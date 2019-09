Festival "Weltformat": Grafikdesign von Tradition bis Hightech

Beispiel aus der Ausstellung «Pre-digital», Plakat von Ralph Schraivogel (Zürich): Weltformat-Organisator Erich Brechbühl dazu: «Ralph Schraivogel ist bekannt für visuelle Experimente mit der Reprokamera, die wie digitale Effekte aussehen. Für das Plakat seiner eigenen Ausstellung erstellte er ein Gipsmodell seiner Hand (Bild unten), aus dem er via Thermoformen ein transparentes Relief herstellte. Er konnte dieses Relief dann mit Wasser füllen, was unter der Reprokamera zu Verzerrungen führte.»

Beispiel aus der Ausstellung «Hochdruck Plakate»: «Heute Metzgete» von Dafi Kühne (Näfels). Erich Brechbühl dazu: «Das Plakat für die Metzgete in der ‹Krone›, Glarus, wurde von Hand aus Linoleum geschnitten. Die kleinen fetten Details in den Buchstaben lassen die Schrift vor Fett triefen und jeder Fleischliebhaber würde liebend gerne zubeissen. Der unperfekte Look der Handarbeit (siehe unten) erzeugt etwas Organisches, das den Plakatinhalt wunderschön unterstützt.»