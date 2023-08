Pop Trauffer: «Ich will nicht die Welt verändern. Das können andere besser. Ich bin der mit den Luftballons» Trauffer ist einer der erfolgreichsten Schweizer Musiker. Nun erscheint sein neues Album. Ein Gespräch über Energie, harte Arbeit und fehlenden Respekt.

«Was ich kann, das kann ich gut. Und das ist Unterhaltung», sagt Trauffer über seine Musik und wehrt sich gegen zu harsche Kritik. Eveline Beerkircher

Der Büetzer ist wieder Brienzer. Nach seinem Ausflug mit den Büetzer Buebe ist Trauffer wieder auf Solopfaden unterwegs. «Glöggelä» heisst sein neues Album. Trauffer liefert Trauffer. Der Grosserfolg ist absehbar. Und trotzdem geht der 43-jährige Berner auf grosse Promotour durchs Land.

Hat Simonetta Sommaruga schon angerufen?

Trauffer: Warum?

Das Lied «Holz vor der Hütte» wäre doch der ideale Soundtrack für eine Strom- und Heizsparkampagne. Darin wärmt sich die Partygemeinde mit tüchtigem Feiern und macht ein Feuer. Heizöl und Gas braucht da niemand.

Das stimmt (lacht). Bisher habe ich aber kein Telefon bekommen. Ich wäre sofort dabei. Energiesparen ist auch für mich ein wichtiges Thema. Den Strom für unser Hotel erzeugen wir grösstenteils selbst, und mit meinen Holzkühen kämpfe ich schon seit Jahren gegen den Plastikschrott aus China. Das ist deutlich nachhaltiger.

Bald geht Trauffer mit grosser Show auf Tour. Das wird wohl schon ziemlich stromintensiv. Würde das bei einer Strommangellage nicht schwierig?

Wir machen uns diesbezüglich schon unsere Gedanken. Gerade in den letzten beiden Jahren haben wir gelernt, flexibel zu planen. Gleichzeitig warne ich eindringlich davor, das gesellschaftliche Leben erneut auf null herunterzufahren. Das ist am Ende kontraproduktiv. Dann soll der Bund lieber die Beleuchtung in den Tunnels abschalten.

Sie haben dieses Jahr zwei Riesenshows mit den Büetzer Buebe im Letzigrund gemacht und ein Hotel eröffnet, Sie führen eine Firma und haben nun noch ein neues Album veröffentlicht. Wie steht es eigentlich um den eigenen Energielevel. Auch schon in einer Mangellage?

Mein Energielevel ist sicherlich auf einem tiefen Stand. Es hat sich aber durch die zwei Jahre Pandemie einfach alles so aufgestaut. 2022 wird sicherlich als eines der strengsten Jahre meines Lebens in die Geschichte eingehen. Zwischen 30 und 50 darf man aber auch ein bisschen auf den Putz hauen und mal über seinem Energielevel turnen.

Die Büetzer Buebe Gölä und Trauffer bei ihrem Konzert im Letzigrund. Henry Muchenberger

Ich bin Ende 30, habe keine Grossprojekte wie Sie und manchmal trotzdem zu wenig Energie. Was mache ich falsch?

Wahrscheinlich nichts, aber bei mir geht es halt auch darum, dass ich meine Musik nur machen kann, so lange sie jemanden interessiert. Und im Moment ist das der Fall. Ich kann nicht einfach Däumchen drehen und getrost abwarten. Wenn ich plötzlich nur noch 30 CDs verkaufe und nur noch 20 Tickets absetze, dann muss ich aufhören. Egal, ob ich dann gerade viel Energie hätte.

Aber eigentlich wäre die CD ja gar nicht nötig gewesen. Trauffer ist doch ein Selbstläufer. Ein paar Konzerte ansagen und zack.

Sobald ich einmal denke, «Trauffer ist ein Selbstläufer», muss ich sofort aufhören. Das ist harte Arbeit. Natürlich: Ich mache das gerne. Aber es ist Arbeit. Mein letztes Album «Schnupf, Schnaps + Edelwyss» ist 2018 erschienen. Das ist eine halbe Ewigkeit. Und da gibt es ja auch noch ein Produktionsteam, eine Plattenfirma und eine Band. Trauffer bin ich ja nicht alleine. Da hängt noch vieles dran.

Mein Eindruck: Ihre neue CD klingt sehr ähnlich wie Ihre letzte CD.

Und das finden Sie schlecht?

Nicht grundsätzlich, aber irgendwie vorhersehbar.

Was hätte der Journalist Graber wohl geschrieben, wenn ich plötzlich mit einem Jazz-Album gekommen wäre.

Ich hätte Freude gehabt.

Quatsch. Ich kann das nicht. Aber das, was ich kann, kann ich gut. Und das ist Unterhaltung. Ich mache nicht Musik für Musikkritiker. An meine Konzerte kommen Leute, die den ganzen Tag im Stollen sitzen und auf etwas Abwechslung aus sind. Die wissen dann: Bei Trauffer gibt es Bier und gute Party. Irgendeinmal spielt er dann «Müeh mit de Chüeh», und alle sind aus dem Häuschen und haben eine tolle Zeit. Das ist doch viel wertvoller, als ein paar besonders schwierige Gitarrengriffe einzubauen.

Das will ich doch auch nicht. Aber vielleicht etwas mehr Abwechslung.

Ich bin ein grosser Fan von AC/DC. Und wenn ich AC/DC will, dann will ich AC/DC. Und zwar genauso. Ich will sie auch nicht mit einem anderen Sänger. So ist es auch bei Trauffer: Ich biete das, was ich kann. Ich will nicht die Welt mit meiner Musik verändern. Das können andere viel besser. Ich bin der mit den Luftballons, der für gute Stimmung sorgt.

Ihr Album ist während der Pandemiezeit entstanden. Es herrschte noch Kontaktverbot. Es entstanden Songs mit Titel wie «Mier houe ufe Putz» und «Steil ist geil». Wie konnte man in dieser Zeit Partymusik schreiben?

Ganz einfach: Ich bin so. Ich hatte dieses unglaubliche Bedürfnis nach Fest und Nähe. Der Bund hat uns tatsächlich verboten, Konzerte zu spielen. Das muss man sich mal vorstellen. Dann haben wir die Lieder geschrieben und uns vorgestellt, wie es wird, wenn wir wieder loslegen können. Das hat einen besonderen Groove gegeben. So ist das Album entstanden. Auch darum hat es keine Ballade drauf.

Aber eigentlich schreibt man in solchen Momenten doch genau solche Balladen. Voller Schwermut.

Noch einmal: Ich bin nicht so. Ich werde nie in den Song mein Innerstes nach aussen stülpen und voller Weltschmerz Klagelieder spielen. I bi dr Trauffer.

Verstehen Sie, wenn man das manchmal als etwas leichtgewichtig empfindet?

Kurt Felix sagte einst, man solle die leichte Unterhaltung nicht unterschätzen. Ich akzeptiere, wenn Sie oder andere Leute meine Musik nicht ganz ernst nehmen und sie plump finden. Ich stelle aber die Gegenfrage: Hast du das Gefühl, dass es leicht ist, solche Songs zu schreiben? Wäre es so einfach, wie viele denken, dann gäbe es viele mehr. Schliesslich sieht man an meinem Beispiel, dass man damit Erfolg haben kann. Egal, ob Sie die Songs doof finden.

Doof sage ich nicht. Aber vielleicht etwas einfach gestrickt.

Einfach finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Ich weiss ja, wie viel Arbeit dahintersteckt. Ich bin sicher nicht der mit den tiefsinnigsten Texten, aber musikalisch finde ich es nicht so simpel. Zudem sage ich ja immer wieder, dass ich ein kommerzieller Künstler bin. Lustigerweise wird mir genau das von Journalisten seit Jahren vorgeworfen.

Trifft Sie Kritik?

Früher viel mehr als heute. Ich werde ja seit Jahren immer wieder mit den Kommerz-Vorwürfen eingedeckt. Auch hier musst du aber lernen, mit der Kritik umzugehen. Natürlich lässt es dich am Anfang nicht kalt, wenn Journalisten sich jahrelang an dir und deiner Musik abarbeiten und dabei nie mit mir gesprochen haben. Wie Sie ja auch.

Wir haben miteinander gesprochen.

Ja, aber bis heute nur am Telefon. Das ist doch etwas anderes. Ich will ja auch niemanden bekehren. Aber zumindest einander in die Augen schauen und darüber diskutieren.

Lesen Sie Artikel über sich überhaupt noch?

Ihren über das Büetzer-Buebe-Konzert habe ich nicht gelesen.

Den fand ich jetzt eher nett.

Die einen sagen so, die anderen sagen so. (lacht)

Wo sind die Grenzen der Kritikfähigkeit von Trauffer?

Wenn es unfair wird. Und wenn es nicht auf mich, sondern auf meine Fans zielt. Nach dem Konzert im Hallenstadion schrieb eine grosse Zürcher Zeitung sinngemäss: «Blöde Musik für blöde Leute, die vom Leben überfordert sind.» Das ist doch jenseits. Ich erwarte aber von gar niemandem, dass er mich oder meine Musik super findet. Dieser Anspruch wäre auch irgendwie absurd.

Aber diesen Anspruch hatten Sie doch zumindest früher?

Trauffer bei den Swiss Music Awards 2017. Keystone

Ich wollte dazugehören. Das war eine lange Zeit mein Anspruch. Bis ich an den Swiss Music Awards 2017 zwei Preise gewonnen habe. An der Party danach habe ich derart viel Verachtung gespürt, dass ich gemerkt habe: Selbst mit diesem wahnsinnigen Erfolg werde ich nie Teil der Musikszene sein. Man muss sich einmal vorstellen: In diesem Jahr habe ich in der Schweiz mehr CDs verkauft als all die grossen Weltstars, und selbst das reichte nicht aus.

Viele sind doch einfach neidisch auf Sie.

Das sagt sich so leicht. Ich habe mal Online-Kommentare über Roger Federer gelesen. Ich meine: An diesem Mann gibt's doch nun wirklich nichts auszusetzen. Ein Riesensportler und der beste Repräsentant von unserem Land. Und trotzdem: Da hatte es Kommentare drunter, die unter jeder Kanone sind. Da sage ich logisch auch: «Ist halt einfach Neid.» Nur: Wenn dein Name da steht, ist das nicht ganz so einfach zu handeln.

Was würde helfen?

Ich plädiere für Toleranz. Ich gehe beispielsweise nicht in die Oper und kann damit überhaupt nichts anfangen. Gleichzeitig habe ich aber überhaupt keine schlechten Gefühle gegenüber der Oper, und ich mag den grossen Häusern auch die Subventionen gönnen. Die gleiche Toleranz wünsche ich mir auch für meine Musik. Niemand muss meine Sachen gut finden, aber zumindest respektieren sollte man sie.

Trauffer: Glöggela (Sony). Ab kommendem März geht Trauffer auf Tour. Alle Termine auf seiner Website.