Prodigy-Frontmann Keith Flint gestorben Keith Flint, der Frontmann der britischen Band The Prodigy, ist tot. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Montag. Er wurde 49 Jahre alt. Von der Polizei der britischen Grafschaft Essex wurde ein Fremdverschulden zunächst ausgeschlossen.

Keith Flint, Sänger der britischen Band «The Prodigy», ist im März 2019 im Alter von 49 Jahren verstorben. (Bild: Keystone/EPA/DOMENECH CASTELLO)

(spe/sda) Als Sänger der Elektro-Rockgruppe wurde der exaltierte Flint in den 1990er Jahren weltbekannt. Seinen letzten Auftritt in der Schweiz hatte Flint mit The Prodigy am letztjährigen Greenfield Festival in Interlaken.

Kürzlich erschien unter dem Titel «No Tourist» ein neues Album der Formation, die in den 1990ern mit Hits wie «Firestarter» und «Breathe» für Furore sorgte. Flint war neben seiner exzentrischen Erscheinung mit der wilden Frisur und Schminke auch für seinen ausschweifenden Lebensstil bekannt. Der breiten Masse dürfte «The Prodigy» vor allem dank des Songs «Firestarter» bekannt sein.

Keith sei am Montag tot in seinem Zuhause aufgefunden worden, berichteten unter anderem die britischen Zeitungen «The Mirror» und «The Sun».