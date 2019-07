Blue Balls: Party mit etwas Seebecken-Blues Im KKL bietet das Blue Balls bewährte und unbekannte Bands. Rundherum gehört die Bühne auch dem Publikum. Pirmin Bossart

Zwischen Folk, Rock und Schlager: Steiner & Madlaina im Pavillon am Luzerner Quai. (Bilder: Nadia Schärli, 20. Juli 2019)

Blue Balls in der Stadt. Das Volk strömt aufgeräumt dem Seebecken zu, geniesst die Seebrücke und den Schweizerhofquai als nächtliche Flaniermeile und sammelt sich auch unter dem KKL-Dach zum Freiluft-Spektakel. Es gibt interkontinental zu essen, das offizielle Bier ist schwarz und nicht mehr grün. Chopf hoch, möchte man sagen, aber schon vibriert er im Lärmpegel der Musikbeschallung und des Small-Talk-Gewusels. Und einer gelegentlichen Sirene.

Im angenehm gekühlten KKL-Auditorium empfängt Hannes Hug seine Gäste, die nur wenig später ihre Auftritte haben werden. Bei «Meet the Artists» lernt man ein wenig die Menschen hinter den Performern kennen und merkt, dass sie auch nur Menschen sind.

Elena: Songs schreiben als eine Art Therapie

Die zarte «Daughter»-Sängerin Elena alias Ex:Re wirkt etwas angestrengt euphorisch. Sie sagt, sie sei immer schon eine scheue Performerin gewesen. Aber die Musik sei stärker und drücke aus, was sie emotional bewege und worüber sie brüte. «Es ist gut, rauslassen zu können, womit man sonst nicht umgehen kann.» Songs schreiben als eine Art Therapie.

Immer wenn die Gäste auf- und abtreten, wird geklatscht und gehupt. Das verbreitet für Sekunden Glamour-Trash, dann wird munter forciert voran getalkt. Hug ist ein charmanter Interviewer. Er spielt mit Understatement, ist schlagfertig und kennt auch den Kindskopf in sich. Er bringt die Gäste zum Reden. Am Schluss wirft er ein paar CDs ins Publikum und verschenkt zwei Tickets.

Draussen unter dem KKL-Dach KKL Plaza ist Georgie aus Nottingham am Schrummen. Ihre Augen sind hinter einer Sonnenbrille versteckt. Der Sound ist leider sehr grell, die Stimme beisst einem ins Gesicht, das Gitarrenspiel ist mittelmässig und die Songs sind auch nicht so gestrickt, dass Sie dies kompensieren könnten. KKL Plaza ist eine schwierige Bühne für eine Alleinunterhalterin. Mehrere Sets zwischen 18 und 22 Uhr, und die Besuchermengen verändern sich laufend.

Deadbeatz.

Nicht viel besser ergeht es den Performern im Musikpavillon. Der Muschelbau ist eine Plattform für oft jüngere Bands, die auch unter den harten Bedingungen einer konsumierenden und tratschenden Zuhörermasse ihren Open-Air-Marktwert testen können. An diesem Abend bleiben die Entdeckungen aus. Da hilft auch keine gehypte Band aus Zürich. Aber an diesem Treffpunkt der quatschenden Sommerlaune scheint die Musik sowieso sekundär.

Steiner & Madlaina sind eine durchschnittliche Pop-Band mit einer leichten Affinität zum Schlager, was wir noch durchgehen lassen könnten. Die kurzen Songs wechseln zwischen zartem Folk-Pop und rockigeren Impulsen, aber sie bleiben unauffällig und gehen nicht unter die Haut. Ein wenig Freiraum für elektrisierende Intensität bietet ausgerechnet ein Song, den sie seit Jahren kaum mehr gespielt haben. Auch ein griechisch gesungenes Lied tupft ein bisschen die Gänsehaut.

Das Highlight in der stillen Oase

Von der lauen Sommernacht umhüllt, schieben wir uns im Strom der Besucherscharen wie in Zeitlupe dem Schweizerhofquai entlang. Dutzende von Ständen locken mit Schmuck und Kleidern, Portemonnaies und Sonnenbrillen, Smartphone-Hüllen und Kuscheltieren und was es sonst noch zum Überleben braucht. Vor dem Hotel Schweizerhof tummeln sich wieder Hunderte von Menschen, keinen haben wir schon je gesehen. Und doch sitzen alle im gleichen Blue Balls Boot und rudern mit alkoholisierten Sinnen durch diese Freiluft-Fete.

«BluesPunk from Austria» ist das Gütesiegel von Deadbeatz, die vor dem Hotel-Eingang spielen. Das Duo der beiden tätowierten Punk-Herren gibt mit Schlagzeug, Mundharmonika und Kontrabass rauen Blues und Rockabilly zum Besten. Analoge Tanzmusik, aber zum ausgelassenen Tanzen scheint die Menge noch zu wenig beschwipst. Schweizer müssen trinken, damit sie sich getrauen. Und wenn man den Plastikbecher ohne grünen Jeton zurückbringt, gibt es kein Depotgeld, sorry.

Das musikalische Highlight des Abends findet dann am andern Ende der Festmeile auf der Inseli-Seite des KKL statt. Die zwei Gitarre spielenden Sängerinnen von Magnolian Era stehen vor der Seebar und haben ein aufmerksames Publikum um sich versammelt. Sie fallen sofort auf mit feinem Songhandwerk, guten Stimmen und ihren zweistimmigen Gesängen. Das reicht, um zum ersten Mal an diesem Abend musikalisch berührt zu werden.

Skurril wirken die «Protect your ears!»-Plakate, die auf den Schauplätzen überall herumstehen. Sie machen auf den Schallpegel von bis zu 100 dB aufmerksam und darauf, dass es an allen Bars Gehörschutz-Stöpsel gibt. Will sagen: Auch der öffentliche Raum ist jetzt zum omnipräsenten Dröhnfaktor geworden, den man in Kauf nehmen oder meiden, aber präventiv schon mal anschreiben muss. Tja, wird ein wenig später an der Buvette sinniert: Man könnte stattdessen das Ganze schlicht ein wenig leiser machen. Aber das würde dem Blue Balls wohl definitiv seine Seele rauben.