Hand, die früh schon anpacken und arbeiten musste, Schwielen und Blasen bekam. «Er hat Bauernhände, wie es sie heute kaum mehr gibt», sagt die St. Galler Künstlerin. Maschinen erleichtern heute die Arbeit, die Ernst Nüssli von klein auf zu Hause im Toggenburg, dann ab dem zwölften Lebensalter als Verdingbub auf einem fremden Hof tagaus, tagein von Hand bewältigen musste.

Schicksal des Verdingbubs: Zur Arbeit geprügelt. Bild: Edition Moderne

Lika Nüssli dagegen hat die schmalen Hände ihrer Mutter geerbt. Stifthände, Pinselhände, Künstlerhände. Das «Schaffen» und Durchhalten haben ihr beide Eltern vorgelebt: eine Fähigkeit, die ihr heute hilft, Grenzen zu überschreiten, sich ganz in ihre Projekte hineingeben zu können. Es sei ein grosses Privileg, sagt sie, sich freischaffend so intensiv mit selbstgewählten Themen befassen zu können. Dabei kreist sie keineswegs um sich selbst.

Livezeichnen, Comicreportagen und Lebensbücher

Man kennt die 1973 im St. Gallischen Gossau geborene Künstlerin vor allem als Zeichnerin; am 25. März eröffnet das Cartoonmuseum Basel mit der Ausstellung «Lika Nüssli. Im Taumel» eine Retrospektive, in welcher die Vielfalt ihres Werks zu entdecken ist. Neben Originalzeichnungen ihrer Kinderbücher und Graphic Novels, neben Comicreportagen sind auch grossformatige Malereien auf Stoff zu sehen, ausserdem Dokumentationen ihrer Performances.

Lika Nüssli zeichnet nicht nur Schwarz-Weiss, sondern malt auch grossflächig. Hier ihre Aquarelle in der letztjährigen Ausstellung im Kunstraum Kreuzlingen. Bild: Tobias Garcia

Was sie verbindet, ist ein narrativer Impuls: Mit ihren Bildern erzählt Lika Nüssli Geschichten, oft sehr intime, autobiografische, aber auch Eingebungen des Augenblicks – beim Livezeichnen – oder Erfahrungen auf Reisen.

So sass sie beispielsweise im Coronafrühling 2020 mit einem Atelierstipendium in Belgrad fest. Während der siebenwöchigen Ausgangssperre war sie ganz auf sich zurückgeworfen und stürzte sich beinahe rauschhaft in die Arbeit:

«Ich war sehr glücklich, ganz ohne Ablenkung, und empfand in der Einsamkeit des Ateliers eine immense Freiheit. Ich konnte mit meiner grossen Liebe zusammensein.»

In diesen Wochen schrieb Lika Nüssli auch das Konzept für ihr neues Buch «Starkes Ding» über die Kindheit ihres Vaters als Verdingbub in den 1950er Jahren. Erzählt hatte er davon immer nur wenig; nun führten sie lange, teure Telefongespräche, kamen sich dabei nahe wie nie zuvor. Die Graphic Novel sollte das väterliche Pendant zum 2016 erschienenen Mutterbuch «Vergiss dich nicht» werden. Auf verspielte, kühn-fantasievolle Art hat Lika Nüssli darin die Demenz ihrer Mutter eingefangen, von früher und vom Alltag im Heim in Comiczeichnungen erzählt: Es ist ein berührendes Buch über die zweite Kindheit im Alter.

Das bäuerliche Leben ist ihr vertraut

Nach dem Studium an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Luzern illustrierte Lika Nüssli zunächst zwei Bilderbücher. Für ihr im Atlantis-Verlag erschienenes Debüt «Unterm Bett ein Wunderstein» erhielt sie 2006 den Schweizer Bilderbuchpreis. Zwei Jahre später erschien «Leni holt Hilfe», eine Geschichte von Ueli Ambühl mit Einblicken in den bäuerlichen Alltag, wie ihn Ernst Nüssli Jahrzehnte früher als Kind in aller Härte erfahren hat. Der Künstlerin ist diese Welt nicht fremd, viele Feriensommer hat sie auf dem Hof ihrer Tante verbracht.

Den Duft frischer Milch im Kuhstall nimmt sie mit in die Welt, auf Arbeitsreisen, die stets wie ein Katalysator auf ihre Schaffenskraft wirken. Neugier treibt sie an, der Wunsch, politische Zusammenhänge aus der Begegnung mit Menschen besser zu verstehen: zum Beispiel den Konflikt zwischen Israel und Palästina im Gazastreifen. Sie recherchierte, besuchte Hilfswerke, zeichnete.

Zeichnen im Basler Ausschaffungscamp

Dem Fremden setzt sie sich immer wieder auch vor der Haustür aus. So arbeitete sie vor Jahren auf dem Basler Ausschaffungscampus, unter Männern mit traumatischer Vergangenheit. «Da musste ich mich überwinden, als Frau hinzugehen.» Wie immer rettete sie das Arbeiten. Zu ihrer wachen Zeitgenossenschaft als Künstlerin sagt sie:

«Kunst hat per se einen politischen Wert, als andere, ureigene Sprache.»

Politisch wach zeichnet Lika Nüssli auch Comics zum Frauenstimmrecht. Hier in einem Comic zusammen mit Dario Forlin.

Obwohl sich Lika Nüssli vor allem in der Comicszene bewegt und wohlfühlt, steht aktuell ihr gemeinsam mit Andrea Gerster entstandenes SJW-Heft «Moni heisst mein Pony» auf der Shortlist zum Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis.

Illustration aus dem SJW-Heft "Moni heisst mein Pony" von Andrea Gerster und Lika Nüssli

Auch dieses ist kein Auftragswerk, sondern aus reiner, überbordender Lust entstanden. «Ich kann mich nicht gut verbiegen», sagt sie:

«Ich kann keine zehn Seiten zeichnen, die mich nicht interessieren.»

Umso lebendiger und dichter sind die vielen Seiten, die aus innerem Antrieb und tiefer Dringlichkeiten entstehen.