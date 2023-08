Popkultur-Glosse Wenn Eltern heulend vor dem Fernseher sitzen: «Bluey» ist die beste Kinderserie der Welt Für einmal geht es hier nicht um Promis, nackte Haut oder irgendwelche Skandale. Diesmal geht es um eine Trickfilmserie für Kinder, die vor allem deren Eltern zu emotionalen Wracks macht. Und wir lieben es! Nadja Zeindler Drucken Teilen

Waren Kinderserien früher auch schon so grenzdebil? Ich glaube es zwar nicht, weil ich gerne meinen Kopf in den Nostalgie-Sand stecke. Aber mein Gott, wenn ich sehe, was mein 4-Jähriger manchmal so schaut und die immer gleichen Intro-Lieder durchs Wohnzimmer plärren, habe ich das Gefühl, dass mir gleich mein Hirn aus den Ohren tropft. Und ja, mein Kind sitzt ab und zu vor der Glotze. Denn ganz ehrlich: Kinder sind grausam anstrengend. Natürlich müsste jeder, der meinem Kleinen auch nur ein Haar krümmt, einen grausamen Tod sterben, aber die kleinen Sonnenscheinchen sind trotzdem anstrengend und manchmal braucht man eine Pause, die einem der Fernseher gnädigerweise bietet.

Das ist nicht immer gut, weil Bildschirmzeit und so. Abgesehen davon geht einem das Zeug eben schnell mal selbst auf die Nerven, wenn man nebenher versucht, was zu erledigen. Aber! Es gibt eine Show, bei der mir mein kaltes, sarkastisches Herz aufgeht und die ich mindestens genauso toll finde wie mein Sohn: «Bluey».

Weltweit geliebt: Hundemädchen Bluey mit Mama Chilli, Schwester Bingo und Papa Bandit. Bild: Disney+

Die Zeichentrickserie mit dem kleinen blauen Hund wird nicht umsonst als beste Kinderserie der Welt gehypt, – vor allem von Eltern. Denn die Show ist mindestens genauso für Erwachsene wie für die Kleinen gemacht. Sie spricht uns aus dem übermüdeten Herz, trifft direkt in die gestresste Seele und bringt uns in jeder zweiten Folge zum Heulen. Ja, es ist eine Serie für Kinder, aber es ist auch ein Liebesbrief an alle Eltern, die sich ein Bein für sie ausreissen.

Und «Bluey» ist tiefgründig. Und zwar so richtig. In «Opa» geht es darum, wie Kinder sich als Erwachsene um ihre Eltern sorgen, weil sie sie immer noch brauchen. «Schlaf gut» handelt davon, dass Kinder erwachsen werden müssen, aber ihre Eltern immer für sie da sein werden. In «Onsies» geht es sogar um Unfruchtbarkeit. Und in «Baby-Wettrennen» ist der Druck, den Mütter sich selbst machen, Thema.

Und wenn dann eine pinke Pudel-Mama direkt in die Kamera und damit plötzlich auch in mein Innerstes blickt und sagt, dass ich einen guten Job mit meinem Kind mache, gibt es kein Halten mehr. Packt die Taschentücher aus!

Video: Youtube

Für eine Trickfilmserie ist «Bluey» wahnsinnig nah an der Realität und ich freue mich all abendlich darauf, wenn mein Sohn, mein Mann und ich lauthals beim Intro mitbrüllen. Bevor der Kampf ums Zubettgehen beginnt. Denn die Welt – und das Dasein als Eltern – ist nicht immer voller Sonnenschein und Regenbogen. Also warum sich nicht einen kleinen Serotonin-Schuss von einem blauen Hund holen. Da gibt’s am Ende einer Folge manchmal sogar zwei Regenbogen.