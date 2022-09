Popkultur-Glosse Kranke Hollywood Perfektion: Zac Efron wurde vom trällernden Schuljungen zu Captain Sixpack – und depressiv Aufgepumpte Actionstars sind nichts neues. Arnold Schwarzenegger und Silvester Stallone hatten schon vor 40 Jahren Bauchmuskeln bis zum Hals. Aber heute sind wir Social Media sei dank näher an den Promis. Und vor allem junge Männer wollen wissen: Wie können wir so aussehen? Die Antwort ist ganz einfach: Hart trainieren, Poulet essen und eventuell die eigene Gesundheit opfern. Nadja Zeindler Drucken Teilen

Zac Efron machte in «Baywatch» sogar Hollywood Vorzeige-Muskelmann Dwayne Johnson Konkurrenz. Keystone

Der «Baywatch»-Film mit Zac Efron war 2017 kein Hit und trotzdem war er überall zu sehen. Der Grund war Efrons Körper: Stahlharte Bauchmuskeln, pulsierende Adern auf den aufgepumpten Armen, sogar sein Kiefer schien definierter als früher. Und beim Anblick des ehemaligen «High School Musical»-Teenies, knallten unsere Kiefer reihenweise auf den Boden. Genau wie Efrons mentale Gesundheit.

Früher: Zac Efron war fit, aber natürlich. Chuck Zlotnick

Im Interview mit «Men’s Health» hat er jetzt erzählt, dass nicht nur sein Körperfettanteil tief war: «Ich litt unter Schlaflosigkeit und fiel für eine lange Zeit in eine Depression.» Die Methoden, um so auszusehen, seien extrem gewesen und hätten ihn ausgebrannt. Unter anderem nahm er ein Medikament, dass den Körper vermehrt Wasser ausscheiden lässt. Etwas, das normalerweise bei Nierenleiden eingesetzt wird. Das klingt wenig gesund, weiss auch er: «Ich glaube nicht, dass dieser ‹Baywatch›-Look erreichbar ist.» Er selbst habe nun lieber «zwei oder drei Prozent mehr Körperfett.» Gut für ihn.

Kein Gramm Fett: Zac Efron in «Baywatch». SMG

Hungern und heulen

Efron ist längst nicht der einzige Schauspieler, der mit den Folgen der extremen Hollywood-Perfektion zu kämpfen hat. Schauspieler Sebastian Stan, bekannt als «Winter Soldier» in den «Avengers»-Filmen, hat Anfang des Jahres in einem Interview min Entertainment Weekly erzählt, dass er ein völlig gestörtes Verhältnis zu seinem Körper habe. Auszusehen wie im Film, sei «nur etwa eine Woche lang möglich – zumindest ohne Steroide. Und dann auch nur mit der richtigen Ernährung, Training, Bräunung, Wasser und Licht.» Kaum lebe man wieder normal, ist der gemeisselte Look futsch und man trauere diesem vermeintlich perfekten Aussehen nach.

So zeigte sich Sebastian Stan 2019 zur Freude seiner Fans auf Instagram. Instagram

«Magic Mike»-Star Channing Tatum sagte in der Talkshow von Kelly Clarkson etwas ähnliches: Er wollte eigentlich nicht mehr im dritten Teil des Films mitspielen, weil er nicht wieder «hungern» oder so extrem trainieren wollte.

Und Alexander Skarsgård verriet in der Talkshow von Stephen Colbert, dass er für seine Rolle in «Die Legende von Tarzan» neun Monate lang praktisch nur von Brokkoli und Poulet Brust lebte. Als sein Trainer ihm aus lauter Mitleid mal eine Pizza anbot, sei er in Tränen ausgebrochen. Das Publikum lachte über diese «lustige» Geschichte. Frei nach dem Motto: Armer reicher Hollywood-Star, jammer doch noch mehr.

Das Problem ist, dass wir das gut finden und junge Männer darum auch so aussehen wollen. Aber wie? Brokkoli und Poulet Brust. Diese Antwort haben uns all die gerippten Stars schon x-tausendfach vorgekaut: Hugh Jackman, Dwayne Johnson, Chris Hemsworth, Jason Momoa. Sie alle predigen es als die Zauberformel schlechthin. Gleichzeitig essen sie aber auch irgendwie 6’000 Kalorien am Tag. Keine Ahnung, wie. Dazu trainieren sie mindestens zwei Mal täglich. Und das ist es, was wir hören wollen: Extreme Methoden, die uns beeindrucken. Wow! Mega! Unglaublich!

Kranke Hollywood Perfektion – heute auch für Männer

Auf Youtube wimmelt es von Videos mit Titeln wie «Trainiere wie Chris Pine» und in Magazinen stehen Artikel à la «Das isst Mark Wahlberg an einem Tag». Als ob wir Normalos dieses Aussehen jemals erreichen könnten. Mal ganz abgesehen davon, dass wir nicht die Zeit oder das Geld dazu haben, fehlt dabei ein essenzieller Bestandteil: Steroide.

Natürlich ist Muskelaufbau auch ohne Hilfsmittel möglich. Aber wenn ein Schauspieler innert kürzester Zeit zu Mister Universum explodiert, muss man kein Experte sein, um zu wissen, dass das wohl nicht ganz natürlich passierte. Und genau das ist der Punkt: Das geschieht in kurzer Zeit für eine bestimmte Rolle, die man(n) – im Normalfall - nur vorübergehend spielt. Nicht mal die Stars können das länger durchhalten. Trotzdem rennen tonnenweise Menschen mit diesem Vorbild im Kopf ins Gym.

Dieses Bild sorgte für Schlagzeilen: Der ehemals eher pummelige Chris Pine brachte sich für «Guardians of the Galaxy» in nur sechs Monaten in Superhelden-Form. Keystone

Dass dieses Problem überhaupt existiert, war mir lange gar nicht bewusst, denn für Frauen ist es nichts neues. Wir werden schon seit Jahren mit «perfekt» aussehenden Schauspielerinnen bombardiert und rennen dem nach. Aber heute bin ich Mama von einem Sohn und ich wünsche mir für ihn ein gesundes Selbstbild.

Glücklicherweise reden immer mehr Männer aus Hollywood Klartext. Wie Zac Efron, Sebastian Stan oder Channing Tatum. Sogar Arnold Schwarzenegger spricht heute über seine Erfahrungen mit Steroiden.

Und es gibt auch die Schauspieler, die ein gesundes Vorbild für junge Männer sind. Tom Holland zum Beispiel. Der «Spiderman»-Darsteller sieht topfit aus. Aber das hat er über Jahre mit (nicht exzessivem) Training erreicht. Und vermutlich isst er auch mal eine Pizza, ohne in Tränen ausbrechen zu müssen.