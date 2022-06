Pop Gute Laune als Marke: Sänger George Ezra veröffentlicht drittes Album - im August tritt er in der Schweiz an zwei Festivals auf Seine Interrail-Hymne «Budapest» machte George Ezra schlagartig berühmt. Im August tourt der introvertierte Brite mit seinem neuen Album «Gold Rush Kid» - auch durch die Schweiz.

Gute Laune ist der Markenkern der Songs von George Ezra, diesem aufgeweckten wie nachdenklichen Engländer. Vor acht Jahren kam er mit der Interrail-Hymne «Budapest» gross raus, auch «Shotgun» war 2018 immens erfolgreich, auch die zu den Hits gehörenden Alben liefen blendend. Nun veröffentlicht Ezra, der soeben auch beim 70. Dienstjubiläum von Queen Elizabeth auftrat, nach vier Jahren wieder ein neues Album. Es heisst «Gold Rush Kid», ist erneut gespickt mit diesem erfrischenden George-Ezra-Optimismus, doch zusätzlich zeigt er ein paar neue, introvertiertere Facetten seines Schaffensspektrums.

Nach eigenen Angaben erwartet George Ezra auf seine hinreissend romantische Pianoballade «Sweetest Human Being Alive», in der unter anderem die Zeile «Somewhere out there is my girl» vorkommt, durchaus die eine oder andere positive Wortmeldung. Der Single, der gerade seinen 29. Geburtstag gefeiert hat, sagt dazu:

«Als ich das Lied schrieb, dachte ich nicht darüber nach, dass ich mich damit quasi um eine neue Beziehung bewerbe. Doch mein Unterbewusstsein hat mich offenbar diese Worte wählen lassen.»

Ezra sei kompromissbereit, aber nicht bis zur Selbstaufgabe, und er suche keine oberflächlichen Geschichten. «Ich will auch ganz bestimmt nicht nur deshalb mit jemandem zusammen sein», betont er, «weil ich das Alleinsein nicht ertrage.»

George Ezra ist ganz gern allein. Er lebe auf dem Land, eine gute Stunde von London entfernt, und verbringe dort viel Zeit mit Nachdenken, erzählt er. «Ich bin ein eher langsamer Typ, der versucht, nach seinem eigenen Tempo zu leben. Zu viel Hektik und Druck setzen mir zu. Die zwei Coronajahre waren insofern fast wie eine Therapie für mich, denn ich bin die Anspannung losgeworden und konnte endlich ohne schlechtes Gewissen so leben, wie es meinem Naturell entspricht.»

Bereit für «ein bisschen Ekstase»

Sein Entspannungstank, sagt Ezra, sei jetzt wieder prall gefüllt. Er sagt:

«Der Sommer wird aus meiner Sicht spritzig und aufregend. Ich bin bereit für ein bisschen Ekstase.»

Trotz ruhiger Stücke wie dem akustisch-elektronischen «I Went Hunting» oder dem stimmungsvoll harmonischen «Sun Went Down» zieht sich auch durch «Gold Rush Kid» wieder diese wunderbar sorglose Sonnenstimmung, die schon die bisherigen Hits des Mannes mit der markant tiefen Stimme prägte. «Anyone For You» etwa verströmt das Ezra-typische optimistische, sorglose Gute-Laune-Gefühl. «Dance All Over Me» ist eine Dance-Pop-Nummer, die nicht nur Erinnerungen an «Nothing Breaks Like A Heart» von Miley Cyrus weckt, sondern auch prima mit der Klampfe am Lagerfeuer gespielt werden kann. Dass seine Songs oft unbeschwerter wirken als Ezra selbst, der nebenher einen Podcast über Mental-Health-Themen namens «Phone A Friend» moderiert, tatsächlich so ist, gehört ebenfalls zu seiner Geschichte dazu.

Auf den Punkt bringt der blonde Brite dieses ganze mal mehr, mal weniger komplizierte George-Ezra-Sein auf seiner neuesten Single «Green Green Grass». Die handelt von einer kunterbunten Reggaefeier, in die George Ezra vor ein paar Jahren im Urlaub auf St.Lucia rein zufällig geriet und die sich als eine Beerdigung entpuppte. «Das hat mich umgehauen. Ich war so beeindruckt davon, wie die Menschen dort die Fragilität, aber auch die Grandiosität des Lebens zelebrierten, dass ich noch am selben Abend die Zeile ‹You better throw a party on the day that I die› in mein ­Notizbuch schrieb. Letzten Endes handelt der Song davon, wie einfach es sein kann, Glück zu empfinden.» Man muss es nur zulassen.