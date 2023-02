Popkultur-Glosse Leonardo DiCaprio datet eine 19-Jährige – ist Alter wirklich nur eine Zahl? Leonardo DiCaprio’s Freundinnen waren noch nie älter als 25. Seine neuste Eroberung ist aber gerade mal 19 Jahre alt. Er ist 48. Und Tausende Menschen geben ihren Senf dazu. Ich auch. Nadja Zeindler Drucken Teilen

Ich wage zu behaupten, dass es im Allgemeinen keine Frage ist, was Leonardo DiCaprio und seine Freundinnen aneinander attraktiv finden. Sie sind jung und hübsch. Er erfahren und reich. Natürlich kann man auch mit grossem Altersunterschied seelenverwandt sein, ganz viele Gemeinsamkeiten haben und faszinierende Gespräche führen. Manche jungen Menschen sind reif für ihr Alter.

Aber kann eine 19-Jährige so reif sein wie ein 48-Jähriger? Das wäre fast schon traurig. Umgekehrt könnte ich mir vorstellen, dass eine 19-Jährige ganz schön anstrengend für einen 48-Jährigen wäre. Sie wäre es zumindest für mich. Aber genau das ist die Konstellation zwischen Leonardo DiCaprio (Jahrgang 1974) und seiner neusten Eroberung: Eden Polani (Jahrgang 2003).

Das Bild, das zu reden gibt: Leonardo DiCaprio und Eden Polani sollen mehr als nur Freunde sein. Dukas

Kaum erschien das erste Papparazzi Bild von ihnen, teilten Tausende ihre Meinung dazu - und ihre Memes. Zwischen den «Stranger Things»-Stars Millie Bobby Brown und David Harbour liegen zum Beispiel auch 30 Jahre. Genauso zwischen Pedro Pascal und Bella Ramsey, den Darstellern aus «The Last of us». Aber hier ist der ältere Mann eine Vaterfigur. Kein Liebhaber. Übrigens sind meine Nichte und mein Schwager jeweils im selben Alter, was das Ganze für mich persönlich noch ein bisschen mehr «Wääh!» macht.

Altersunterschiede sind so eine Sache. Es gibt nicht wirklich eine deutliche Grenze, wie alt oder jung ein Partner sein darf. Vorausgesetzt alle sind erwachsen. Und Leonardo und Eden sind natürlich nicht das einzige Promi-Paar, das viele Jahre trennen.

Schauspielerin Florence Pugh datete mehrere Jahre lang den 21 Jahre älteren «Scrubs»-Star Zach Braff – und beide wurden ständig dafür kritisiert. Bis ihr der Kragen platzte. Auf Instagram sagte sie: «Ich bin 24 Jahre alt. Ich brauche eure Meinung nicht, wenn es darum geht, wen ich lieben darf und wen nicht.»

Florence Pugh und Zach Braff haben sich trotz grossem Altersunterschied bestens verstanden. Keystone

Und damit hat sie absolut recht. Für mich liegt der Unterschied zu DiCaprios Beziehung in einer einzigen Zahl. Eins. Das Alter seiner Freundin beginnt mit einer Eins. Natürlich ist auch sie erwachsen, aber theoretisch auch noch ein Teenager und das macht die ganze Sache so extrem.

Genau wie damals bei Schlagersänger Michael Wendler und Laura Müller. Als sie 2018 zusammen kamen, war er 46, sie seit ein paar Monaten 18. Und gleich alt, wie seine Tochter. Mittlerweile erwarten sie ihr erstes gemeinsames Kind.

Und doch gibt es etwas, was in unserer Gesellschaft als noch extremer wahrgenommen wird: wenn die Frau älter ist. Junge Frau, älterer Mann, das kennen wir zur Genüge. Auch aus Film und TV.

In «Pretty Little Liars» ist Aria eine Schülerin und Ezra ihr Lehrer. Trotzdem werden sie ein Paar und heiraten am Schluss sogar. In «Grey’s Anatomy» kommt Meredith frisch von der Uni, während Dr. McDreamy längst ein gestandener Chirurg ist. Und in «Fifty Shades of Grey» ist Anastasia eine jungfräuliche Studentin und Christian ein reicher Geschäftsmann. Das gilt alles als sexy und romantisch. Und die jungen Frauen werden immer als die Verführerinnen dargestellt, die diese Beziehung wollen.

Umgekehrt gibt es in «American Pie» Stiffler’s Mom, die mit dem 18-jährigen Mitschüler ihres Sohnes schläft. Das war lustig. Und natürlich «Die Reifeprüfung», wo Mrs. Robinson ebenfalls einen Studenten um den Finger wickelt. Das war skandalös. Und auch hier sind die Frauen die Verführerinnen – die Schuldigen, während man den Männern gratuliert. Ähnlich wie im echten Leben.

Jennifer Coolidge verdrehte in «American Pie» so manchem jungen Mann den Kopf – nicht nur auf dem Bildschirm. Getty

Harry Styles und Olivia Wilde waren ausschliesslich in den Schlagzeilen, weil sie älter ist. Genau wie schon bei Ashton Kutcher und Demi Moore. Aber auch in dieser Konstellation gibt es ein Beispiel, das mindestens so schwierig ist, wie DiCaprios Beziehung: Aaron Taylor-Johnson war 18, als er mit seiner heutigen Frau Sam Taylor-Johnson zusammenkam. Sie war 23 Jahre älter. Und verheiratet. Und sie führte im gemeinsamen Film «Nowhere Boy» Regie. Wie gesagt: schwierig...

Aaron und Sam Taylor-Johnson an einer Award Show 2010. Er war 19, sie 43 - und mit dem ersten von zwei gemeinsamen Kindern schwanger. Keystone

Aber: Wenn zwei Menschen sich lieben, erwachsen sind und sich auf Augenhöhe begegnen, dann ist Alter wirklich nur eine Zahl. So wie Gloria und Jay aus «Modern Family», um auch ein gutes TV-Beispiel zu erwähnen. Die hübsche Latina hätte es auch nur auf sein Geld absehen können. Und er es nur auf ihr Aussehen. Aber beide haben seiner Familie und den Zuschauern bewiesen, dass sie sich wirklich lieben, verstehen und sogar voneinander lernen.

Ed O’Neill und Sofia Vergara spielen in «Modern Family» ein ungleiches Paar. Keystone

In einer Welt, in der Babyboomer Millennials blöd finden, Millennials Gen Z's nicht verstehen, Gen Z's alle anderen alt finden und kein Schwein sich für die Generation X interessiert, ist es doch ganz schön, wenn verschiedene Generationen einander «mögen».