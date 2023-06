Polizeiruf 110- Kolumne Mord an der Fritteuse - Adieu Betty, das Öl ist heiss! In München geht die «Paranoia» um. Drei Morde in Rekordzeit, viele Messerstiche und einiges an Gewitzel: Im Schlussbild verschwindet Betty Eyckhoff (Verena Altenberger) in den unklaren Verhältnissen der Nacht. Sehenswert!

Verena Eyckhoff (Verena Altenberger, Mitte) und Eden (Stephan Zinner) : Wie glaubwürdig ist Mordzeugin Sarah Kant (Marta Kizyma, links)? PD

«Darf man Fritteuse eigentlich noch sagen?» Der ranzige Witz fällt gleich zu Beginn des Münchner Krimis und legt die Messlatte hoch. Höher als ein Mass Bier jedenfalls. Wobei, wer rechnet, stellt fest: Man ist bereits bei Minute 12, als in der Kulisse eines Imbisses besagte, höchst ernsthafte F-Frage aufkommt.

Im Bild liegt bereits der zweite Tote, und dessen Vorgesetzter soll den Ermittlern Betty Eyckhoff (Verena Altenberger) und Dennis Eden (Stephan Zinner) die Tätigkeit des Opfers beschreiben: «Er hat was an der Fritteuse gemach. Burger und so.» Aber eben: «Darf man Fritteuse eigentlich noch sagen?»

Das ist die Gretchenfrage. Sie weitergedreht, will man fragen: Darf man einen Polizeiruf, der hochpolitische Themen – die Folter in Syrien – verhandelt, mit derartiger Ironie aufpeppen, wie es in «Paranoia» passiert? Die Antwort geht ans Publikum. Dieses hat in diesem Fall nicht nur zu antworten, sondern darüber hinaus ordentlich zu kämpfen, um die vielen Schauplätze, gehäuften Todesfälle und trügerischen Figuren nicht aus dem Auge zu verlieren.

Stopp! Für die österreichischen Schauspielerin Verena Altenberger) ist mit dieser Folge Schluss. PD

«Paranoia» spielt mit ebendieser, also dem Wahn und dem Willen zur Täuschung. Im Zentrum eine Sanitäterin mit Hau (Marta Kizyma), die man nicht so schnell vergisst, weil ihre letzte Fahrt – plötzlich nicht stattgefunden haben soll. Und ihre letzte Patientin spurlos vom Erdboden verschwindet. Wie alles mit allem zusammenhängt inszeniert der Luzerner Regisseur Tobias Ineichen als tolle Charade. Dass der Fall der letzte von Verena Altenberger ist, muss man nicht wissen. Das Schlussbild erzählt es auf seine Weise. Wer es mit in die Nacht nimmt, ist selber schuld.