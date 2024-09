Pop Pop-Guru Peter Gabriel zeigt dem Jugendlichkeitswahn den Stinkefinger Das 73-jährige Kultsänger präsentiert im Hallenstadion Zürich neue Songs und inszeniert Pop als multimediales Gesamtkunstwerk.

Exklusiv für Abonnenten

Der 73-jährige Peter Gabriel markiert den Anti-Star. Bild: Marco Masiello

Pünktlich um 20 Uhr betritt Peter Gabriel die Bühne im Hallenstadion Zürich und liest in gebrochenem Deutsch: «Die Zeit gibt den Ton an. Doch die Fantasie erlaubt es, ihr zu entkommen». Er fordert das Publikum auf, sich um viereinhalb Milliarden Jahre zurückzuversetzen. In eine Zeit, als unser Planet ein toter Planet war. Gabriel setzt sich ans Lagerfeuer, entfacht das Feuer des Lebens und singt den deutschen Song «Jetzt kommt die Flut» (Im Original «Here Comes The Flood» von 1977). Nach und nach gesellen sich die sechs Musiker und die Musikerin dazu und musizieren im Kreis. Das Leben beginnt, die Musik beginnt, die Show beginnt.

Der junge Peter Gabriel, der einstige Frontmann von Genesis, liebte theatralische Effekte und verkleidete sich als Britannia, sang aus einem Blütenkelch oder trat als Greis auf. Darauf verzichtet er heute, kokettiert stattdessen mit seinem Alter. Eigentlich sei er ja ein Avatar. Aber nicht wie bei ABBA um Jahre jünger als in der Wirklichkeit zu erscheinen. Vielmehr sei sein Avatar 20 Jahre älter, 10 Kilo schwerer und kahlköpfig. Der Technik-Freak zeigt dem Jugendlichkeitswahn den Stinkefinger.

Tatsächlich war Gabriel vor zehn Jahren zum letzten Mal in der Schweiz. Und noch länger, mehr als zwanzig Jahre, hat der ausgesprochene Langsam-Arbeiter keine eigenen Songs mehr präsentiert. Umso grösser waren die Erwartungen. Denn im Tour-Gepäck hatte er eine Reihe von neuen Songs. Originalkompositionen, die er seit Anfang Jahr nach und nach, jeweils zu Vollmond, veröffentlichte. Sechs waren es bis zum Konzert im Hallenstadion. Darunter das Titelstück des neuen Albums «i/o», das irgendwann erscheinen wird, sowie die Wunder-Ballade «Playing For Time». Beide haben das Zeug zum Gabriel-Klassiker.

Gabriel serviert eine Reihe von unveröffentlichten Songs

Peter Gabriel servierte dem Publikum aber nicht nur die bisher veröffentlichten neuen Songs, sondern gleich noch fünf weitere, bisher unveröffentlichtes Material. Dazu braucht es Mut, denn das Pop-Publikum mag eigentlich keine Überraschungen. Die Reaktionen waren dementsprechend verhalten und es dauerte eine Weile, bis zu «Sledge Hammer», bis sich das Publikum erstmals aus seinen Sitzen erhob.

Gabriels Stimme hat sich im Laufe der Jahre erstaunlich gut gehalten. Sie ist vielleicht noch eine Spur belegter. Sein leicht gepresster und flehender Gesang wirkt dadurch noch markanter. Aber sonst markiert er den Anti-Star. Wirkt wie einer, der sich zufällig auf die Bühne verirrt hat. Unspektakulär gekleidet, schert er sich um Äusseres. Er wetzt nicht vom einen Bühnenrand zum anderen. Vielmehr bewegt er sich langsam und bedächtig. So wie sich halt ein 73-Jähriger bewegt. Gabriel geht es nicht um die Party, es geht ihm um Kunst.

Im Repertoire halten sich neue Songs und Klassiker wie «Diggin In The Dirt», «Red Rain», «In Your Eyes», «Solsbury Hill» und «Don’t Give Up» die Waage. Gabriel, der immer am Puls der Zeit musizierte, hat sie mit seiner fantastischen, siebenköpfigen Band um die Langzeit-Gefährten Tony Levin (Bass), David Rhodes (Gitarre) und Manu Katché (Drums) geschmackvoll aktualisiert und mit Blas- und Streichinstrumenten vom 80er-Mief befreit.

Die neuen Stücke sind gut. Um ein Vielfaches besser als die meisten Hitparaden-Songs. Doch auch sie reichen nicht an Gabriels Klassiker heran. Doch das ist sekundär: Unterstützt von eindrücklichen, massgeschneiderten Visuals geht es Peter Gabriel heute um ein sinnliches Erlebnis für Ohr und Auge. Um die Inszenierung von Pop als multimediales Gesamtkunstwerk.